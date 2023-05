PÅ APPLE TV+ FRA 24. MAI: Rose Byrne og Seth Rogen spiller hovedrollene og produserer denne lettlikelige og lettsvelgelige midtlivskrisemoroa.

«Platonic» handler om to studietid-venner som tar opp kontakten igjen etter å ha sklidd fra hverandre i mange år. Det blir en gjenforening du har lyst til å være med på.

RADARPAR: Will og Sylvia på to hjul i svingene. Foto: Apple TV

Sylvia (Byrne) og Will (Rogen) finner på ingen måte tonen igjen umiddelbart. Det er seigt, kleint og dødt når de først treffes. Hun viser bilder av de tre barna. Han snakker om ølen han brygger. Samtalen synker som en stein.

Gammel moro blir som ny

Men så ender de med en kveld på byen sammen likevel. Og krangler. Og blir høye. Og stjeler halsbånd fra en vakthund. De husker moroa de pleide å ha.

Juristutdannede Sylvia har på ingen måte tid eller plass til Will i livet som hjemmeværende mor, også kalt logistikksjef, og støttende hustru til sin perfekte advokatmann Charlie spilt av Luke Macfarlane. Will er en nyskilt bryggmester med separasjonsangst og motvillig forretningsbånd til ekskonas bror.

NY RUNDE: Will og Sylvia på utflukt.. Foto: Apple TV

Vi kan trygt si de er på ulikt sted i livet. Men de finner hverandre igjen likevel.

Gjenforening

Francesca Delbanco og Nicolas Stoller er serieskapere og regissører – og et ektepar. De har tidligere skapt beslektede «Friends from College» sammen, og Stoller regisserte Byrne og Rogen i to «Bad Neighbours»-filmer.

I «Platonic» slås det tidlig fast at Sylvia og Will aldri har vært noe mer enn venner. Og etter en «Da han møtte henne»-referanse, lar serien den ballen ligge.

EKTEPAR: Luke Macfarlane som Charlie og Rose Byrne som Sylvia i «Platonic». Foto: Apple TV

Så «Platonic» handler befriende nok ikke om hvorvidt det går an for menn og kvinner å bare være venner, men om hva gode vennskap består av, og hvordan de påvirker livene til både vennene og menneskene rundt dem.

Klisjeer som sprenger klisjeen

Sylvia og Will er to klisjeer i seg selv: Hun som frustrert husmor som føler hun er akterutseilt i arbeidslivet fordi hun har valgt å være hjemme med barna, og han som det voksne barnet Seth Rogen ofte spiller. Hun blir fremstilt i klisjé-montasjer med barn som skal sluses av gårde til skole, og hans første «rebound» er med en kvinne på 26 som bor i kollektiv.

GAMLE VANER: Både Sylvia og Will drikker fremdeles øl. Foto: Apple TV

Samtidig unnslipper måten de får være venner på klisjeen, og det er veldig deilig å se. Her får både mann og kvinne være egoistiske venner med dårlig påvirkning på hverandre.

Tull og overflod

Innimellom føles det som alle ville ideer fra manusforfatterne har fått være med. Selv om de halvtimelange episodene går raskt, kunne serien vært strammere.

Samtidig er det underholdende å tilbringe tid i selskap med Byrne og Rogen som sparrer så de vennskapelige gnistene flyr, og tillater seg å være både fullstendig idiotiske og bitte litt alvorlige sammen.

UT PÅ TUR: Ikke alle ideene vennene får er gode. Foto: Apple TV

Du må tåle kasting av elsparkesykler, dansing på bardisk og kidnapping av øgler ved navn Gandalf. Et par le så du snøfter-øyeblikk blir det også, som når Sylvia utilsiktet tar ketamin og ender opp som slapp sjøstjerne i en døgnåpen kiosk.

Sjalusi

I motsetning til mange av dagens dramedier, er «Platonic» godt plantet i komisjangeren.

Det betyr ikke at den ikke har noe alvor. At Will og Sylvia gjenopptar vennskapet gjør først at de distraheres fra problemene de bør ta tak i i sine egne liv. Men etter hvert hjelper de hverandre med å ta et granskende blikk på seg selv også.

MIDTLIVSKRISE: Rose Byrne som Sylvia får hjelp til å komme seg videre i livet. Foto: Apple TV

Mcfarlane er fin som den stort sett veldig gode ektemannen som for det meste er trygg i forholdet til Sylvia (Will var brudepiken hennes i bryllupet deres), men som lar seg påvirke av press utenfra og kjenner på sjalusi fordi Will og Sylvia deler ting ekteparet ikke gjør.

Carla Gallo gjør mye ut av en liten rolle som Sylvias med-husmor og Vinny Thomas og Tre Hale er «sidekicks» som Wills barkolleger.

Vennskapsymbiose

Men først og fremst er «Platonic» Rose Byrne og Seth Rogens sted å skinne. Etter først å ha vokst fra hverandre og deretter ha kollidert i hverandres kaos, hjelper Sylvia og Will hverandre å vokse.

På den måten minner «Platonic» deg på evnen venner, selv veldig tullete venner, kan ha til å få deg til å glemme problemer og i stedet drømme, le og bare være deg selv. Sammen.

Tre episoder ligger ute på Apple TV+, de neste kommer ukentlig onsdager. Anmeldelsen er basert på alle ti episoder.