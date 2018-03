Høydepunkt fra rød løper

Når verdens største prisutdeling for film feirer 90 år, kan man nesten ikke vente annet enn glitter, glam og stjerner som har tatt den ut litt ekstra når det kommer til antrekket. Den røde løperen var selvfølgelig rullet ut for å ta imot filmfolket da Oscarstatuettene skulle deles ut på Dolby Theatre i Hollywood i Los Angeles.

La oss se på noen av høydepunktene fra den røde løperen.

Blonder og silke i hvitt

Flere av stjernene hadde byttet ut den lille sorte, men den klassiske hvite. Get Out-regissør, Jordan Peele, var stilig hvit dressjakke.

1, 2, 3, POSE!

På Oscar-utdelingen finner vi selvfølgelig folk som har vært på rød løper før, og de kan kunsten å fange fotografenes oppmerksomhet.

WOW!

Noen personligheter og antrekk husker man bare bedre enn andre. Her er noen som sto ut i mengden.

Fargerikt

Under Golden Globe-utdelingen kledde de fleste seg i sort for å skape oppmerksomhet rundt seksuell trakassering. Også på den røde løperen under Oscar-utdelingen var #TimesUp- og #MeToo-kampanjene samtaleemne mellom journalister og skuespillere som Ashley Judd og Mira Sorvino, men fargene var tilbake.