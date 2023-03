PÅ KINO 17. MARS 2023: Den polske arbeidsinnvandreren Roberts vanskelige vei ut av skapet er ett av flere spennende temaer i regissør Leiv Igor Devolds første spillefilm (etter flere kort- og dokumentarfilmer).

Norsk-polske «Norwegian Dream» belyser effektivt hovedfigurens utfordringer i et arbeidsmiljø preget av tøffe machoverdier og skruppelløst profittjag. Tittelen kan speile arbeidsinnvandreres drøm om å jobbe for et bedre liv i hjemlandet, men kan også representere Roberts ønske om å leve ut sin skjulte legning.

Filmen vil mye og rekker kanskje ikke bearbeide alle problemstillinger den berører skikkelig. Den har imidlertid noen gode skildringer av både arbeidsinnvandreres kår og hvorfor Robert nøler i møte med nye muligheter.

«Norwegian Dream» er et sosialrealistisk kjærlighetsdrama med en viss temperatur, og vinker til forbilder som Ken Loach og Dardenne-brødrene.

Komplisert situasjon

Robert (Hubert Wilkowski) kommer til Frøya på Trøndelagskysten for å jobbe på fabrikken til fiskeoppdretteren Bjørn (Øyvind Brandtzæg). Der blir han innkvartert på samme rom som Marek (Jakub Sierenberg), en forholdsvis enkel sjel som pumper jern.

FISKEFABRIKK: Robert (Hubert Wilkowski) får opplæring av Ivar (Karl Bekele Steinland) i «Norwegian Dream». Foto: Patryk Kin / Spætt Film AS / Storytelling Media

På jobben får han opplæring av Ivar (Karl Bekele Steinland), som er sjefens sønn, men ansatt på gulvet. Ivar er homofil, og forstår at Robert også er det, men han er langt ifra trygg på sin egen legning, og er redd for å avsløre det for noen.

Samtidig kompliseres hans situasjon når de ansatte organiserer seg og truer med streik, samtidig som mora Maria (Edyta Torhan) kommer til Frøya med egne jobbutsikter og stor gjeld i bagasjen.

Gode rolletolkninger

Filmens introduksjon av både miljø og figurer sitter godt. Beskrivelsene av de tøffe arbeidsvilkårene ved fiskebedriften har noen foruroligende trekk, der de ansattes rettigheter virker å være mangelfulle, for å bruke et pent ord.

Øyvind Brandtzægs birolle som Bjørn viser hvilke «snarveier» noen gründere kanskje tar i jakten på de store pengene, på bekostning av arbeidsinnvandrere som ikke har det samme stillingsvernet som de fleste norske ansatte har.



Man får også en viss forståelse for at dette kanskje ikke er det letteste miljøet å stå frem som homofil i. Vi ser i spesielt én scene hvordan noen av de polske arbeiderne trakasserer Ivar, som virker å være en ensom blomst i betongen.

Hubert Wilkowski og Karl Bekele Steinlands gode rolletolkninger gjør at man forstår den gjensidige tiltrekningskraften som Robert og Ivar har på hverandre, og hva begge risikerer ved å forfølge den.

Kjærlighetsskildring uten store fakter

«Norwegian Dream» er fint fortalt, greit spilt og flott filmet i værharde omgivelser av fotograf Patryk Kin, som stort sett holder seg tett på figurene.

Manuset virker å være godt skrevet av Justyna Bilik, Gjermund Gisvold og Radoslaw Paczocha, selv om det har enkelte momenter som trekker helhetsinntrykket litt ned.

På et tidspunkt havner Robert i sjøen, men han har likevel en fungerende mobiltelefon. Senere gjør han og Ivar et slags «opprør» som virker som et lite sannsynlig påfunn. Og man kan stille spørsmål om hvilke forventninger Roberts mor egentlig hadde for sitt Norges-opphold.

FORHOLD: Robert (Hubert Wilkowski) og Ivar (Karl Bekele Steinland) tiltrekkes av hverandre i «Norwegian Dream». Foto: Patryk Kin / Spætt Film AS / Storytelling Media

Likevel kommer filmen seg i havn med en middels varm kjærlighetsskildring uten store fakter og en dramatisk nerve med utspring i troverdige problemstillinger.

«Norwegian Dream» kunne nok med fordel ha revet kraftigere i hjerterøttene, men den handler om noe som føles aktuelt og relevant og har en god avslutning som holder mulighetene åpne.