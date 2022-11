PÅ KINO 11. NOVEMBER 2022: Ja, det går faktisk an å lage en hel julefilm ut ifra en cirka tre-fire minutter lang låt. Det har blant annet skjedd med «All I Want for Christmas Is You» (2017) og «Last Christmas» (2019), uten at resultatet overbeviste i noen av tilfellene.

Heldigvis lykkes manusforfatterne Lars Gudmestad og Harald Rosenløw-Eeg litt bedre med historien de har spunnet rundt Alf Prøysens «Teddybjørnens vise» fra 1950, der Marianns bursdag er endret til julaften.

Filmen er enkel, men tydelig, og full av stilisert julestemning, uten at den er spesielt påtrengende. Den er kompetent regissert av Andrea Eckerbom, som allerede har en Prøysen-film bak seg, nemlig «Snekker Andersen og Julenissen og den vesle bygda som glømte at det var jul».

Hennes nye film har sine beste fortrinn i to fortryllende barn og en godt animert teddybjørn som fengende hovedfigurer. «Teddybjørnens jul» er kanskje ingen julefilmrevolusjon, men den skaper lett julehygge for de yngste barna og nostalgisk anlagte foreldre og besteforeldre.

FØRSTEPREMIE: Teddy (stemmelagt av John Brungot) er lotteripremie i «Teddybjørnens jul». Foto: Nordisk Film Distribusjon & Fantefilm

Oppdager levende teddybjørn

De som husker teksten på den nevnte Prøysen-låta, vet sånn omtrent hvordan historien vil utspille seg. Det kan derfor være like greit å ikke la barn høre den før man ser filmen, da det vil avsløre det store «klimakset».

Mariann (Marte Klerck-Nilssen) og lillebroren (Vegard Strand Eide) forbereder seg til jul sammen med mamma (Mariann Hole), pappa (Jan Gunnar Røise) og besteforeldrene (Kai Remlov og Marianne Krogness).

Så oppdager hun det hun oppfatter som en levende teddybjørn (morsomt stemmelagt av John Brungot) i en lykkebod (drevet av Morten Rudå) på det lokale julemarkedet, og får et brennende ønske om å vinne ham til odel og eie.

Når en fremmed mann uventet stikker av med førstepremien, forsøker Mariann å få Teddy tilbake i samarbeid med lillebroren, noe som skal få uheldige og utilsiktede konsekvenser.



Tidvis småskummelt

Samtidig følger filmen Teddys videre historie, som blant annet omfatter en mørk låve, et pinnsvin ved navn Bolla og en mystisk mann med skjegg.

Det kan tidvis bli litt småskummelt for de aller minste når Teddy gjør et heroisk og oppfinnsomt forsøk på å rømme, men Eckerbom vet åpenbart hvor langt spenningen kan strekkes, slik at den trygge forløsningen aldri er for langt unna.

Stemningen preges av kos og hygge gjennom det meste av spilletiden, spesielt merkbart i scenene der Teddybjørnen stifter bekjentskap med Bolla pinnsvin (stemmelagt av Lene Kongsvik Johansen), som introduserer den uvitende Teddy for det faktum at han faktisk er en kosebamse.

De er velskapte og livlige digitale kreasjoner som barn vil føle et akutt vennskapsbehov for, og hadde dette vært en Disney-produksjon, ville lekebutikkene trolig vært fulle av Teddy- og Bolla-produkter rundt denne tiden.

JULEGRØT: Bestefar, mor, bestemor, far, lillebror og Mariann samles rundt gryta i «Teddybjørnens jul». Foto: Nordisk Film Distribusjon & Fantefilm

Uanstrengt sjarm

Filmens juleestetikk virker å ha tidlig 1960-tall som rettesnor, noe den yngste målgruppa sannsynligvis ikke vil reflektere stort over, men som kanskje vil henrykke deres eldre ledsagere på kino.

Fraværet av moderne teknologi er kanskje med på å fremheve den klassiske juleproblematikken, som for eksempel familiedynamikk, ønsket om materielle goder og lillebrors betenkeligheter rundt julenissens virkelige identitet.

Samtidig har Mariann visse samvittighetskvaler i en fin historietråd som omfatter en lokal kjøpmann (Nader Khademi) og datteren Paula (Media Iqbal).

Marte Klerck-Nilssen og Vegard Strand Eide (kjent fra NRKs julekalender «Christiania Magiske Tivolitheater») er godt castet og instruert i hovedrollene, med en uanstrengt sjarm og kameratekke, mens Mariann Hole og Jan Gunnar Røise spiller et lystig og lekende foreldrepar innenfor forholdsvis stramme og idylliserte rammer.

Dette er ikke filmen som pusher grensene for hva en Prøysen-filmatisering kan være, men den er solid produsert av det erfarne teamet i Fantefilm, selskapet bak blant annet «Bølgen», «Skjelvet», «Nordsjøen» og de to «Snekker Andersen»-filmene. Den er også nydelig fotografert av veteranen Kjell Vassdal og med akkurat passe eventyrlig julefilmmusikk av Stein Johan Grieg Halvorsen og Eyvind Andreas Skeie.

«Teddybjørnens jul» kan derfor uten videre anbefales til den som er åpen for en snill, trygg og ukomplisert barnefilm i førjulstida.