«Jesusinfluenserne» vil du skal finne Gud gjennom TikTok

– Jeg ble frelst da jeg var 14 år, og helt siden da har jeg hatt en lengsel etter å drive med evangelisering og fortelle folk om Jesus.

Hvis du er én av dem som har bladd deg gjennom TikTok-havet, har du muligens lagt merke til en gutt ved navn Martin Hansen. Eller Manylandy, som han er mest kjent som.

Kanskje har du i fascinasjon stoppet opp ved Manylandys dans med Bibelen iscenesatt av en kristen vri på låten «Boss Bitch» av Doja Cat, eller Manylandys jesusbilder som er rammet inn av låter som Justin Timberlakes «SexyBack». Manylandy er nemlig ikke som andre tiktokere. Han svinger seg med danser og følger trender, men med en kristen dimensjon.

Hans mål: Spre Guds ord til det norske folk.

9 millioner visninger

– Jeg føler det er veldig viktig å misjonere og ta i bruk plattformene man har tilgjengelig, forteller Manylandy.

I juni hadde Manylandy rundt 9 millioner visninger til sammen på alle filmene sine. Han startet med kristen-TikTok i 2018 og har fått enorm oppmerksomhet.

I USA har misjonering på den populære plattformen vært en trend lenge. Manylandy var derimot en av de første i Norge som begynte med evangelisering på TikTok.

– Dette er nytt i norsk sammenheng, men jeg tenkte ikke at jeg gjorde noe nytt. TikTok er en enkel måte å nå ut til folk. Det er effektivt fordi videoer spres så fort på plattformen, og mange er aktive der.

Manylandys dans innebærer ofte hendene i været og gledeshopp. Selv om de fleste videoene består av en smilende og dansende Manylandy, har han også et snev av humor. Humoren ligger i å vise hvordan det er å være kristen i Norge, blant annet ved å bruke TikTok-lyder som viser at det kan være litt skummelt å forkynne til folk på gaten.

For Manylandy er det å lage kristent innhold på TikTok en kreativ prosess.

– En kristen-TikTok blir til enten ved at jeg får et ord fra Gud eller finner lyder og trender som jeg kan lage en kristen vri på.

– Jeg ønsker å glede andre, forteller predikanten, som både får henvendelser fra ungdommer som ønsker å bli bedt for og hat i kommentarfeltene.

Blir kjent igjen på gata

Med 98.000 følgere og 9 millioner visninger har 19-åringen fra Stange merket at han er på vei til å bli en kristenkjendis for allmennheten.

– Det er rart og merkelig, samtidig som jeg synes det er spennende. Det er gøy, men det er veldig uvant at folk kjenner meg igjen på gata. Jeg tenkte ikke at jeg skulle bli så stor, sier Manylandy.

Populariteten hans har det siste året eksplodert.

– For litt under ett år siden tenkte jeg: «Ok. Nå tar dette av», forteller Manylandy.

JESUSGLAD: Manylandy ønsker å spre glede mens han misjonerer. Foto: Kim Danial Marthinsen.

TikTok-kollektiv i Jesu navn

Manylandy kan karakteriseres som en av de største kristentiktokerne i Norge, men han har fått selskap av flere. Den unge misjonæren er nemlig med i TikTok-kollektivet Jesusinfluenserne, en felles konto der ti norske kristne tiktokere fra flere steder i landet legger ut innhold.

– Jeg ville bli bedre kjent med dem og bygge en relasjon. Det var mye enklere da vi lagde en bruker der alle snakker med alle og at vi står sammen om troen. Det er viktig for meg, sier Manylandy.

Jesusinfluenserne ble etablert i mars i år etter initiativ fra 33 år gamle Daniel Haddal, en annen TikTok-predikant.

– Jeg foreslo å starte Jesusinfluenserne, og sammen med Manylandy inviterte vi flere kristentiktokere til å være med. Ideen bak kontoen er å bringe bibelske prinsipper, kunnskap og oppmuntring til ungdommer på en forståelig og gøyal måte, forteller Haddal.

Haddal begynte med kristen-TikTok så sent som i februar 2020 og merket fort at plattformen var perfekt for å nå ut til tenåringer. Kontoen Jesusinfluenserne framstår som mer direkte evangelisering, der medlemmene av kontoen gjerne leser fra Bibelen eller forteller om sine møter med Gud. Musikken er preget av melankoli og lovsang.

Ifølge Haddal når de ut til flere titusentalls ungdommer, både gjennom kontoen Jesusinfluenserne og sine private kontoer.

– Vi får stadig meldinger fra ungdommer som ønsker å følge Jesus. Samtidig får vi meldinger om at unge mennesker nå tør å være åpen om sin egen tro og at det ikke er så farlig, sier han.

Forbannet på Jesusinfluenserne

Jesusinfluenserne beskriver seg selv som konservative kristne, men et konservativt syn på verden fører til kritikk. I enkelte TikTok-videoer har de nemlig hevdet at homofili er synd. Manylandy hevder også i et mye omdiskutert intervju med den kristne TV-kanalen Visjon Norge, at han ble fri fra sine homofile følelser da han var sammen i bønn med en pastor.

– Da jeg ble frelst, slapp alt taket. Det var som om jeg var en ny person og alt var vasket vekk. Jeg var så glad. Det var den beste dagen i mitt liv. Alt ble nytt. All skyld, all skam, all depresjon og all homofili. Alt var vekke, sier Manylandy i intervjuet med Visjon Norge.

En som reagerer sterkt på dette, er youtuberen Ole Johannes Ferkingstad.

– Jeg blir forbannet over at de forteller på sine kanaler at man gjennom bønn og lignende kan bli frisk fra sine homofile følelser.

– Det er skadelig at de fronter dette til sine unge følgere. De bruker plattformene sine til å hevde at man kan bli frisk fra noe som ikke er en sykdom. De er dårlige forbilder, sier Ferkingstad.

Han er selv kristen og homofil. Tidligere i år publiserte han en video der han tydelig ytrer sin misnøye med Jesusinfluenserne. Da Ferkingstad oppdaget jesuspåvirkerne ble han sjokkert og irritert.

– Det de fronter kan få barn og unge til å slite og legge lokk på følelsene sine. Det synes jeg er trist. Det kan få alvorlige konsekvenser. Mange kan få store psykiske problemer av å stenge inne slike følelser. Det handler ikke bare om legning, men om å være seg selv, mener Ferkingstad.

Kjempet imot homofile følelser

I videoen på kanalen sin er Ferkingstad åpen om sine egne opplevelser knyttet til det å være homofil og kristen. Han forteller at han tidligere kjente seg ekkel på grunn av følelsene sine og var dypt deprimert fordi han forsøkte å kjempe imot. Da Ferkingstad kom ut av skapet, var han del av et kristent fellesskap, men ble fortalt at han måtte bli bedt for.

Han fikk beskjed om at han ikke lenger kunne være del av fellesskapet som hjelpeleder.

– Hvis disse videoene til Jesusinfluenserne hadde eksistert da jeg var yngre, ville jeg nok ha oppholdt meg lenger i skapet. Det hadde gått lengre tid før jeg hadde anerkjent meg selv, forteller han.

Ferkingstad sier han etter hvert har forstått at det er mulig både være kristen og homofil samtidig.

– Kristen tro handler om Guds kjærlighet til mennesker og ikke om hvorvidt man følger Bibelen til punkt og prikke.

– Det handler om at vi er skapt i Guds bilde. Bibelen er skrevet av mennesker for to tusen år siden. Det er ikke vi mennesker som skal dømme. Det er Gud, sier Ferkingstad.

Han mener det er fint at Jesusinfluenserne snakker om tro og sprer Guds ord, men han mener de bør tenke seg om to ganger før de publiserer innhold.

– De bør trø varsom når de uttaler seg, mener Ferkingstad.

SJOKKERT: Ole Johannes Ferkingstad, som både er kristen og homofil, ble sjokkert da han oppdaget Jesusinfluenserne. Foto: Maya Sensky Sølhusvik.

– Rett til å fortelle min historie

Manylandy mener på sin side mener det de driver med, ikke er skadelig. Han mener også at Ferkingstad fremstiller Jesusinfluenserne feil.

– Han sier at man ikke kan være seg selv, men det har jeg ikke sagt. Jeg er enig med ham om å være seg selv, og jeg har ikke lagt lokk på følelsene mine. Jeg er meg selv mer enn noen gang og er mer bevisst over følelsene mine. Jeg og Ole er nok uenige om hva det vil si å være homofil, om det er noe man er født med eller om homofili er noe som kommer etter hvert, sier han.

Bønnen som Manylandy forteller om i intervjuet med Visjon Norge, skjedde da han var 14 år. Det var da Manylandy inviterte Jesus inn i sitt hjerte. Under bønnen skal de homofile følelsene ha forsvunnet, samt depresjon, angst og pornoavhengigheten hans, ifølge Mandylandy. Dette har fått flere til å reagere kraftig og er noe Ferkingstad peker på som skummelt.

Manylandy forteller at han var klar over at historien ville føre til sterke reaksjoner. Det viser bare at det er et kontroversielt tema, mener han.

– Det jeg har sagt om homofili, er ut ifra min kristne historie, og det er min frelseshistorie om da jeg møtte Jesus.

– Jeg sier ikke at det er slik for alle, men slik var det for meg.

Han innrømmer å ha kontroversielle meninger om homofili.

– Jeg har rett til å fortelle min historie. Ole kan fortelle om sin, og jeg kan fortelle min. Det er kun jeg som kan fortelle om min personlige historie. Det er det som er så flott med ytringsfrihet, og det er selvsagt lov med kritikk, sier han.

– Vi prøver å være et lys

Haddal mener også at det de gjør på Tiktok og andre SoMe-kanaler, ikke er galt.

– Å spre Guds ord i lys av alle temaer er ikke skadelig. Vi prøver å være et lys på TikTok da plattformen har mye destruktivt innhold, mener Haddal.

Samtidig påpeker han at de er fullt klar over at publikummet deres stort sett er unge mennesker.

– Det finnes over fem hundre millioner kristne i karismatisk kristendom som har et konservativt syn på homofili. Vi velger å ta Bibelens syn på homofili. Bibelen kan ofte vekke reaksjoner og kritikk fordi den ikke bøyer seg for moderne kultur eller trender. Den baserer seg på Guds ord. Det er tabubelagt å ha slike konservative meninger, sier han.

Haddal mener selv at Jesusinfluenserne ikke kommer med fordommer eller fordømmelser.

– Jeg er personlig glad i alle mennesker, også homofile. Jeg ønsker dem alt godt. Det er ikke min sak hva mennesker gjør, men vi i Jesusinfluenserne ønsker å løfte fram hva Bibelen sier om ekteskap. Der står det at samlivet er mellom kvinne og mann, forteller Haddal.

TABUBELAGT: Daniel Haddal mener det er tabubelagt å ha konservative meninger. Foto: Mona Auke.

Jesus i monitor

Magnus Hoem Iversen, medieviter ved Universitetet i Bergen, skriver for tiden en bok om sosiale medier, der TikTok blant annet er et tema. Iversen mener Manylandy har knekt TikTok-koden.

– Når jeg ser på kontoen hans, ser jeg en veldig ung person som spiller på megatrender. I tillegg har han en jesusdimensjon. Han har en del engasjement på videoene sine. Jeg tror ikke grunnen til det er fordi han misjonerer, men fordi han lager morsomt innhold og underholdning folk vil se, forteller Iversen.

– Manylandy skjønner det misjonærer har skjønt i mange år: Du trenger et show.

Medieviteren mener Manylandy har en spesiell stil. Han fremhever at TikTok-predikanten spiller på humor, tull og underholdning.

– Disse folkene er innovative misjonærer. De tar TikTok-trender og gjennomfører dem med litt Jesus i monitor. Kjernen i innholdet deres er at de tar noe folk allerede synes er gøy, og gjør en kristen vri.

Uavhengig av budskap tror Iversen at Manylandy uansett hadde blitt populær. Han mener dette handler om at TikTok-predikanten oppfattes som morsom. Dessuten peker han på at misjonering gjennom TikTok er en naturlig utvikling da plattformen har hatt en eksplosjon i popularitet.

– De som lykkes på TikTok, forstår hva folk vil ha. Å ha en vanlig andakt vil nok ikke slå an så bra, men Manylandy har skjønt det. Unge er mer opptatt av underholdning, og TikTok har blitt et viktig verktøy for dem som ønsker å påvirke. Dermed er plattformen nyttig for dem som misjonerer og for alle andre som har noe å selge, forteller Iversen.

App for unge forsterker kritikken

Ifølge Medietilsynet bruker 65 prosent av de mellom 9 og 18 år TikTok.

SALGSVARE: Medieviter Magnus Hoem Iversen sier misjonering på TikTok er som en åndelig salgsvare. Foto: Sigrid Haaland.

Iversen tror kritikken Jesusinfluenserne får, blir forsterket av at de er på en app der mange unge befinner seg. Medieviteren påpeker at de har radikale meninger som de fleste i Norge ikke er enige i.

– Jeg er ikke overrasket over at de får kritikk da dette er en gammel debatt som har pågått i mange år. Det er vanskelig å ha en mening om selve misjoneringen, men det er mange unge mennesker på TikTok, og mange er lettpåvirkelige. Unge mennesker som er homofile, må bli møtt med aksept.

Likevel konstaterer medieviteren at man ikke bør skylde på selve plattformen.

– Det er mye rart på TikTok. Barn og unge møter kristne og misjonering både på skolen og fritiden, men nå også på TikTok. Jeg mener foreldre bør være klar over dette. Enkelte synes det er greit, og noen synes det er mindre greit, sier Iversen.

Omtrent daglig blir det lagt ut innhold på både Jesusinfluensernes konto og Manylandys konto. Til tross for motstand har ikke jesusgjengen planer om å gi seg med det første. Alle medlemmene i kollektivet har til sammen over 155.000 følgere, mens på den fire måneder gamle kontoen har snart 10.000 følgere. Ønsket er å nå ut til enda flere.

– Veien videre er å bygge på det vi har gjort på TikTok. Jeg vil også ut på gaten og misjonere, sier Manylandy.

