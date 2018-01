The Magicians er en mørk og forvridd versjon av Narnia og Harry Potter, der de to rollefigurene jeg liker best er to egoistiske livsnytere med sansen for ville fester med eksperimentelle drinker og narkotika.

Helten Quentin er en irriterende bedreviter med mindreverdighetskomplekser, og den beste skuespilleren (Stella Maeve) spiller den kjedeligste rollefiguren.

Det høres ikke særlig bra ut, og det er det kanskje ikke heller – likevel digger jeg The Magicians. Serien er en morsom godbit for eventyrfantaster som meg selv, herlig full av popkulturelle referanser og pek.

Serien, som opprinnelig hører hjemme hos SyFy, ruller nå ut sin tredje sesong på HBO Nordic. Har du enda ikke har sett The Magicians kan du lese anmeldelsen av første sesong her.

Julia er den eneste som har en gnist av magi igjen i sesong tre av The Magicians. (Foto: HBO Nordic).

En verden uten magi

På grunn av Quentin (Jason Ralph) sin lefling med gudeutsletting i forrige sesong er magien i universet skrudd av, og det store oppdraget i denne sesongen er selvfølgelig å finne en måte å skru den på igjen.

Uten magi er livet en trist tilværelse for Quentin og Co. og alle kjenner på at de nå er strippet for det som gjorde dem spesielle. Hva er de egentlig uten magi?

Fraværet av magi gjør at Fillory i ferd med å gå under, Penny (Arjun Gupta) har en dødsdom på sitt hode uten håp om en kur og resten av gjengen har det generelt ganske dritt.

Bare Julia (Stella Maeve) har et snev av magi igjen, og nå er det store spørsmålet hvordan dette kan brukes til å rydde opp i kaoset.

Eliot og Margo fortsetter å være de artigste figurene i The Magicians i sesong tre. (Foto: HBO Nordic).

Lettbeint humor

På grunn av de mørke utsiktene er sesongstarten på The Magicians ganske deprimerende, men serien har aldri vært redd for å la oss kjenne på det vonde.

Og selv om ting er ganske så mørkt så er The Magicians fortsatt en lettbeint serie. Margo og Eliot (Summer Bishil og Hale Appleman) er fortsatt seriens humoristiske alibi, og er like full av spisse albuer og bitende kommentarer som alltid.

Galgenhumoren gjør at jeg humrer meg gjennom sesongpremieren, og jeg koser meg virkelig når radarparet drar på med sine popkulturelle referanser.

Quentin er ikke en helt man umiddelbart elsker. Selv ikke i seriens tredje sesong. (Foto: HBO Nordic).

Godt grunnlag for sesongen

Siden hver sesong av The Magicians har et oppdrag, et «epic quest» som alt kretser rundt, gir sesongpremieren oss følelsen av å være tilbake til start. Selv om vi fortsetter der handlingen slapp sist, er det nå et nytt eventyr som skal utspille seg.

Den første episoden klarer å bygge opp en forventning til det som skal skje videre på en fin måte og legger et godt grunnlag for et nytt og merkelig eventyr.

Jeg tripper ikke akkurat nervøst av spenning for hva som skal skje i neste episode, men The Magicians har absolutt fortsatt et underholdende univers å ta oss med inn i.