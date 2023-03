PÅ KINO FRA 3. MARS: Gjengen bak KuToppen lener seg tungt på krimdronningen Agatha Christie i sin tredje spillefilm, hvor et ran på et tog krever ekspertisen til mesterdetektiven Agatha Christensen. ANMELDELSE: KuToppen – stemmeskuespill som virkelig begeistrer Dette meget velbrukte sjangervalget gjør at filmen låner mye og blir ganske forutsigbar i sin detektivfortelling. Men med festlig stemmeskuespill, deisende gøyal slapstick og noen nydelige animasjonssekvenser, svinger «KuToppen – På sporet» likevel godt som 70 minutter med popkornhygge for den filmglade barnefamilie. PURK ELLER SKURK? Den geniale oppfinneren Albert Einswein (Jon Øigarden) sier han vil hjelpe KuToppen, men kan de stole på han? FOTO: Qvisten Animation / Nordisk Film Distribusjon Som i de to foregående filmene er dette en norsk familiefilm hvor både humor og spenning er myntet først og fremst på unge kinogjengere. Men når det er sagt så er jo fisende tog, fisende middagsgjester, fisende yogaklasser og ramlende sauer ganske morsomt for barn i alle aldere. Ran på metanekspressen Dårlig vekst truer gårdsdriften på KuToppen, men oppfinneren Albert Einswein (Jon Øigarden) har en mirakelkur. Han har kombinert genteknologi og nanoteknologi til et superfrø som kan programmeres til å bli hva som helst. Og den smarte grisen inviterer hele gjengen om bord sitt supertog Metana for å feire KuToppens redning. Men så forsvinner frøet fra togets laboratorium. Og siden alle er mistenkte, tilkalles mesterdetektiven Agatha Christensen (Henriette Marø). Hun låser av toget, og får hjelp av Klara (Henriette Faye-Schjøll) og Gaute (Mats Eldøen) til å spore opp den skyldige. INGEN SLIPPER AV TOGET: Alle er mistenkte og ingen slipper av toget før den skyldige er tatt. Det er mer enn bare en smak av Agatha Christie over KuToppens tredje film. FOTO: Qvisten Animation / Nordisk Film Distribusjon Selve detektivhistorien blir en sjangerordinær øvelse med velkjente stoppested. Og to av filmens sentrale oppgjør blir også noe uforløste når vi ankommer filmens endestasjon. Men manuset til Kristian Landmark har også flere originale påfunn. Og det er fiffige og vittige poeng i både Metanas oppbygging, den teknologiske frøløsningen og Albert Einsweins bakgrunn. Ideer som både er gode som plottdetaljer, og som virkelig kommer til live på lerretet i kreative og forseggjorte animasjoner. Jeg ble spesielt begeistret for en kunstferdig og tilbakeskuende sekvens som skifter visuell stil, og gir filmen en sår klangbunn som sørger for emosjonelt drivstoff til sakens oppklaring. Sprudler i stemmeskuespillet Som alltid er stemmeskuespillet en fornøyelse i KuToppen-spillefilmene, og her blandes dyretrekk og personligheter med verbal finesse og god komisk timing. Henriette Faye-Schjøll (Klara), Mats Eldøen (Gaute) og Fridtjov Såheim (Mosk) holder det nært, lunt og engasjerende i de tre hovedrollene. Og rundt dem får både rollefigurer og stemmebånd sprudle av festlig galskap. ANMELDELSE: Ant-Man and the Wasp: Quantumania – Bør bekymre Marvel-fansen Her vil jeg applaudere med lortbøttene for den matglade egoistsauen Bærnt. Den velskrevne og herlig animerte rollefiguren er igjen en garantist for både fysisk humor, varierte lyder og herlig fjasete replikker – alt fremragende stemmelagt av Jan Martin Johnsen. «KuToppen – På sporet» har kinopremiere fredag 3. mars.

Om FILMEN KuToppen - På sporet

Slippdato: 03.03.2023

Regi: Will Ashurst

Utgiver: Nordisk Film Distribusjon

Aldersgrense: Tillatt for alle

Sjanger: Animert, Barn, Komedie, Krim



