5 ting som må skje på Golden Globe

The Handmaid’s Tale må vinne beste drama

Den beste serien vi så i . 2017 er The Handmaid’s Tale. (Foto: Take Five/Hulu)

The Handmaid’s Tale var fjorårets beste TV-serie uansett sjanger, og da er det jo ingen tvil om den må vinne i dramakategorien.

Emmy gjorde stor stas på den dystopiske og debattvennlige serien da de ga prisen for beste dramaserie til The Handmaid’s Tale.

Elizabeth Moss fikk også Emmy for beste hovedrolle for sin fremragende innsats som Offred.

Game of Thrones burde nesten vunnet i år fordi de har vært nominert hele 5 ganger uten å få prisen. Men bare nesten! For selv om fantasygiganten var tidvis glimrende i sin storslåtte 7. sesong, mener vi den var for ujevn til at den fortjener å stikke av med den gjeve dramaprisen.

De øvrige nominerte er This Is Us, The Crown og Stranger Things.

I, Tonya må vinne for beste komedie/musikal

Margot Robbie i rollen som Tonya Harding. Her fra et OL-arrangement i Albertville. (Foto: Nordisk Film Distribusjon AS)

Rett og slett fordi vi vil se alle de tilbakeskuende Lillehammer-sakene i norsk presse.

Craig Gillespies humoristiske biografi om kunstløperen som ble både berømt og beryktet virker å være en særdeles severdig film i seg selv, men for et norsk kinopublikum har den et ekstra trekkplaster.

Skandalen som oppstod mellom Tonya Harding og hennes rival Nancy Kerrigan i forbindelse med Lillehammer-OL vakte enorm oppmerksomhet i både USA og i Norge. Og vi regner med at norsk presse ikke har tenkt å la denne nostalgimuligheten slippe unna.

Filmen har ikke kinopremiere før 2. februar i Norge, men vinner filmen Golden Globe kan jo 1994 begynne allerede 8. januar.

De øvrige nominerte er The Disaster Artist, Get Out, The Greatest Showman, og Lady Bird.

Will and Grace KAN ikke vinne for beste komiserie

Fjorårets minst gledelige comeback var det Will and Grace som stod for. (Foto: Viaplay)

Hollywoods voldsomme behov for å selge oss gamle favoritter om igjen er i ferd med å bli en trussel for TV-markedet. Både pressen og publikum blir nysgjerrige, og seriedinosaurene stjeler ofte oppmerksomheten i en allerede stappet serieverden. (Jepp, vi i Filmpolitiet er også skyldige her.) Og det er trist, fordi for hver Twin Peaks kommer fem stk. MacGyver, Fuller House, Gilmore Girls, Prison Break og 24.

Fjorårets verste og minst nødvendige var det Will and Grace som stod for. Serien måtte rive ned sin opprinnelige finale for å bombaredere TV-seerne med sin utdaterte og navlebeskuende nostalgi.

Hvordan den aldeles gørrkjedelige og anstrengte comebacksesongen havnet blant de nominerte til Golden Globe er et mysterium. Og hvis serien skulle vinne prisen for beste komiserie, så er det en skandale!

De øvrige nominerte er Black-ish, The Marvelous Mrs. Maisel, Master of None og SMILF.

Golden Globe feirer 75 år – så det bør bli noen bursdagsovveraskelser!

Meryl Streep må gjerne reise seg og synge bursdagssangen når Golden Globe feirer 75 år i natt. (Foto: Chris Pizzello/Invision/AP, NTB scanpix).

Altså 75 år! Det må feires!

De to skuespillerne som har vunnet flest Golden Globe-priser er Meryl Streep og Jack Nicholson. De to veteranene må gjerne innta scenen for en bursdagssang eller fem.

Og hvis Ricky Gervais skulle dukke opp fra en gigantisk kake – med noen velvalgte ord – så hadde jo det vært helt fantastisk.

Golden Globe må bli drøye igjen

Ricky Gervais fra glansdagene – med ølglasset framme og rikelig med verbalt skyts på lager. (Paul Drinkwater/NBC via AP)

Det føles altfor lenge siden nevnte Ricky Gervais herjet med kjendisene full av kjappe replikker og frekke stikk. Selv om Mel Gibson kanskje ikke er med og skåler for akkurat den.

Det er ikke til å komme bort fra at Golden Globe-prisene henger et lite hakk under Oscar og Emmy. Men der de to gigantene kan være litt trauste og forutsigbare, har Golden Globe, i hvert fall tidvis, tatt rollen som showet med meningers mot og de mest treffende bransjestikkene.

Vi håper årets vert Seth Meyers legger seg på den drøye linja og får gitt Hollywood-eliten noen velfortjente sleivspark og noen velplasserte trøkker.

Det har jo ikke akkurat skortet på skandaler i film- og seriebransjen i år, så det skulle være rikelig å ta av.