Regissør Joern Utkilen har utmerket seg med flere originale og merksnodige kortfilmer, som Who’s My Favourite Girl? (1999), Asyl (2011) og Jord over vind (2013). Når han nå debuterer med sin første spillefilm, er det som forventet at den er sær, vittig, absurd og ulikt det meste du har sett på kino.

Vann over ild henter sin tittel fra den kinesiske tekstsamlingen Yijing – Forandringens bok, mens handling og miljø er inspirert av westernsjangeren.

Den har et visuelt uttrykk som definitivt er særegent, blant annet med mopeder og campingvogner i stedet for hest og kjerre. Filmen kaster et samfunnssatirisk blikk mot makt, korrupsjon og politikk, samtidig som den sjonglerer lekent med sjangergrep.

Den vitner om en regissør som trives best i det ukonvensjonelle, og lykkes med å skape noe som ligger et godt stykke bortenfor A4-filmen. Vann over ild er fornøyelig og eksentrisk.

Anmeldelse: Adrift byr på dramatisk havsnød fra virkeligheten

Nina Ellen Ødegård kjører rosa moped gjennom en norsk “ørken” i “Vann over ild”. (Foto: Eirik Evjen)

Opprør mot makteliten

Handlingen foregår i et lite gruvesamfunn, der innbyggerne bor i fargerike campingvogner parkert i hesteskoformasjon. De graver ikke etter gull, men små plastikkbiter, som både er stedets valuta og kan brukes som pynt på glorete westernkostymer.

Nå har imidlertid alle blitt så rike at ingen gidder jobbe lenger. Samfunnet stopper opp og søpla flyter. En fremmed (Kristoffer Joner) ankommer byen, og skaper friksjon mellom innbyggerne.

Samtidig planlegger tre karer og en tilreisende eksotisk danser å frigjøre en uskyldig fengslet dame, noe som forårsaker et aldri så lite opprør mot stedets maktelite.

Anmeldelse: Sterk prestasjon fra Charlize Theron i Tully

“Vann over ild”. (Foto: Eirik Evjen)

Kuriøse uttrykk

Vann over ild er innspilt i et sanddeponi ved den gamle gruven på Knaben i Kvinesdal. Her har Joern Utkilen filmet i unorske omgivelser som er en interessant krysning av nordisk skog og amerikansk prærie.

De cowboy-aktige figurene krysser dette landskapet på mopeder, ikke på hesteryggen, noe som gjør at dette sannsynligvis er historiens første filmproduksjon med tre mopedreparatører på rulleteksten.

De gode skuespillerne Cato Skimten Storengen, Ole Christoffer Ertvaag, Nina Ellen Ødegård, Kristoffer Joner, Helga Guren, Arthur Berning, Edward Schultheiss, Jørgen Foss, Kamilla Grønli Hartvig og Ole Johan Skjelbred skaper besynderlige westernfigurer med hvert sitt unike, kuriøse uttrykk. En liten favoritt er Laura Vallenes i rollen som en alltid smilende øksekvinne.

Anmeldelse: Grovt kul gladvold i Deadpool 2

Kristoffer Joner, Ole Christoffer Ertvaag og Laura Vallenes i “Vann over ild”. (Foto: Lars Olav Dybvig)

Forholdsvis utradisjonelt

Joern Utkilen forteller en historie om pengejag, maktovergrep og hvilke prinsipper man er villig til å ofre i jakten på materielle verdier. I hans spesielle univers resulterer det i flere komiske opptrinn, der selv død og fordervelse har humoristiske tilsnitt.

Det hele ender med et oppgjør som er inspirert av utallige westernfilmer, men siden dette er en Joern Utkilen-film, er forløpet selvsagt forholdsvis utradisjonelt.

Vann over ild er et friskt forsøk på å lage noe annerledes, og Utkilen lykkes med sin morsomme dialog, skrudde figurer og pussige detaljer. Noen vil kanskje oppleve budskapet som diffust og uttrykket litt fremmedgjørende, men filmen er i hvert fall ikke kjedelig!