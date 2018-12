Once Upon a Deadpool er en snillere versjon av Deadpool 2, der den grove humoren og den overdrevne volden er klippet ned fra 15-årsgrense til 12.

Om man skulle mistenke 20th Century Fox for å ha finansielle motiver for å gjøre dette, så har man selvfølgelig helt rett i det, men hva er nytt i Hollywood?

Anmeldelse: Deadpool 2 er grovt kul gladvold

Jeg har en mistanke om at svært mange 12-15-åringer har sett Deadpool 2 uansett på en eller annen måte (den er jo for lengst sluppet digitalt og på Blu-ray).

Dersom man likevel ikke har hatt mulighet til å se dette på kino før, er Once Upon a Deadpool-versjonen fremdeles en morsom og underholdende superheltfilm med store mengder sort humor og mørk ironi.

Den har bare ikke like skarpe kanter og biter ikke like hardt fra seg som den herlig drøye originalen.

Deadpool (Ryan Reynolds) får igjen assistanse av drosjesjåføren Dopinder (Karan Soni) i “Once Upon a Deadpool”. (Foto: 20th Century Fox)

Morsom parallell til Prinsessebruden

Filmen forteller fremdeles hvordan Wade “Deadpool” Wilson (Ryan Reynolds) samler en gjeng superhelter for å beskytte den unge mutanten Russell/Firefist (Julian Denisson) mot den tidsreisende soldaten Cable (Josh Brolin).

Det nye er at Deadpool forteller denne historien som et slags eventyr til skuespilleren Fred Savage, i en morsom parallell til rollen han spilte som liten i eventyrfilmen Prinsessebruden fra 1987, som har blitt en kultfavoritt for mange.

Jeg så Deadpool 2 i visshet om at denne mildere utgaven skulle komme, og kunne ikke fatte hvordan regissør David Leitch skulle få det til.

Det viser seg at det er løst ved å klippe seg rundt de verste scenene, bruke alternative vinkler, fjerne nesten alt av digitalt blod, ta vekk noen saftige lydeffekter, og rett og slett retusjere noen forekomster av nakenhet.

Det er ikke like morsomt, men nesten! Spesielt når måten innholdet tones ned på blir en vits i seg selv, som Deadpools selvsensur av språk, eller pikselering av nakenhet.

Noen av actionscenene mister litt av flyten og blir mer kaotiske, fordi mange korte klipp har forsvunnet, men hadde man ikke visst at ting manglet, hadde man kanskje ikke reagert så mye på det.

Once Upon a Deadpool tøyer uansett strikken rimelig langt når det gjelder actionvold for 12-åringer, akkurat som f.eks. Avengers-filmene.

Deadpool (Ryan Reynolds) og Colossus (stemme av Stefan Kapicic) må ta seg av Russell/Firefist (Julian Denisson) i “Once Upon a Deadpool”. (Foto: 20th Century Fox)

Vil ha mer Deadpool + Savage

De nye scenene med Deadpool og Fred Savage er nesten grunn god nok til å se denne light-versjonen, for replikkene som flyr mellom dem er kostelige. Spesielt morsomt er det når Savage kommenterer enkelte scener man nettopp har sett, eller Deadpools posisjon i Marvel-universet.

At humoren går kraftig utover 20th Century Fox, filmselskapet som altså står bak filmen, er et tegn på at storkapitalen vet å ikke ta seg selv for seriøst når det er penger å tjene på det.

Jeg tok meg faktisk i å ønske meg mye mer av Deadpool og Savage, for jeg lo like mye av dem som av filmen de kommenterer. Hva med et eget kommentarspor med disse figurene på en fremtidig Deadpool-utgivelse, Fox?

Once Upon a Deadpool fikk meg til å le gjennom store deler av filmen, men fikk meg også til å savne det drøyeste innholdet fra Deadpool 2.

Denne versjonen er å regne som en liten kuriositet på kino, og det er nesten så jeg håper dette ikke blir en dundrende suksess på kino. Disney eier 20th Century Fox nå, og vi vil ikke at de skal få noen “smarte” ideer om å fortsette med lavere aldersgrense på disse Deadpool-filmene!