Gnist i mørket

Det er energiske saker Julie Bergan har levert på sine to siste singler. “Blackout” plukker opp den pulserende tråden fra hennes foregående single “Arigato”, en låt som for øvrig ga artisten ganske greie strømmetall samt flere nominasjoner for arbeidet.

På sitt beste leverer hun krakilsk, men fiffig pop-r&b hvor de elektroniske detaljene glitrer som en spillehall på steroider. Akkurat dét klarte “Arigato”. Ivrige “Blackout” forlenger den samme idéen, men uten å overskygge hennes store hit fra fjoråret.

Det går midlertid iherdig for seg i denne omgangen også. På «Blackout» flyr Bergan vokalmessig høyt og lavt (lite sidespor: jeg skulle gjerne ha hørt Bergan forsøke seg på flere rapvers, all den tid hun leverte fint på «Attitudeproblem»-remiksen) og låten, som tikker inn vel under tre minutter, er en godt produsert kruttpakke som er treffende trendy.

«Blackout» løfter ikke taket, men funker godt nok og gir oss en pekepinn på hvilken stilistisk vei artisten har valgt fremover.

