PÅ KINO 21. OKTOBER 2022: Det er ikke ofte det lages slike norske filmer. «Titina» er nemlig en storslått tegnefilm med historisk sus, der håndtegnet animasjon gir et poetisk drag som digital animasjon ofte mangler. Det er mulig å trekke paralleller til for eksempel Hayao Miyazakis Studio Ghibli-filmer, for stilen er ikke helt ulik, verken når det gjelder uttrykk eller historiefortelling. Tempoet er litt roligere, verdensbyggingen litt forsiktigere og fremdriften litt mer bedagelig enn i de aller fleste moderne animasjonsfilmer. «Titina» har noen «gammeldagse» kvaliteter som kanskje gjør den enda mer egnet for tenåringer og voksne enn for barn, og det blir spennende å se om de minste kinogjengernes oppmerksomhetsspenn holder hele filmen gjennom. Debuterende spillefilmregissør Kajsa Næss og den store staben (inkludert animasjonsregissør Marie-Laure Guisset) har imidlertid laget en kvalitetsfilm som er visuelt forlokkende og forteller en – etter eget utsagn – stort sett sann historie. ANMELDELSE: «Thomas mot Thomas» er en forunderlig perle av en film GATEHUND: Ingeniøren Umberto Nobile finner foxterrieren Titina i Romas gater i «Titina». Foto: Norsk Filmdistribusjon Over Nordpolen i luftskip Utgangspunktet er Roald Amundsens planer om en ekspedisjon til Nordpolen i 1926. Den norske polarhelten får den italienske ingeniøren og offiseren Umberto Nobile til å konstruere luftskipet «Norge» i Italia og fly det nordover til Svalbard. Der venter Amundsen og resten av det norske mannskapet, som deretter skal krysse Nordpolen med den lille byen Teller i Alaska som mål. Om bord er også Nobiles foxterrier Titina, en tidligere gatehund som han fant og adopterte hjemme i Roma. Hunden har strengt tatt ingen avgjørende betydning for historiens forløp og utgang, men er publikums observatør av det som skjer underveis. Det inkluderer blant annet dårlig vær, møte med en hval, usikker navigering og til slutt en bitter uenighet mellom Amundsen og Nobile om hvem som egentlig fortjener æren for ekspedisjonen.

Utvider det store eventyret Dette er ingen eksakt gjenfortelling av hendelsene, men manusforfatter Per Schreiner («Den brysomme mannen», «Kurt blir grusom», «Kampen for tilværelsen», «Gutta på skauen») spinner en fin historie (etter en idé av Kajsa Næss) rundt noen kjente fakta som settes inn i en eventyrlig ramme. Den viser blant annet hvordan Nobile hadde lite til overs for diktatoren Mussolini, Amundsens utålmodighet etter å komme seg ut på nye eventyr og hvordan Titina ble med som en slags maskot på turen over Nordpolen. Av og til brukes autentiske arkivopptak fra den faktiske ferden for å vise hvor tett opp til virkeligheten tegnefilmen ligger. De animerte sekvensene utvider det store eventyret med store tablåer av isødet og kontrastene mellom den mektige naturen og de små menneskene som forsøker å erobre den. Virkelighetens ferd skal ha foregått uten større dramatikk, men filmen fargelegger den med flere fascinerende scener, blant annet med en hvals «dans» etter luftskipet, en stormfull sekvens med en dramatisk konklusjon og Titinas hallusinatoriske drøm etter en stor påkjenning. Historiens stemninger underbygges godt av Kåre Vestheims nydelige musikk og Gisle Tveitos omsluttende lydmiks, spesielt når handlingen foregår i luftige omgivelser. ANMELDELSE: «Halloween Ends» er en blodfattig avslutning på skrekksagaen TEGNER LUFTSKIP: Ingeniøren Umberto Nobile konstruerer Roald Amundsens fartøy i «Titina». Foto: Norsk Filmdistribusjon Sjarmerende og engasjerende historie Filmen tilgjengeliggjør historien på en fengende måte for yngre generasjoner som sannsynligvis bryr seg mindre om polekspedisjoner. Kanskje har de ikke engang har hørt om Amundsen og Nobile, som her fremstilles med karakteristiske streker (sjefsdesignet av Siri Dokken) og blir flott stemmelagt av henholdsvis Kåre Conradi og Jan Gunnar Røise. Andre solide navn som John Brungot, Ingar Helge Gimle, Anne Marit Jacobsen, Thorbjørn Harr, Christian Skolmen, Silje Torp og Nader Khademi sørger for at dialogen også fungerer prikkfritt i det øvrige persongalleriet. «Titina» stiller kanskje ikke Roald Amundsen i et spesielt gunstig lys gjennom store deler av filmen. Det kan virke som om skaperne har hatt som intensjon å jekke hans historiske betydning noe ned, og heller fremheve Nobiles ingeniørbragd, selv om nordmannens endelikt til dels retter opp inntrykket. Denne norsk-belgiske produksjonen (med et heftig budsjett på rundt 80 millioner kroner) lykkes uansett med å fortelle en sjarmerende og engasjerende historie om mannsmot og utforskertrang i en svunnen tid, sett fra et litt annet perspektiv.

Om FILMEN Titina

Slippdato: 21.10.2022

Regi: Kajsa Næss

Utgiver: Norsk Filmdistribusjon

Originaltittel: Titina

Aldersgrense: 6

Sjanger: Animert, Drama, Historisk



