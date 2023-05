FILMFESTIVALEN I CANNES: En filmstjernes grenseoverskridende observasjoner av en ufrivillig mediekjent familie er utgangspunktet for «May December». Dette er en ganske morsom satire over vårt forhold til kjendiser og forbruk av sensasjonsjournalistikk.

Natalie Portman er strålende i en rolle som hun etter eget utsagn har gjort research for nesten hele sitt liv. Hun spiller nemlig en Hollywood-skuespiller på jakt etter ny inspirasjon. Den like utsøkte motspilleren Julianne Moore har også flere nydelige øyeblikk som en merket kvinne etter et liv i medias søkelys.

SKAL SPILLE KONA HANS: Elizabeth (Natalie Portman) og Joe (Charles Melton) i «May December». Foto: Gloria Sanchez Productions

Regissør Todd Haynes har nok laget bedre filmer, som «Far from Heaven» og «Carol», mens «May December» må kunne ansees som en slags «mellomfilm», åpenbart på et mindre budsjett.

Historien vimser rundt i det pussige og påfallende, uten å komme til en spesielt konkret konklusjon, men har flere treffende og sorthumoristiske øyeblikk. Todd Haynes behandler tematikken med et rampete skråblikk, og gjør dette til en skarp komedie av den alternative sorten.

Seksuelt forhold til skolegutt

Historien starter over 20 år etter at Gracie (Julianne Moore) ble et yndet hatobjekt for både tabloidpressen og publikum, da hun ble fengslet etter avsløringen om at hun hadde et seksuelt forhold til en 23 år yngre skolegutt i kjæledyrbutikken begge jobbet i (tittelen «May December» skal være et uttrykk som beskriver en betydelig aldersforskjell).

Hun er fremdeles sammen med denne gutten, som nå har blitt en voksen mann, Joe (George Melton), og de lever lykkelig med tre barn i et idyllisk hjem i Savannah i Georgia.



Nå skal det lages film av deres historie, og de lar den kjente skuespilleren Elizabeth Perry (Natalie Portman) komme på besøk for å gjøre research og danne seg et bilde av personen hun skal portrettere.

Etter hvert som Elizabeth starter sine observasjoner av familien og begynner å stille nærgående spørsmål, oppdager hun imidlertid at fasaden er skjørere enn antatt.

Interessante figurer

Filmen gir ikke bare Todd Haynes muligheten til å ironisere over filmbransjens vampyraktige forbruk av virkelige skjebner, men også vanlige folks forutinntatte forestillinger av filmbransjens mekanismer og stjernenes personligheter.

Det er interessant å se hvordan Natalie Portmans figur går frem for å tilegne seg Gracies fakter og uttrykk, og hvordan hun forsøker å «lese» familien.

SØKER INSPIRASJON: Elizabeth Berry (Natalie Portman) og Gracie Atherton-Yoo (Julianne Moore) i Todd Haynes-filmen «May December». Foto: Gloria Sanchez Productions

Julianne Moore, en skuespiller Todd Haynes har brukt i tre av sine tidligere filmer, spiller Gracie som ei voksen kvinne som tilsynelatende har ridd av mediestormen med æren i behold, men Moore gir oss stadig små og subtile tegn på at alt kanskje ikke er like rosenrødt.

Charles Meltons tilbakeholdne rolle som Joe får ham til å fremstå nærmest som en uskyldig observatør, men han blir dratt inn i dramatikken når skuespillerens research går over streken, og begynner kanskje for første gang å prosessere hva som egentlig skjedde mellom ham og Gracie da de ble sammen den gangen.

Slett ikke ubetydelig

Etter en stund føler man kanskje at både handlingen og figurene går i ring, med repeterende situasjoner og utfordringer. Og når filmen nærmer seg avrundingen, venter man på en utvikling som ikke kommer.

Dette er likevel et interessant møte med et knippe figurer med ulike motiver og reaksjonsmønstre. Todd Haynes gir også flere av situasjonene en sorthumoristisk undertone som av og til biter riktig så godt fra seg, legg spesielt merke til musikkbruken i visse scener.

SPILLER SKUESPILLER: Natalie Portman som Elizabeth i «May December». Foto: Gloria Sanchez Productions

Det er mye som er bra med «May December», den virker bare som en litt for «liten» film for en regissør av Todd Haynes’ kaliber.

Den er slett ikke ubetydelig, men har heller ikke det lekre uttrykket og den poetiske slagkraften som har gjort noen av hans tidligere filmer så minneverdige.

(«May December» vises i hovedkonkurransen på filmfestivalen i Cannes. Norgespremiere: 12. januar 2024)