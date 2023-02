PÅ KINO FRA 24. FEBRUAR: «Den siste filmen» er en rørende, engasjerende og veldig god dokumentarfilm som virkelig vekker lysten til å diskutere film generelt og Wam & Vennerøds filmer spesielt. På den ene siden er filmen et nært, hjertevarmt, humørfylt og vemodig portrett av filmskaperen Petter Vennerød, som døde i 2021. HJERTEVARMT PORTRETT: Karianne Førland Vennerød har laget et nært og sterkt portrett av Petter Vennerød. FOTO: Norsk Filmdistribusjon Samtidig er dokumentaren et energisk tilbakeblikk på filmene han lagde sammen med Svend Wam. Og her sprudler «Den siste filmen» av filmklipp, arkivopptak, og intervju som virkelig viser frem både den markante filmkunsten de brakte til kinolerretet, og de mange reaksjonene og debattene spillefilmene deres skapte. Filmskaperen og filmarven Vi møter Petter Vennerød i 2018. Han har atypisk parkinsonisme, som rammer både hukommelse, språk og bevegelighet. Og det gjør inntrykk å høre en kunstner, som har levd av sin evne til å formulere sine ideer i manuskripter og på det store lerret, være bevisst at han er i ferd med å miste ord og tanker. Denne dokumentaren er laget av Petter Vennerøds kone Karianne Førland Vennerød sammen med Olaug Spissøy Kyvik. Og med en naturlig fortrolighet kombinerer de to regissørene dønn ærlige hverdagsskildringer, med poetiske drag – hvor hjernens visuelle mønster, musikk og byens natur gir rom til Petter Vennerøds egne refleksjoner. Humøret og galgenhumoren ligger aldri langt unna. Det gjør heller ikke det rørende oppriktige. Og filmen har noen øyeblikk av menneskelig nærhet som smeller rett i hjertet. FILMDUO: Svend Wam og Petter Vennerød var to av norsk films mest produktive, markante og engasjerte stemmer i flere tiår. FOTO: Jørn Svendsen Mefistofilm/Nasjonalbiblioteket/Norsk Filmdistribusjon «Den siste filmen» skifter elegant og uanstrengt mellom sin nåtid og et tilbakeskuende blikk på Petter Vennerøds filmer. Her blandes hovedpersonens egne betraktninger med flere feiende flotte dykk ned i Wam & Vennerød-filmenes tematikk, stil og mottagelse. Og vi serveres noen nydelige feiringer av de mange sterke og livsbejaende scenene som ligger i den filmskatten de to regissørene har etterlatt seg. Viser hvor viktige Wam & Vennerød var Montasjene som tar oss med tilbake i norsk filmhistorie er lekkert klippet sammen. Og her får publikum se kjente scener og udødelige replikker fra filmer som «Lasse og Geir» (1976), «Hvem har bestemt..!?» (1978), «Adjø Solidaritet» (1985) og mange flere. Det er utdrag fra en filmkatalog som både ble hyllet og slaktet i sin samtid. Her får vesentlige scener og bakomklipp illustrere den opprørske kraften flere av filmene hadde, og hvordan de to filmskaperne blandet sosialrealisme og humor med en gjennomgående vilje til å skildre mennesker som levde og tenkte annerledes enn i det konforme Norge. EN SKÅL FOR Å TENKE ANNERLEDES: «Den siste filmen» feirer viljen Petter Vennerød, og hans regipartner Svend Wam, viste til å skildre mennesker som tenkte og levde annerledes i det konforme Norge på 70-, 80- og 90-tallet. FOTO: Norsk Filmdistribusjon Filmen viser også flere gamle TV-innslag som spenner fra håpefulle Cannes-reportasjer, via debatt rundt nakenhet og sexscener, til forutinntatte spørsmål om filmduoens evne til å skrive replikker. Og det er både fascinerende og engasjerende å se de ulike reaksjonene de to filmskaperne møtte gjennom 70-, 80- og 90-tallet. Norsk filmdistribusjon har skaffet seg distribusjonsrettighetene til Wam & Vennerøds spillefilmer. Det gir håp om at publikum kan få se flere av filmene i sin fulle prakt, og at vi kan få nye diskusjoner rundt den markante regissørduoens kunstnergjerninger i tiden som kommer. Denne dokumentaren er et viktig bidrag til den samtalen. «Den siste filmen» har kinopremiere fredag 24. februar.

Om FILMEN Den siste filmen

Slippdato: 24.02.2024

Regi: Karianne Førland Vennerød og Olaug Spissøy Kyvik

Utgiver: Norsk Filmdistribusjon

Aldersgrense: 12 år

Sjanger: Biografi, Dokumentar



