Det ordner seg for pappa

Den unge oslorapperen Kristoffer Cezinando opplevde en bratt stigningskurve i fjor, fra han ble utropt årets Urørt i februar – via en hektisk festivalsommer – til han kunne løfte trofeet som årets nykommer under P3 Gull på tampen av november. Med «Håper du har plass» tar 22-åringen et endelig steg opp i toppetasjen blant norske artister.

«Håper du har plass» er et kompakt og temmelig lavmælt familiedrama med pappa i hovedrollen. Cezinando bretter ut en trøblete situasjon uten sentimentalitet eller store fakter, og hans betydelige musikalitet som rapper og vokalist bærer en kompleks tekst tilsynelatende uanstrengt. For ikke å snakke om blikket for de små, men essensielle detaljene – lykke til med å finne en annen hit som namedropper «frossen pytt-i-panne» med like hjerteskjærende effekt.

Musikalsk er dette Cezinando-singelen som hittil favner bredest, med nedskrelte vers og et refreng som både utfolder seg gradvis og klorer seg fast umiddelbart. Produksjonen er signert de fremadstormende nordmennene Ole Torjus (Rytmeklubben) og Hasta, og de utstyrer den tilbakelente historiefortellingen med et rikt, oppløftende og tidvis kledelig bombastisk bakteppe.

«Håper du har plass»:

Refrenget tar faktisk såpass mye, eh, plass at det er fullt mulig å forestille seg en viss metthet inntreffe i en ikke så altfor fjern framtid. Men enn så lenge er dette et uunngåelig og svært velkomment lydspor til våren 2017, der norsk raps mest elskelige eksentriker for alvor går inn for landing.

Marius Asp