Kjartan Lauritzen blei skoleballets stjerne

Når lærer Nicklas Sjølie «bare» skal introdusere lærerbandets nyeste medlem fra scenen på Ortun skoles juleball, er det ingen andre enn Kjartan Lauritzen som dukker opp i gymsalen.

– Dere kan få «Fredag» nå, så går jeg etterpå. Eller så kan dere få fem sanger til, og så spiller jeg «Fredag», sier Kjartan Lauritzen spøkefullt ut i gymsalen med oppunder 200 supergira elever.

Lite vitner om at de ikke kan vente fem låter før «Fredag» kommer, for elevene synger med av full hals på både «Porno», «Pappa» og «Fenomenet».

– Dette er det BESTE siste ballet vi kunne hatt her på Ortun, sier tiendeklassingene Sara Jensen Hisenaj, Henriette Skarveland Nystad og Sara Bognø Yrvin ekstatisk etter konserten.

Det tetta seg kjapt til foran scenen da elevene på Ortun skjønte at det var Kjartan Lauritzen som dukka opp midt i skoleballet deres. Foto: Gard Eirik Arneberg, NRK P3.

Gjorde sjarmøretappe for å få Kjartan til ballet

Overraskelseskonserten er sjølsagt nøye planlagt mellom lærerne og Kjartan. Hele historien startet da de tre tiendeklassejentene tidligere i høst bestemte seg for å lage en video til artisten der de spurte om han kunne komme på ballet og bare spille et par av sine feteste låter.

Kjartan, eller Per Áki Sigurdsson Kvikne, som han egentlig heter, smelta da videoen fra skolen tikka inn i innboksen.

– Herregud, har du sett noe så søtt da? Dessuten: Vi er jo ikke større enn at vi ikke kan gjøre sånt som dette. Men jeg syns jeg er veldig, veldig snill, da, sier han.

Per sendte videoen rett videre til bookingmanageren. Sammen med fast makker Daniel Lisæth aka Adeo 564, og storebror og fast DJ, Theodor Sigurdsson Kvikne aka DJ Teddy, blei de enige om dette var en koselig konsert å gjøre.

Her er et utdrag fra videoen elevene lagde:

– Det BESTE ballet vi kunne hatt

Lærerne holdt konserten hemmelig for elevene under påskudd av at «han ikke hadde mulighet» så det kunne bli en overraskelse. Jentegjengen ga seg derimot ikke, og sendte e-post til bookingmanager Lasse for å spørre om han var «heelt sikker på at Kjartan ikke kunne komme».

– Da fikk vi bare til svar at «Vi er dessverre opptatt den kvelden.» Vi hadde så sjukt stort håp, men det gikk ikke opp for oss at han faktisk kom før gardinene på scenen blei trukket vekk og vi så ham, sier Sara, Henriette og Sara.

Flere av de eldste på skolen droppa å reise på ballet til fordel for Kamelen-konsert på USF Verftet. Dét er jentene glade for at de ikke gjorde.

– De som er der sitter garantert og griner nå når de ser alle Snapchat-storiene med Kjartan-konsert her på skolen, sier jentene.

Sara Jensen Hisenaj (15), Henriette Skarveland Nystad (15) og Sara Bognø Yrvin (15) lagde en sjarmerende video til Kjartan Lauritzen for å få ham til skoleballet sitt, men fikk beskjed om at han ikke kunne komme. Foto: Gard Eirik Arneberg, NRK P3.

Nostalgisk å spille i gymsal

Gymsalkonserten står i kontrast til resten av året til Per og gjengen.

– Dette er jo litt nostalgisk da, skyter Pers storebror, Theodor, inn.

Det var blant ribbevegger og basketballkurver gutta gjorde sine aller første konserter til blanda mottakelse for noen år siden. Da kunne folk finne på å gå underveis, og til slutt sto det bare et par stykker igjen foran scenen.

I år har de derimot reist rundt i Norges kriker og kroker på Fenomenet-turné og spilt mer eller mindre 50 konserter totalt. I sommer spilte de for tusenvis på flere festivaler, deriblant Slottsfjell og Bergensfest – som de også er booket tilbake til i 2018.

På fire oktoberdager spilte de utsolgte konserter på både USF Verftet i Bergen, Rockefeller i Oslo og Storsalen på Studentersamfundet i Trondheim. Fenomenet EP som blei gitt ut like i forkant, fikk terningkast 6, sammen med antakelser om at det trolig var årets beste plate av P3s anmelder.

Kjartan Lauritzen blei nominert til både årets nykommer og årets liveartist-prisene under P3 Gull, og er nå nominert til Luttprisen 2017, prisen som kårer årets artist fra Sogn og Fjordane.

På backstage, som i dette tilfellet var et lærerværelse, mimrer gutta tilbake til egne skoleball: