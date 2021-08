Kronikkforfatteren Theo Aasli (16) startet på videregående i høst. Denne teksten gir uttrykk for hans personlige mening.

Body positivity-bevegelsen er for alle kropper, uansett farge eller størrelse.

Det er overhodet ikke en hån mot bevegelsen å legge ut bilder som tynn, hvit kvinne, og kalle det «body positivity». Det er helt greit.

Denne kronikken er et svar til: «Å være tynn og hvit er ikke #bodypositivity».

Bør handle om alle

Jeg mener det er feil å kategorisere og skille mennesker, både når det kommer til hudfarge, størrelse og kjønn.

Jeg kan ikke forstå hvorfor det er problematisk at en hvit og tynn jente publiserer lettkledde bilder av seg selv og bruker taggen #bodypositivity. Hvorfor er det galt?

Jeg mener at «body positivity» burde handle om at absolutt alle mennesker skal kunne eie sin egen kropp og bli akseptert for den. Det burde ikke være slik at man kun skal fokusere på og vise positivitet til de kroppene som kanskje ikke er standarden: Da føler jeg at vi går i helt feil retning.

Hvis vi ønsker likestilling for alle, må vi også godta alle. Vi kan ikke undertrykke noen for å vise kropp og støtte kroppspositivitet, bare fordi de er hvite og tynne. Jeg mener at det ikke er å være positiv til kropp.

Jeg synes det er feil å skape et skille mellom mennesker, slik vi så ofte gjør, sånn som i denne diskusjonen. Hvorfor må vi skape et skille mellom mennesker basert på hudfarge og kroppsfasong?

Man må støtte hverandre

Jeg ble helt sjokkert da jeg leste at følgerne til Amalie sa hun ikke var stor nok til å være kroppspositivist. Hva i alle dager skal det bety?

Kan man ikke være feminist selv om man ikke definerer seg som kvinne? Kan man ikke støtte Black Lives Matter uten å være mørk selv? Jo, det kan man.

Budskapet til body positivity-bevegelsen burde være å godta og heie på kropper. Jeg mener det blir feil at man skal begynne å diskutere hvem som burde få eie sin kropp mest, og hvem som skal få lov til det ene og det andre.

Vi har alle en kropp, og alle burde få lov til å eie og være stolt av den. Vi har alle eierskap til våre egne kropper, og ingen burde få eie den og bli mer heiet på enn andre.

Vi kommer aldri langt hvis vi fortsetter å skille mennesker. Vi må heller stå sammen. Kropp er kropp.

