Det er irriterende når komedier ikke tør tøye strikken langt nok, og når figurenes handlinger mister sin troverdighet. Det er derfor Paul Feigs A Simple Favor verken blir fugl eller fisk.

Humoren blir for slapp og spenningen for veik, samtidig som figurene ikke er saftige nok til å vekke engasjement. Filmen er alt for ren og pen, og hadde hatt godt av en røffere tone i både figurskildringer og hendelsesforløp.

Den balanserer i tillegg kun middels godt mellom komikk og dramatikk, som gjør at det aldri blir tilstrekkelig morsomt eller emosjonelt. A Simple Favor skuffer derfor litt som potensielt morsom underholdning.

Stephanie (Anna Kendrick) innleder et nytt vennskap med den spennende Emily (Blake Lively) i “A Simple Favor”. (Foto: Nordisk Film Distribusjon)

Ny venninne forsvinner

Stephanie (Anna Kendrick) er husmoren og videobloggeren som blir kjent med Emily (Blake Lively), mora til sønnens kamerat. Hun er like rå og uforutsigbar som Steph er konservativ og pertentlig, og skaper en vill forandring i hennes velordnede hverdag.

Når Emily ber om en enkel tjeneste, for så å forsvinne, begynner Stephanie å grave i venninnens liv for å finne spor etter henne. Hun oppdager urovekkende ting som vekker flere spørsmål, samtidig som hun blir stadig bedre kjent med Emilys ektemann Sean (Henry Golding).

Historien har et velbrukt utgangspunkt, nemlig to figurer som er svært ulike, men likevel finner en felles plattform for et vennskap. Anna Kendrick er slett ikke verst som Stephanie, en karikert mamma-type man kan dra kjensel på.

Hun er fullt fokusert på å ha en perfekt mamma-fasade og gjøre perfekte mamma-ting. Hennes bedrifter presenteres i en videoblogg som får stadig flere seere, spesielt når hun begynner å dele sin etterforskning av venninnens forsvinning.

Blake Lively har en ganske saftig rolle som Stephanies motstykke. Emily er nemlig en brutalt ærlig kvinne som ikke lar seg herse med og ikke er redd for å fortelle skarpe sannheter. Det er i skjæringspunktet mellom disse figurenes ulikheter at A Simple Favor har sine beste øyeblikk.

Blake Lively spiller uforutsigbare Emily i “A Simple Favor”. (Foto: Nordisk Film Distribusjon)

Kunstig og konstruert

Når Emily forsvinner går filmen inn i et krimmodus som regissør Paul Feig (Bridesmaids, The Heat, Ghostbusters) ikke mestrer like godt.

Uten å avsløre noe, kan det sies at ikke alt som kommer frem av opplysninger virker like troverdig og sannsynlig. Historiens utvikling fremstår i overkant søkt, og man får et sterkt inntrykk av at mysteriet er kunstig og konstruert.

Det er som om filmen ikke helt greier å bestemme seg for om den skal være en komedie eller en thriller, og så blir den ikke riktig noen av delene. Slutten byr også på et skuffende klimaks, som mangler troverdighet innenfor filmens fiksjonsrammer.

Stephanie (Anna Kendrick), Emily (Blake Lively) og Sean (Henry Golding) i “A Simple Favor”. (Foto: Nordisk Film Distribusjon)

A Simple Favor har en viss evne til å underholde, om man ikke stiller særlig høye krav. Kvaliteten blir aldri mer enn middels. Regissør Paul Feig skaper lett underholdning med en viss fremdrift, og det blir aldri direkte kjedelig med gode skuespillere som Anna Kendrick og Blake Lively.

Dessverre er det rimelig å anta at A Simple Favor kunne blitt en mye bedre film om den hadde et skarpere manus med tøffere dialog, og gjorde klarere definerte sjangervalg, enten som en satirisk komedie, eller mer rendyrket thriller. Den greier ikke helt å være begge deler på en gang.