Lumière! Eventyret begynner tar oss helt tilbake til de levende bilders første skritt og viser fram noen av de tidligste filmene som ble laget, og som fremdeles eksisterer.

Denne dokumentarfilmen starter med å vise oss den berømte Arbeiderne forlater fabrikken (laget i 1895 og regnet som verdens første film) og fortsetter med et robust utvalg fra brødrene Auguste og Louis Lumières banebrytende filmproduksjon. Fra det som nok er verdens første kattefilm til eksotiske postkortfilmer fra Asia og Afrika.

Det er en skattkiste for den filminteresserte, men kan selvfølgelig oppleves som en kjedelig skoletime for dem som ikke er så gira på kunsthistorie.

Det hele er grundig satt sammen av Thierry Frémaux (som også er direktøren for selveste Cannes-festivalen). Han geleider oss gjennom filmene med stor innsikt, noen herlige anekdoter og en god porsjon fransk selvgodhet.

Lumières fotografer var alltid på utkikk etter nye måter å filme på og fra. Her blir Paris og et ungt Eifeltårn filmet fra en båt. (Foto: AS Fidalgo)

Forlater fabrikken og fanger verden

Vi kastes rett inn i indrefileten i denne dokumentaren. Thierry Frémaux bruker de faktiske kortfilmene til å vise fram Lumière-brødrenes viktige rolle i filmhistorien.

De to franskmennene fant opp kinematografen og regnes sammen med Thomas Edison som de store pionerene for filmvisning.

Gjennom å vise hvordan filmene utvikler seg klarer Frémaux å vise hvor store steg filmen tok i sine barndomsår og hvor betydningsfulle disse filmene skulle bli for filmskaperne som kom etterpå.

I handling går utviklingen fra enkle beskrivelser av hendelser via komedier til små dramatiseringer av historier. Og vi ser parallelt at filmspråket utvider seg med nye komposisjoner, dramaturgi, dybde og et bevegelig kamera.

Lumière-brødrene sendte etter hvert sine filmskapere verden rundt med kamera. Og det er et fascinerende vitnesbyrd å se alt fra gjenskapelsen av en duell i Mexico, de første levende bildene av den berømte Sphinxen i Egypt og en i dag særdeles usmakelig episode av rike franske kvinner som underholder seg med å kaste mynter til fattige barn i Vietnam.

Lumière stod nok bak verdens første kattefilm. En godt voksen katt som ikke akkurat elsket å være foran kameraet. (Foto: AS Fidalgo)

Snyter meg for litt av filmopplevelsen

Thierry Frémaux har valgt et enkelt og stilmessig gjennomført uttrykk for å formidle Lumière-brødrenes rolle i utviklingen av filmen.

På bildesiden er filmen satt sammen av totalt 108 kortfilmer som vises på rekke og i sin helhet. På lydsiden ligger tidsriktig musikk og Frémauxs fortellerstemme.

Dette er et elegant grep som er godt egnet til å vise den filmatiske utviklingen, men det blir også et grep som irriterer meg som tilskuer og som snyter meg for deler av opplevelsen.

Thierry Frémaux er en forteller som tar mye plass og som vet akkurat hva han synes om disse filmenes betydning og sterke sider. Det gjør at han snakker over nesten hele filmen, og han forteller ofte hva som skjer i filmene før jeg får oppleve det som publikum.

Denne ferdigtolkede stilen er mer passende for klasserommet enn kinosalen. Dette er filmer jeg i liten grad har sett tidligere, og selve opplevelsen av disse historiske godbitene blir for meg noe ødelagt av at Frémaux presser sin egen opplevelse på publikum – og avslører en del av handlingen før den vises fram.

Påstander som «på 90 sekunder oppsummerer filmen Egypt» blir også vanskelig å svelge etter og ha sett på Sfinxen i halvannet minutt. Selv fra en fortellerstemme som er ganske åpen om sin kjærlighet til disse filmenes fortreffelighet.

Lydsiden blir også noe merkelig. Dette er stumfilmer som vises fram, og de er satt sammen tematisk. Men den samme musikken går sømløst fra film til film, og lydlegger på den måten ganske ulike historier. Det er et grep som gir flyt og en behagelig lydside, men igjen så demper det noe av hvordan jeg opplever enkeltfilmene.

Likevel er dette et imponerende samling filmer som gjennom Thierry Frémaux kunnskap knyttes sammen til en kul reise i filmspråkets abc. Og den leksjonen er på ingen måte avleggs. Hvis du går med en filmskaper i magen, eller bare har lyst til å piffe opp Instagram-videoene dine noen hakk – denne filmen er perfekt inspirasjon til smart og lekker bildefortelling!