FILMFESTIVALEN I CANNES: Aki Kaurismäki, den karakteristiske finske regissøren bak blant annet «Leningrad Cowboys Go America», «Juha», «Mannen uten minne», «Le Havre» og «Den andre siden av håpet», er tilbake med nok en skjønn og sjarmerende filmperle.

«Fallen Leaves» er en romantisk komedie med enkle konflikter, underspilte figurer og store mengder tørrvittig humor på Sahara-ørken-nivå.

PUBLIV: Jussi Vatanen og Janne Hyytiäinen i Aki Kaurismäkis «Fallen Leaves». Foto: Arthaus

Filmens naivitet er nøye innstudert, dialogen er skåret ned til det mest grunnleggende, spenningskurven er bedagelig og man kan ikke forvente særlig høy temperatur i følelsesskildringene.

ANMELDELSE: «Killers of the Flower Moon» er filmkunst på høyt nivå

Dette høres kanskje ut som negativ kritikk, men er egentlig det stikk motsatte. Man blir nemlig storsjarmert av resultatet, som er full av Aki Kaurismäkis poetiske grøfteblikk på slitne mennesker hensatt ute på sidelinjen.

Møtes på karaokebar

Historien foregår i dagens Helsinki, noe vi vet fordi radioen stadig melder om krigen i Ukraina.

Kaurismäkis velkjente stil og estetikk får det imidlertid til å se ut som om hovedfigurene befinner seg et sted på 1960-tallet, både når det gjelder møbler, kostymer, gamle filmplakater og et bredt utvalg av finsk slagermusikk.



Holappa (Jussi Vatanen) er alkoholikeren som stadig får sparken fordi han drikker på jobb. Ansa (Alma Pöysti) mister jobben på et supermarked fordi hun tar med seg et rundstykke som har gått ut på dato.

ANMELDELSE: «May December» har flere treffende og sorthumoristiske øyeblikk

De finner hverandre på en sliten karaokebar, og det vekkes etter hvert følelser som de kanskje ikke har hatt før. Det skal imidlertid ligge flere skjær i sjøen for dette forholdet av både triviell og mer alvorlig art.

Vekker håp og sympati

Dette er ikke en film som bruker stortromma for å hamre inn poengene. Kaurismäki må ha instruert skuespillerne til å bruke minimalt med virkemidler for å formidle følelser og stemninger, med den positive effekten at man som seer får muligheten til å fargelegge selv.

I tillegg fremstår både Holappa og Ansa som nærmest enkle og naive i sin tilnærming til hverandre, noe som vekker både håp og sympati for dem. Man vil bare at det skal ordne seg for dem.

MIDDAG: Holappa (Jussi Vatanen) og Ansa (Alma Pöysti) spiser sammen i Aki Kaurismäkis «Fallen Leaves». Foto: Arthaus

De omkranses av et fargerikt persongalleri der alle underspiller med vilje, spesielt Janne Hyytiäinen i en strålende rolle som Holappas kamerat Huotari, som er overbevist om sine kvaliteter som både sanger og sjarmør.

Atmosfæren er i det hele tatt veldig unik, men samtidig velkjent for Kaurismäkis tilhengere. Han gjør det kanskje litt for enkelt for seg selv når historien skal konkluderes, men «Fallen Leaves» viser at den gamle mesteren fremdeles har sitt eiendommelige særpreg i god behold!

(«Fallen Leaves» vises i hovedkonkurransen på filmfestivalen i Cannes. Den får Norgespremiere en gang før jul.)