Lars Vaular og Astrid S lager musikkvideo

To-tre år etter ideen om å lage låt med Astrid S kom, er «Boys» her. Vi ble med på musikkvideo-innspillingen og pratet med Vaular om årets mange låtsamarbeid.

– Stopp! Regissør Eivind Landsvik snakker høyt og bestemt før stylisten til Astrid haster bort til henne. Hun ligger helt stille på gulvet i studioet som bader i rødt lys. Stylisten dytter en folde som har dannet seg på den hvite toppen hennes ned i buksa. – Det er veldig fint når du lukker øynene, sier regissøren til Lars Vaular. Han ligger ved siden av Astrid. – Men dere må gjøre det samtidig. Okei? Da kjører vi igjen. Beskjeden er mottatt, og «Boys», Lars Vaular og Astrids nye singel, dundrer ut fra høyttalerne – atter en gang. Kameraene går. Fire stykker står samla rundt én skjerm for å følge med på gjennomkjøringen mens artistene synger til musikken. Tre andre står samla rundt en annen skjerm. Arbeidsdagen nærmer seg slutt. I en sofa sitter fem «boys» og deler ei sjokoladeplate og småprater. De har gjort sin del av jobben foran kameraene for i dag – kanskje får vi se dem i aksjon når musikkvideoen kommer ut. Les P3s anmeldelse av «Boys» her. – Shit, det gulvet var kaldt, ass, utbryter Astrid når musikkvideo-innspillingen til «Boys» er over. Der måtte hun og Lars Vaular ligge ganske lenge. Foto: Tom Øverlie/NRK P3.

Har god kjemi med regissøren

Lars Vaular har lesset mat på en asjett og satt seg ned for å spise på et pauserom utenfor studioet. Han synes hele musikkvideo-opplegget er «ganske chill».

– Det blir litt venting og en del merkelige situasjoner, som i stad da vi måtte ligge veldig lenge i samme stilling. Men det er verre når det er masse performance og du må rappe og rappe og rappe. Og så kommer det litt an på hvor glad man er i å høre den samme låta igjen og igjen, sier han.

Kjemien med regissør Landsvik gjør det hele ganske sømløst, skal vi tro Vaular.

– Jeg har kjent ham i et par-tre år. Vi har ganske tett dialog og er på nett. Vi snakker om hva jeg vil formidle og skjønner hva hverandre mener. Det er det beste: Finne sånne folk å jobbe med som kan få akkurat det rommet de trenger til å gjøre det de er aller best på.

Landsvik hadde også regien på videoen til Daniel Kvammen-låta Vaular er med på, «Som om himmelen revna»:





Samarbeid = inspirasjon

Vi beveger oss fra et musikkvideo-samarbeid til mange andre samarbeid: «Boys» føyer seg inn i en rekke av låtsamarbeid Lars Vaular har gjort i år. Blant andre artister Vaular har laga låter med, er Daniel Kvammen, Unge Ferrari, Myra og Vinz. Felles for dem alle er at Vaular – som han sier når vi spør – vil inngå kompromisser med dem.

– Man skal ikke gå med på alt mulig, men man blir veldig blind på sin egen musikk. Ofte skriver jeg bare et vers og et refreng, og så blir det ikke noe mer av den låta, liksom. Da er det digg å bare høre noen andres stemme. Jeg har lagd såpass mye musikk at det skal litt til for at jeg skal bli skikkelig engasjert, men jeg blir veldig inspirert av å jobbe med andre.

De tre sista åra har det for det meste vært Vaular selv, Frode Flatland og Thomas Eriksen som har laget musikken hans. Det er ikke helt tilfeldig at det har blitt så mange singelsamarbeid akkurat i 2017.

– Jeg fikk øya veldig opp for hvor mye spennende som skjer med mange norske artister for tida. Jeg kjeder meg fort når jeg er aleine. Alle må ha kontakt med andre, og føle at de er en del av noe større, sier Vaular.

Han fniser av sin egen klisje. Akkurat Astrid har han villet gjøre noe med lenge, men først nå har låta blitt en realitet.

– Det er påfallende hvor sinnssykt flink og talentfull hun er. Eh. Ja. Jeg liker jo mye forskjellig musikk, men har brukt litt tid på å finne ut hvordan vi kunne møtes i samme verden. Første gang vi pratet om å gjøre noe sammen var for to-tre år siden, sier han. Da ble han kontakta for å bli med på noe litt «i farta»-greier, og foreslo at de heller kunne lage en ny låt sammen seinere.

Se Lars Vaular og Astrid S snakke om andre boys i musikknorge her:





Brennheit bransje

Vaular beskriver veien til samarbeid i musikknorge som ekstremt kort, og at miljøet for å lage musikk sammen er et helt annet nå enn hva det har vært.

– Rapmiljøet er sinnssykt mye større nå enn hva det var for bare tre år siden. Det var lenger mellom både folk og produktiviteten før, og folk hadde mer enn nok med å lage nok låter til sin egen skive. Det er lavere skuldre nå også. Før var det mer «han ekke kul» eller «det ekke kult». Sånn er det ikke lenger, og det er så mange forskjellige aldersgrupper. Bare se på nyeste skiva til Store P. MachoMayne (Kaj Gripsrud Hjelmeland journ.anm.) er tolv år og er med på siste låta som handler om struts, liksom.

Se Takin Ova – Historien om norsk hiphop her.

– Er det gøyere å holde på nå?

– Det er spennende med et mye mer ekte og levende miljø, men det var kanskje aller gøyest før jeg var noe. Det mest spennende ever er å prøve å få respekt. Du både vil og kan mye enklere si «fuck off» til alle sammen. Men jeg har alltid hatt det gøy med musikken min, og jeg var jo med på å skape dette miljøet som er nå.

– Det mest spennende ever er å prøve å få respekt.