Viaplay lener seg på en slitt krimoppskrift og kjører på med billige sjangertriks i den svenskproduserte Rig 45.

Her strippes arven fra Agatha Christies And Then There Were None (Ti små negerbarn) ned til en altfor enkel oljeplattformversjon som mangler både kreativitet, intensitet og spenning.

Dette er samlebåndskrim som på sitt beste smaker av slapp B-film fra tidlig 90-tall. Og hverken gode skuespillere, eller det prisverdige faktum at jeg ikke aner hvem morderen er etter halvspilt sesong, klarer å redde Rig 45 fra å være en av de kjedeligste krimthrillerne jeg har sett på lenge.

Plattformsjefen (David Dencik) og etterforsker Andrea (Catherine Walker) prøver å finne ut hvem morderen kan være. (Foto: Viaplay)

Ulykke eller drap?

En dødsulykke på en norskeid oljeplattform rett før jul – det er kjedelige greier for det meget profittorienterte selskapet Benthos Oil.

De sender sin etterforsker Andrea (Catherine Walker) for å dobbeltsjekke at det ikke har skjedd noe muffens. Men det tar ikke lang tid før den samvittighetsfulle sikkerhetskonsulenten oppdager at det nok dessverre er en morder løs på plattformen.

Da er det jo ekstra ergerlig at en orkan kutter både transportmuligheter og kommunikasjon med omverdenen. Spesielt da det begynner å dukke opp flere lik, og det blir mer og mer tydelig at morderen er en av mannskapet om bord.

Med dette ganske så tradisjonelle krimscenarioet som rammeverk, serveres vi mye langdryg vandring i gang med lommelykt, en del krampaktige “er det du som er morderen?”-utbrudd og i overkant mange idiotiske “vi deler oss opp og leter hver for oss”-scener.

Det er lite som tyder på at Rig 45 er laget for noe annet enn å underholde, og da er trege scener stappet med trauste sjangerklisjeer det siste jeg vil ha i oljeplattformkrimmen min.

Vi blir stadig påminnet om hvor farlig været er med oversiktsbilder av rig 45. Dessverre klarer ikke serien å formidle den samme spenningen i miljøskildringene sine. (Foto: Viaplay)

Gode skuespillere med lite å spille på

Det er mange dyktige skuespillere som er samlet på plattformen. Jakob Oftebro leverer med sedvanlig karisma. Danske David Dencik (skurken i Top of the Lake S02) har alt som kreves for å spille ussel sjef og skotske Gary Lewis (Billy Elliot, Gangs of New York) er generelt et glimrende valg som brautende drittsekk med kort lunte.

Dessverre får denne gjengen minimalt å spille på. Rollefigurene holdes igjen i karikerte reaksjoner og såpeoperaenkle replikkvekslinger. Det gjør at jeg aldri blir nysgjerrig på hvem de er, hvorfor de gjør som de gjør og om de lever eller dør.

Miljøskildringene er også stive og flate. Oljeplattformen blir aldri en kulisse som kommer til live, og uværet blir heller ikke en fare vi får kjenner på kroppen – orkanen blir bare brukt som en lettvint måte å sette det isolerte premisset på.

Å få servert en såpass enkel krim skodd over samme slitte påskekrimlest som Jul i Blodfjell parodierte for under seks måneder siden, er et tydelig signal på at den nordiske TV-krimmen kan trenge både nye jaktmarker og noen solide doser originalitet.

Det skandinaviske publikum har blitt godt vant med mye kvalitetskrim de siste årene, både egenprodusert og importert, og for serievante etterforskningselskere blir Rig 45 et tafatt og ganske utvannet forsøk på å kopiere en gammel suksessoppskrift.

Rig 45 har premiere på strømmetjenesten Viaplay og på TV 3 fredag 8. juni.