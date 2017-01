Nå kan du ikke lenger se «SKAM» fra utlandet

Fra fredag 13. begynner derfor NRK arbeidet med å «geoblokkere» publiseringen av «SKAM», etter krav fra IFPI og musikkforlag.

Geoblokkeringen gjelder i NRKs spiller og på NRK P3s egen «SKAM»-side. I praksis vil geoblokkering si at det ikke lenger er mulig å se serien på våre nettsider utenfor Norges grenser.

– NRK har mottatt et krav fra IFPI Norge om umiddelbar geoblokkering av serien slik at den bare kan ses i Norge. IFPI er foreningen for de internasjonale plateselskapene og deres datterselskap i Norge, forteller NRKs advokat Kari Anne Lang-Ree om bakgrunnen for blokkeringa.

Håper å finne en løsning

NRK har produsert og publisert «SKAM» for sitt norske publikum, etter gjeldende avtaler med rettighetsforvalterne. For eksempel er det derfor serien bare tekstes på norsk. Men den internasjonale suksessen utfordrer dette avtaleverket. Avtalene NRK har inngått for bruk av musikk i NRKs produksjoner dekker publisering til nordmenn i utlandet.

– NRK har rett til å publisere innholdet til nordmenn i Norge og i utlandet, og platebransjen reagerer nå på at for mange andre ser på det uten at NRK har betalt for internasjonale visningsrettigheter, forklarer Lang-Ree videre.

Men NRK håper på en dialog med bransjen om bruken videre.

– NRK tar innspillene fra musikkbransjen på alvor. Vi er i dialog med IFPI for å finne en løsning, avslutter Lang-Ree.

In english:

We want to thank our international fans and followers who have embraced «SKAM». We are blown away by your dedication – it is something we never expected. That is why it hurts to tell you guys that due to a necessary clarification with the music right holders, «SKAM» will until further notice not be available outside Norway. We are working hard to figure out how to solve this issue so that the fans can continue to enjoy «SKAM» from where they are. Thank you for your patience and dedication.

