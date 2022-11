PÅ KINO 25. NOVEMBER 2022: Denne filmen kunne dessverre ikke ha kommet på et mer aktuelt tidspunkt. Kvinneundertrykkelse i Iran er nemlig den underliggende tematikken i en vond historie som er svært velspilt, uhyggelig og provoserende.

Dette er riktignok en dansk film, men norske Jacob Jarek er en av produsentene, mens norsk-iranske Forouzan Jamshidnejad er en av de sentrale skuespillerne.

Regissøren er iranske Ali Abbasi, bosatt i København, som allerede har markert seg som en spennende filmskaper med sine to første filmer, «Shelley» (2016) og «Grensen» (2018). Han er også straks aktuell med serien «The Last of Us» (2023), basert på det kjente dataspillet, der han har regissert tre episoder.

Hans tredje spillefilm er en beksvart skildring av brutale mord i den hellige byen Mashhad i det nord-østre Iran på starten av 2000-tallet.

«Holy Spider» spinner et tettmasket nett av kvinnehat, korrupsjon og religiøs fanatisme som gjør at blodet koker gjennom store deler av handlingen. Dette er en film med en sint holdning og et klart budskap som det er vanskelig å være likegyldig til.

ANMELDELSE: «The Woman King» er en rasende godt fortalt historie

SERIEMORDER: Saaed (Mehdi Bajestani) dreper flere prostituerte kvinner i «Holy Spider». Foto: Nadim Carlsen / Mer Filmdistribusjon

Vil rydde byens gater

Filmen sjokkerer allerede etter få minutter, der vi ser hvordan en prostituert kvinne myrdes av en kunde som viser seg å være seriemorderen Saaed (Mehdi Bajestani).

Dette er bare det første av flere mord der den klossete og lite sofistikerte drapsmannen først og fremst bruker rå styrke over en viss tid mot ofre som naturlig nok stritter imot inntil livskraften synlig ebber ut. Det slår meg at dette sannsynligvis er en rimelig autentisk fremstilling av hvordan slike mord faktisk begås.

Overraskelsen er stor når man ser at Saaed tilsynelatende lever som en vanlig familiemann med kona Fatima (Forouzan Jamshidnejad) og deres to barn, og tjener til livets opphold som bygningsarbeider.

Den neste utviklingen skjer når den kvinnelige journalisten Rahimi (Zar Amir-Ebrahimi) kommer til Mashhad for å skrive en artikkel om den såkalte «Spider»-morderen, som allerede har tatt livet av flere prostituerte og ringer stadig til den lokale journalisten Sharifi (Arash Ashtiani) for å skryte av sine «bedrifter».

Hun oppdager at det lokale politiet synes å være bare sånn passe interesserte i å løse saken, og at flere i byen faktisk har sympati for morderens motiv, nemlig å rydde byens gater for «syndige kvinner».

Kvinnefiendtlige holdninger

Ali Abbasi makter å skape en knugende stemning gjennom hele filmen som effektivt underbygger den allerede illevarslende historien.

Det gjør vondt å se kvinnenes lidelser, samtidig som man rister på hodet over den religiøse fanatismen som ligger bak Saaeds avskyelige handlinger, spesielt når man får inntrykk av at han slett ikke er den eneste i byen med samme tankesett.

Det er også provoserende å se hvordan Rahimi til stadighet må forholde seg til flere menns sterkt kvinnefiendtlige holdninger i sitt arbeid, med unntak av Sharifi, som er omtrent den eneste som hjelper og støtter henne.

Filmen er naturlig nok ikke innspilt i Iran, men i nærliggende Jordan, som trolig har ganske lik kultur, topografi og arkitektur. Fotograf Nadim Carlsen («Shelley», «Hva vil folk si», «Holiday», «Grensen») fanger inn mørke bybilder og dystre stemninger gjennom sitt kamera som virker autentisk og troverdig.

Filmen er skutt digitalt, men har et analogt utseende som passer tematikken og tidsuttrykket. Martin Dirkovs musikk er også med på å understreke alvoret som preger historien som fortelles.

Bare den siste delen av filmen etterlater seeren med noen spørsmål, og en siste «spenningstopp» som virker en smule konstruert og unaturlig. Det er likevel på det rene at «Holy Spider» er sterke saker som gjør inntrykk.