Filmfestivalen i Cannes (NRK): – Jeg fokuserer på det vi har til felles. Vi mennesker er ikke så ulike når det gjelder følelser. Kjærlighet, hat og sinne finnes i alle verdenshjørner. Det er bare måten å uttrykke seg på som kan variere, sier den iranske regissøren Asghar Farhadi, som åpner filmfestivalen i Cannes med sin spansk-iranske film Everybody Knows.

– Film kan vise hvor nært vi faktisk står. Vi deler de samme røttene, og derfor er det viktig å vise disse likhetene, sier Farhadi.

LES: Anmeldelsen av Everybody Knows

Penelope Cruz og Javier Bardem spiller i åpningsfilmen “Everybody Knows” på filmfestivalen i Cannes. (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Skrev manuset for skuespillerne

Farhadi er kjent for filmene Nader og Simin – et brudd, Fortiden og The Salesman. Fortiden ble innspilt i Frankrike, og nå har han altså laget film i Spania, med stjerneparet Penélope Cruz og Javier Bardem. Cruz spiller Laura, den spanske kvinnen som reiser til familien sin for å feire et bryllup. Bardem spiller gamlekjæresten, som må hjelpe til når en alvorlig hendelse inntreffer midt i feiringen.

– Jeg visste jeg at jeg skrev manuset for disse skuespillerne. Jeg møtte Bardem i Los Angeles for mange år siden, senere møtte jeg Cruz i Madrid. Jeg visste fra start at vi kom til å jobbe sammen. De hjalp meg mer med prosjektet enn skuespillere vanligvis gjør, det var en vidunderlig opplevelse, sa Farhadi da han møtte pressen sammen med sine skuespillere i Cannes.

– Filmen er veldig spansk og jeg er glad for at alle spanjolene som så den her i Cannes likte det. Men den har en iransk sjel. I klassisk iransk kunst forsvinner ofte skaperen mellom arbeidet og tilskueren. Iransk kino kan gi inntrykk av at regissøren ikke er der. Det som teller er arbeidet, ikke den som skaper det. Det er ingen tvil om at dette er en veldig iransk “touch”, men det passer inn i et spansk rammeverk, sier Farhadi.

LES: Cate Blanchett: – Gullpalmen må gå til en film som har alt

Penélope Cruz, Asghar Farhadi og Javier Bardem møter pressen i Cannes. (AFP PHOTO / Anne-Christine POUJOULAT)

Cruz ble imponert

Han har laget de fleste av sine filmer i hjemlandet Iran, men filmet Fortiden i Frankrike, og nå altså Everybody Knows i Spania. Skuespiller Penélope Cruz lot seg imponere av regissørens innsatsvilje.

– Vi jobbet på manuset gjennom fem år. Han flyttet til Spania, hadde en spansk lærer og lærte kulturen. Vi så hvordan han var som en svamp. Folk spurte hvordan han kunne orientere seg på settet uten kontroll på språket. Men han sov ikke mye om natten, og lærte dialogen vår utenat, så vi ikke kunne “lure” ham. Jeg beundrer respekten han hadde for jobben. Du glemmer at det er en iransk regissør som ikke snakker spansk som lager spansk film i Spania, sier Cruz.

– Det er en ære å sitte ved siden av en som har laget en av de mest spanske filmer noen kunne lage, mer spansk enn fra en spansk regissør. Han har et stort talent, med total dedikasjon til jobben og et utrolig blikk for detaljer. Det er veldig tilfredsstillende å se at noen kan komme fra et helt annerledes land og gjøre et slikt arbeid. Folk kjenner ingen grenser, sier Javier Bardem.

LES: Lars Von Trier tilbake i Cannes etter bannlysingen

Bárbara Lennie og Javier Bardem i en scene fra “Everybody Knows”. (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Kunne velge de perfekte skuespillerne

– Jeg dro til Spania og lurte på om jeg ville finne nok skuespillere som ville spille slik jeg ønsket. Det eneste problemet var at det var for mange. Så mange gode skuespillere at jeg ble overveldet. Jeg kunne velge de perfekte, sier Farhadi med Bardem og Cruz på hver sin side.

– Vi hadde en lang prosess med regissøren og utviklet et sterkt forhold. Vi fikk ha innflytelse på en naturlig måte. Han stiller spørsmål, og det er noe jeg liker med Asghar, han liker å lytte til skuespillere. Det er slik han har vært hele livet, han er som en løgndetektor som ser gjennom alt. Han liker å lytte og lære, plukker opp små detaljer, og er en stor inspirasjon for meg, sier Cruz.

Uvisst om den blir vist i Iran

Everybody Knows åpnet filmfestivalen i Cannes og får norgespremiere i oktober. Men om den blir vist i regissørens hjemland, er mer usikkert.

– Jeg håper den blir vist i Iran. Jeg vet ikke om det blir mulig å gjøre det uten å klippe om litt. Jeg håper å lykkes, sier Farhadi, som på tampen av pressekonferansen hadde en melding til iranske myndigheter angående hans iranske kollega Jafar Panahi, som har problemer med å få utreisetillatelse til å komme til Cannes.

– Det er et spesielt år med to iranske filmer i konkurransen. Denne er på spansk, men har en iransk sjel. Den andre filmen er av Jafar Panahi. Jeg snakket med ham i går, og håper fremdeles han vil få komme. Det er ennå tid, og jeg vil gjerne be om at han får lov til å reise. Det er en rar følelse at jeg kan være her, men ikke han. Det er noe jeg har vanskelig for å leve med, sier Asghar Farhadi.