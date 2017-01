Gabrielle er våken

Hitmakeren fra Bergen er tilbake. “Vekk meg opp” er første låten fra Gabrielle på over et år. Hun tok seg, som kjent, et velfortjent inspirasjonsår i 2016 etter å ha servert en rekke radioschlägere i et halvt tiår.

På nyåret fikk den energiske artisten ny fart på karrieren. “Fem fine frøkner” ble revitalisert på strømmetjenester i kjølvannet av at Skam-serien gjorde seg bemerket hos broderfolket. En norskspråklig låt på topp tre i Sverige (!) kan egentlig ikke anses som noe annet enn en stor suksess.

– Elsker at mange ikke forstår teksten, men bare bumper den tingen som ingenting, er hennes respons. Bumper den tingen som ingenting – en presis beskrivelse av hennes låter. Det er nettopp det jeg tenker når jeg hører “Vekk meg opp”.

Hun har peiling på refrenger. Tenk Gabrielle, og syng det første du kommer på. Hun er helt rå på den biten, også her. Refrengvennlige “Vekk meg opp” er en spenstig og lettbeint popsak med mye glitter og drivende synth, ivrig refreng og nesten-rap i versene. Sporet beskriver hun selv som en mørk tekst pakket inn i en gladlåt.

Det er lite som er dempet med Gabrielle – det er all in. “Vekk meg opp” er kanskje ikke like umiddelbar som popartistens aller sterkeste låter, men føyer seg uansett i rekken av godt materiale fra henne.

Ali Soufi

