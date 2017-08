Hør Ylva imponere hos Christine

17 år gamle Ylva Olaisen fra Kristiansand er inne på et bra spor. Med sin distinkte og kraftfulle stemme har artisten gjort seg bemerket via en nasjonal talentkonkurranse og ikke minst på grunn av gode poplåter, senest med «Get With Me».

På besøk hos Christine og P3 skal hun fremføre nevnte spor (lenger ned i saken), og tradisjonen tro, tolke en P3-spillelistet låt. Valget faller på Hkeem og Unge Ferraris «Urettferdig» på sørlandsdialekt (øverst i saken).

– Jeg forelsket meg i budskapet og melodien, forteller Ylva som for øvrig står bak koreografien i videoen til hennes nyeste singel.

Utfordringer på videregående skole

Ylva er i sitt andre år på videregående og må blant annet passe på fraværsgrensen med tanke på livet som artist. Men det er andre utfordringer også. Ylva forteller om at det faglige kan være vanskelig samtidig som hun opplever en tøff tid blant medelever.

– Det er ikke det gøyeste man kan gå gjennom. Men man sitter igjen med de folkene som faktisk vil være der for deg. Jeg er ekstremt takknemlig for mine to bestevenner.

Christine tror, ut fra egen erfaring, at man stiller seg til disposisjon for at folk skal mene noe om deg når man stikker seg ut.

– Folk skriver stygge ting på nettet, og de tror kanskje ikke at jeg ser det. Det blir litt mobbing, egentlig. Det er ikke noe jeg har vært noe særlig gjennom, men jeg må bare deal with it.

P3 Live: Ylva Olaisen «Get With Me»:



– Musikken blir din vei

Du er ikke alene om dette. Er det noe som er et stort problem blant unge i dag, så er det nettopp internett. Det er sjukt digg, men faen så mye dritt. Men hvordan takler du det? lurer programlederen.

– På to forskjellige måter. Enten hever jeg meg over det – jeg gjør min ting, det er dette jeg elsker å gjøre. Det er ingenting folk kan si for å få meg til å slutte. Og mamma tar tak og kommenterer hvis hun ser noe på internett, type «hvis du ikke har noe fint å si, så sier du det ikke».

Hvis musikken din blir veien din – noe som det blir med den sinnsyke stemmen du har – da velger du en vei hvor du utsetter deg for de greiene her i større grad enn veldig mange andre.

– Det er ingenting som kommer til å stoppe meg. Jeg gir f i det negative, men jeg tar til meg konstruktiv kritikk og det positive, forteller Ylva som har planen klar: Gi ut så mye musikk som mulig. Og tenke på fraværsgrensen.

Vi gir ufortjent mye oppmerksomhet til de som vil dra andre ned. Man må heller fokusere på alle de positive tingene der ute – som heldigvis er veldig mange, avslutter Christine.