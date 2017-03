Denne mannen er rå

Etter den høyst suksessrike USA-turneen ”Summer Sixteen”, er den Grammy-vinnende artisten Drake tilbake i Europa med turneen ”The Boy Meets World Tour”. Drake er plassert som en av de største i industrien, og den første artisten i verden til å passere en milliard streams med albumet ”Views”. Fansen har ventet i flere måneder for å se Torontos Aubrey Graham, bedre kjent som Drake, opptre i Telenor Arena, og nå er ventetiden omsider over.

Blant røyk, fyrverkeri og lysende kuler i taket begynner Drake sitt to timers sett med en energisk fremførelse av ”The Boy Meets World Tour”. Den syngende og rappende hiphop-artisten ankommer scenen med et pang, iført en knall rød jakke. ”Mitt navn er Drake. Jeg kommer fra Toronto i Canada, for dere som ikke visste det. Men nå er jeg hjemme, her i Oslo.” sier Drake til et publikum på 18 000.

Bandet får akkurat den oppmerksomheten de fortjener, og Drake forteller at de samme tre mennene som står bak ham i dag, har vært med på scenen fra første stund. Videre forteller han hva slags forhold han har til hver og en av de, samtidig som det flyter en rolig sound i bakgrunnen. Så blir ”9” panget i gang, bokstavelig talt. Jeg skvetter til, men får ekstremt adrenalin og vil ned på gulvet for å danse.

Sceneproduksjonen er svært lekker. Alle tomrom fylles opp med både LED-skjermer, og et fantastisk lysshow. Det mest imponerende av alt er de glødende ballongene i taket med nesten usynlige strenger, og som stadig roterer i forskjellige former og endrer farger. Jeg lar meg fascinere. Det å få det til å se like bra ut fra alle synspunkter i en så stor arena er imponerende.

”Er dere trøtte, eller er dere klare for mer?”

Så kommer hiten ”Jumpman”, og det er nå det virkelig tar av. Låten har et ulovlig fengende bassriff, jeg kan kjennte det dirrer i brystkassen. Det låter mye råere live enn på plata, noe som passer meget godt for den basslikende hip hop-generasjonen.

Drake vet akkurat hvordan han skal arbeide en folkemengde, og sliter ikke med å få det stående publikumet til å lage moshpit under låten ”Know Yourself”. ”Dette er et øyeblikk jeg aldri kommer til å glemme. Oslo dere er helt fantastiske!”, sier han fra scenekanten.

Fire dansere kommer løpende ut til rihannas låt ”Work”, og deretter kommer hiten ”Too good”, hvor vi får en dose av afrobeat. Det viser at drake har evne til stor variasjon og en evne for allsidighet. For ikke å snakke om en fantastisk vokalprestasjon. Denne mannen er rå.

