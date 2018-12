Creed II er en gledelig potent oppfølger av Creed, den første avleggeren fra den over 40 år gamle Rocky-serien. Den følger oppskriften til de beste av dem, nemlig å skildre nære og personlige relasjoner blandet med overdrevne og medrivende boksesekvenser der hvert slag er en fulltreffer.

Michael B. Jordan får flere strenger å spille på i hovedrollen enn i den første Creed, mens det er rørende å oppleve Sylvester Stallone i det som, etter hans eget utsagn på Instagram, kan være hans siste runde i ringen.

Creed II underholder godt, selv om regissør Steven Caple Jr. følger en forholdsvis etablert struktur. Dette er kanskje ikke filmen for de store overraskelser, men den byr på noen harde og bittersøte oppgjør, både i og utenfor ringen.

Michael B. Jordan som Adonis Creed og Sylvester Stallone som Rocky Balboa i “Creed II”. (Foto: SF Studios)

Vil ta hevn

Adonis Creed (Michael B. Jordan) opplever fremgang både med boksingen og på privatfronten, der han og kjæresten Bianca (Tessa Thompson) er klar for nye eventyr.

Ut av det blå blir han utfordret av den russiske bokseren Viktor Drago (Florian Munteanu). Han er sønn av Ivan Drago (Dolph Lundgren), mannen som først drepte Creeds far i bokseringen, før han ble beseiret av Rocky Balboa (Sylvester Stallone) i Rocky IV (1985).

Nå vil Ivan ta hevn ved å la sønnen knuse Rockys protesjé, men når Creed bestemmer seg for å ta imot utfordringen, viser det seg at “onkel” Rocky har motforestillinger om å trene ham til kampen.

Mens hovedpersonen hadde en litt krøkkete introduksjon i den første filmen, er han bedre skrevet i oppfølgeren. Michael B. Jordan er en svært sympatisk skuespiller som gir Adonis Creed både styrker og svakheter, gjennom motgang og medgang.

I denne filmen får han også nye utfordringer på privatfronten, og det gode samspillet mellom Jordan og Tessa Thompson gir fine bilder på spenningen og usikkerheten for et par i etableringsfasen.

Forholdet til “onkel” Rocky er også preget av en uuttalt respekt og kjærlighet, men samtidig er filmen god på å skildre den såre staheten som truer med å skape en dyp kløft mellom dem.

Formidable Florian Munteanu spiller utfordreren Viktor Drago i “Creed II”. (Foto: SF Studios)

Fryktinngytende utfordrer

Filmens største dramatikk gjelder den nye kampen mellom øst og vest. I 1985 var Rocky IV et slags symbol på den kalde krigen, der Balboa mot Drago i realiteten handlet om USA mot Sovjetunionen. Creed II tar opp denne tråden, i en periode preget av nye konflikter mellom stormaktene.

Dolph Lundgren får muligheten til å vise Ivan Dragos bitterhet over tapet som har preget livet hans. Samtidig er sønnen Viktor, spilt av den formidable tysk-rumeneren Florian “Big Nasty” Munteanu, en fryktinngytende utfordrer som også er preget av farens stjernefall før han selv ble født.

Det gjør at det er klart hva som står på spill for begge, lenge før de faktisk møtes i ringen. Kampen handler derfor om mye mer enn bare selve boksingen.

Adonis Creed (Michael B. Jordan) følges til ringen av Tony ‘Little Duke’ Burton (Wood Harris, til venstre) i “Creed II”. (Foto: SF Studios)

Creed II har selvsagt langvarige boksescener med en klassisk Hollywood-oppbygging, der det utveksles hundrevis av slag som i den virkelige verden ville ha sendt enhver utøver i gulvet. Det er slik Rocky-filmene, og de fleste andre boksefilmer, alltid har gjort det. Publikum forventer det, og en mer realistisk tilnærming ville ikke ha vært like underholdende.

Creed II har i tillegg et stort hjerte for sine figurer, og et godt blikk på mellommenneskelige relasjoner. Det hender nok at dramatikken er på vei over i såpeserieterritorium, men siden dette kanskje er Sylvester Stallones farvel med Rocky, skal vi tro ham selv, er det rom for noen eleverte følelser.