Battle of the Sexes forteller en historie man knapt tror er sann, men som faktisk skjedde i 1973. Det handler om tennis og kvinnefrigjøring i en underholdende historie med flaue observasjoner av stygg mannssjåvinisme, en engasjerende kamp for likestilling og en varm beskrivelse av gryende seksuell oppvåkning.

Emma Stone og Steve Carell er gode i roller som kan virke noe overdrevet spilt, spesielt når det gjelder Carell, hadde det ikke vært for at tilgjengelige dokumentarklipp avslører at virkeligheten i blant overgikk filmens beskrivelser.

Latteren sitter løst når man ser Battle of the Sexes, men den er noe beklemt, fordi man samtidig må riste på hodet over den håpløse kvinneundertrykkelsen som pågikk for bare fire tiår siden, og følelsen av at historien har paralleller til vår egen tid.

Eks-mester Bobby Riggs (Steve Carell) utfordrer verdens beste tenniskvinne i «Battle of the Sexes». (Foto: Tour de Force)

Sterk mannssjåvinisme

Billie Jean King (Emma Stone) er verdens beste kvinnelige tennisspiller på starten av 1970-tallet. Når hun oppdager at kvinnelige utøvere bare får utbetalt en brøkdel av det mannfolk får i premiepenger, starter hun og noen andre spillere en egen turnering som vekker oppsikt.

Så blir hun kontaktet av 55-åringen Bobby Riggs (Steve Carell), en tidligere tennisspiller som utfordrer henne til å møte ham i en direktesendt match med en stor pengepremie.

Riggs er en fargerik og frittalende person som spiller åpent på sterk mannssjåvinisme og kampen blir mye mer enn en tennismatch, det blir et sterkt symbol på 1970-tallets gryende kvinnefrigjøring.

Regissørene Jonathan Dayton og Valerie Faris (Little Miss Sunshine, Ruby Sparks) formidler tidsånden og kvinnekampen på en engasjerende måte.

Billie Jean Kings utrettelige innsats for like rettigheter vekker entusiasme, samtidig som Bobby Riggs stadige verbale overtramp vekker irritasjon, men på en lattervekkende måte.

Han fremstilles ikke som en ond person, men som en uhelbredelig gambler og et produkt av sin tid. Han maktet riktignok å stable et imponerende stort event på beina, men tuftet på holdninger som virker håpløst utdaterte, selv om kvinnekampen på flere områder er like nødvendig i dag som i 1973.

«Battle of the Sexes» skildrer også det gryende forholdet mellom Bille Jean King (Emma Stone) og Marilyn (Angela Riseborough). (Foto: Tour de Force)

Virkeligheten overgikk filmen

Emma Stone spiller godt i rollen som Billie Jean King. Man ser både nervøsiteten og kampviljen i henne etter hvert som utfordringene, både på det profesjonelle og private plan, tårner seg opp.

En ting er kampen for likestilling og risikoen ved å spille mot Bobby Riggs, siden et eventuelt tap vil være et kraftig tilbakeslag for kvinnekampen. En annen ting er hennes oppdagelse av å være homofil, forholdet hun innleder med frisøren Marilyn (Angela Riseborough) og konsekvensene det får for ekteskapet med Larry (Austin Stowell).

Både Emma Stone og regissørene turnerer de ulike emosjonene og stemningene dette påkrever med høy profesjonalitet og troverdighet.

Likevel er det Steve Carell som tar kaka i filmen. Man kan få inntrykk av at han overspiller som Bobby Riggs, en frittalende gambler, svindler og moromann som ikke akkurat fremstår som en trippel Wimbledon-vinner.

Men i den britiske dokumentarfilmen Battle of the Sexes (2013), som denne spillefilmen er inspirert av, ser man at den virkelige Bobby Riggs ikke bare VAR slik Carell spiller ham, men også overgår filmens Riggs i visse aspekter.

Battle of the Sexes er like deler underholdende og provoserende gjennom Steve Carells komiske teft, Emma Stones hjertevarme spill og regissørenes dyktige formidling av en utrolig historie fra virkeligheten.

Se dokumentaren Battle of the Sexes (Norsk tittel: Matchball – feminist mot sjåvinist) i NRK TV (tilgjengelig til 18. mars 2018)