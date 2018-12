Mange stusset kanskje da Sony annonserte en animert Spider-Man-film, men dette viser seg å være en særdeles god idé! Spider-Man: Into the Spider-verse er nemlig en helt fantastisk superhelt-film!

Den kan skilte med spektakulære visuelle kvaliteter og en frisk og vital historiefortelling som åpner for store muligheter i dette universet. I tillegg har filmen et enormt stort hjerte, med en aldeles skjønn hovedfigur (som ikke er Peter Parker).

Spider-Man: Into the Spider-verse er en imponerende bedrift som viser at Marvel-universet fremdeles har evnen til å pirre nysgjerrigheten og underholde på overraskende vis.

Miles Morales beundrer Peter Parkers superheltdrakter i “Spider-Man: Into the Spider-verse”. (Foto: United International Pictures)

Tenåring utvikler Spider-evner

Hovedpersonen er 14-åringen Miles Morales (engelsk stemme: Shameik Moore, norsk stemme: Nahom Feshatzion) som blir bitt av en radioaktiv edderkopp og utvikler lignende evner som New Yorks kjente superhelt Spider-Man, AKA Peter Parker (Jake Johnson/Anders Bye).

Dermed blir han innblandet i kampen mot skurken Kingpin (Liev Schreiber/Even Stormoen), som vil opprette en portal til andre dimensjoner ved hjelp av en enorm innretning under Brooklyn.

Miles må sammen med Spider-Man forsøke å forhindre at Kingpin lykkes, samtidig som han må finne ut av seg selv, sine nye krefter og sin nye skolevenninne Gwen (Hailee Steinfeld/Gulla Martine Lia Stormoen).

Anmeldelse: Crazy Rich Asians er en solid romantisk komedie



En av fordelene med å lage animasjonsfilmer, er at man kan tegne hva som helst, med fantasien som eneste begrensning.

Regissørene Bob Perschietti, Peter Ramsey og Rodney Rothman og deres hærskare av animatører i Sony Pictures Animation har virkelig gjort en praktfull jobb med å visualisere Spider-Mans New York, med en distinkt stil og strek som trekker klare paralleller til Stan Lee og Steve Ditkos tegneserie-univers.

Dette er fargesprakende og kontrastfylt, med uttrykksfulle bilder som har håndtegnede kvaliteter, selv om de nok er skapt digitalt. Man aner en viss trykket tekstur i disse bildene, som om du ser en levende tegneserierute fra et blad foran deg, bare i nydelig widescreen.

Peter Parker, Gwen Stacy og Miles Morales merker at noe er på gang i “Spider-Man: Into the Spider-verse”. (Foto: United International Pictures)

Troverdig og hjertevarm

En annen kvalitet med Spider-Man: Into the Spider-verse er manuset, skrevet av Phil Lord (Det regner kjøttboller, 21 Jump Street, The LEGO movie). Det forteller både en spennende og handlingsmettet superhelt-historie, samtidig som det er fylt av engasjerende figurer, med Miles Morales som høydepunktet.

Denne afro-latino-figuren ble skapt i 2011 av forfatter Brian Michael Bendis og tegner Sara Pichelli i Ultimate Marvel, en tidslinje som går parallelt med det vanlige Marvel-universet.

Dette er en troverdig og hjertevarm skildring av en usikker tenåring som forsøker å finne seg til rette på en ny skole, og møte de høye kravene fra hans strenge, men kjærlige politifar, Jefferson (Bryan Tyree-Henry/Mads Henning Jørgensen).

Vi får også se hvordan han trekkes mot sin kulere onkel Aaron (Mahershala Ali/Yosef Wolde-Mariam), som med sin noe mer avslappede holdning til rett og galt er et attraktivt forbilde for en lett påvirkelig ungdom.

Familiedynamikken og identitetssøket som skildres her gjør filmen til noe mer enn “bare” morsom og spektakulær superhelt-action.

Anmeldelse: Once Upon a Deadpool er ikke like morsom som Deadpool 2, men nesten!

Spektakulær scene fra animasjonsfilmen “Spider-Man: Into the Spider-verse”. (Foto: United International Pictures)

Jeg skal innrømme at forventningene til Spider-Man: Into the Spider-verse var forholdsvis likegyldige. Desto mer gledelig er det å konstatere at dette er en ekstremt velgjort film som leker glimrende med ulike deler av Spider-Man-universet på en smart, lekker og underholdende måte.

Det visuelle uttrykket er særdeles attraktivt, med en imponerende oppfinnsomhet og virtuositet som løfter filmens kvaliteter opp i skyene. Det er også verdt å merke seg den kule bruken av Post Malone og Sway Lee-låta Sunflower, som dukker opp flere ganger på lydsporet.

En animert film fra Marvel-universet vil kanskje ikke oppnå Avengers-tall på kino, men her er det ingen grunn til å skygge unna, for Spider-Man: Into the Spider-verse gir Black Panther og De utrolige 2 god konkurranse som en av årets beste superhelt-filmer!