“Arctic” er et severdig tilskudd til den spesifikke sjangeren vi kan kalle overlevelsesfilm. Mads Mikkelsen bærer hele filmen på sine skuldre, så godt som i ensom majestet, og har ingen problemer med å vekke det nødvendige engasjementet hos publikum. Dansken er nemlig en så dyktig skuespiller at man umiddelbart føler et bånd til figuren hans, selv om vi ikke får vite noe som helst om ham. Prøvelsene han utsettes for er kanskje en smule forutsigbare, gitt de aktuelle omstendighetene, men filmen er velgjort, velspilt og plasserer oss effektivt midt i isødet sammen med den uheldige hovedpersonen. Overgård (Mads Mikkelsen) bruker en flykabin som base i “Arctic”. (Foto: Many More Films) Krasjlandet i Arktis Når filmen starter, har katastrofen for lengst inntruffet. Piloten Overgård (Mads Mikkelsen) har krasjlandet et sted i Arktis, og har åpenbart vært der i lengre tid. Han bruker den ødelagte flykroppen fra Ayers Polar Cargo som base, og har innrettet seg med nøyaktige rutiner for både spising, fisking, soving, spising og forsøk på å få kontakt med omverden via en enkel nødpeilesender som drives med håndkraft. På ett tidspunkt skjer det noe som gjør at Overgård må vurdere om han skal holde seg i den forholdsvis trygge basen, eller legge ut på en lang og farlig ferd til en mulig redning. Anmeldelse: “Vice” er alt annet enn et tørt, politisk drama



“Arctic” er nydelig filmet i mektige omgivelser på Island og man føler både kulden og isolasjonen på kroppen. Mads Mikkelsens troverdige skuespill viser hvordan Overgårds helsekurve daler, mens desperasjonen stiger. Han blir stilt overfor noen brutale valg som også tvinger publikum til å vurdere hva man selv ville ha gjort. Samtidig vekker filmen noen spørsmål rundt historiens logiske sammenhenger. Hvem ligger i graven han steller daglig, og hvordan døde vedkommende? Flykroppen er nemlig så godt som intakt, så det er lite trolig at han mistet en kollega i krasjlandingen. Overgård (Mads Mikkelsen) fisker etter mat i “Arctic”. (Foto: Many More Films) Styrke og svakhet Hva frakter Ayers Polar Cargo egentlig? Hvor var det på vei? Og hvorfor er det tydeligvis ingen som leter etter ham langs flyruten? Filmen gir Overgård muligheten til å kommunisere, men han sier ingenting om sin bakgrunn eller forklarer omstendighetene. Det er egentlig både en styrke og en svakhet. En styrke, fordi det rendyrker filmens overlevelsesaspekt, men en svakhet fordi det gir figuren få muligheter til å utvikle seg. Man skulle tro det var naturlig å snakke litt mer enn Overgård gjør i visse situasjoner. Anmeldelse: “Green Book” er sympatisk og velmenende, men også for nostalgisk og søtladen Mads Mikkelsen spiller en sterk hovedrolle i overlevelsesfilmen “Arctic”. (Foto: Many More Films) “Arctic” er en showcase for Mads Mikkelsens ferdigheter som skuespiller. Han uttrykker veldig mye ved å gjøre tilsynelatende lite, og akkurat denne rollen kan minne mye om Robert Redfords rolle i overlevelsesfilmen “All Is Lost”, der alt foregår på en seilbåt. “Arctic” har noen øyeblikk som føles i overkant dramatiserte, der Overgårds lidelser skrus opp noen ekstra hakk. Samtidig er det nok få filmskapere som ville latt være å ta i bruk de utfordringer som et opphold i polstrøk kan innebære. Den brasilianske regissøren Joe Penna har laget en spennende naturthriller, der Tómas Örn Tómassons foto, Joseph Trapaneses musikk og Atli Geir Grétarssons produksjonsdesign bidrar til å heve atmosfæren og troverdigheten i dette ugjestmilde isødet.

Om FILMEN Arctic

Slippdato: 01.02.2019

Regi: Joe Penna

Utgiver: Many More Films

Originaltittel: Arctic

Aldersgrense: 12

Sjanger: Drama, Survival, Thriller



