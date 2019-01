Både små og store dragefans kan glede seg: “Dragetreneren 3” er en sjarmerende, underholdende og slagkraftig utvidelse av den populære historien om Hikken, Tannløs og vikingene fra Borkøy. Etter to spillefilmer, fire kortfilmer og to TV-serier er det fremdeles energi og fortellerglede i det bokbaserte vikinguniverset. Historien i film nummer tre når ikke de samme høydene i spenning og vennskapelig kjemi som førstefilmen gjorde. Men dette er en solid oppfølgerfilm som gir et tilfredsstillende påfyll av alt vi digger når vi besøker de godlynte slåsskjempene med de ildsprutende kjæledyrene. ANMELDELSE: Dragetreneren – Et fantastisk eventyr! Tannløs blir forelsket i den tredje Dragetreneren-filmen.(Foto: United International Pictures). En drage som har draget Bromancen mellom Hikken (Alexander Rybak) og Tannløs settes på prøve i “Dragetreneren 3” da den sorte dragekongen faller pladask for en mystisk skjønnhet. Men den kjærligheten er ikke uten skjær i sjøen. Tannløs er ikke helt stødig i kurtiseringens kunst, og en fryktelig og utspekulert dragejeger er på jakt etter den sjeldne mørkevreden. Den jakten tvinger både Borkøy-vikingene og dragene deres ut på en farefull ferd mot en mytisk skjult verden. Dette er Dean DeBlois tredje dragefilm, og filmskaperen er bedre på action enn historiefortelling denne gangen. Det svinger i slagene med sprudlende tøvete slapstick og noen smarte dragebaserte våpen som gir størrelse, fallhøyde og litt dagsaktualitet til slåsskampene. Selve historien blander i stor grad kjernegalleriets personligheter med typiske sjangertrekk og biter fra eventyr vi har sett før. Det blir aldri kjedelig, men det er merkbart mer forutsigbart enn i den oppfinnsomme og drivende gode originalfilmen. ANMELDELSE: Spider-Man: Into the Spider-verse – Fantastisk superheltfilm Hikken må finne sin vei som menneske, og da er Astrid god å ha. (Foto: United International Pictures). Verdiløs uten Tannløs? Introduksjonen av en mulig make gjør at Tannløs må vurdere sin tilknytning til menneskenes verden og vennskapet til Hikken. Det gir også den unge vikinghøvdingen rom til å reflektere på hvem han er som person – uten den kraften han trekker fra dragevennskapet sitt. Her treffer filmen godt i noen av livets såre spørsmål. Hva skjer med et vennskap, som oppstår av en gjensidig avhengighet, når den ene parten har behov for å frigjøre seg? Uten å dykke for dypt ned i materien tar “Dragetreneren 3” seg tid til å smake på usikkerheten og vemodet som følger den problemstillingen. Og filmens avslutning høster noen rørende øyeblikk fra disse blandede følelsene. Filmen har flere visuelt fengende partier, hvor smellvakre animasjoner løftes frem av stemningsfull musikk. Igjen har islandske Jónsi (fra Sigur Rós) bidratt med sin eventyrlige falsett, noe som både begeistrer øregangene og gir et nordisk preg på et nordisk eventyr. De norske stemmene til blant annet Alexander Rybak, Kjersti Sandal (Astrid), Knut Joner (Tøffe) og Ida Elise Broch (Røffa) sitter godt, og Johannes Joner serverer en oversettelse som tar vare på både vitser og personlighet i overgangen fra engelsk til norsk. Denne anmeldelsen er basert på filmversjonen med norske stemmer og i 2D. Filmen vises også med original tale og i 3D.

Om FILMEN Dragetreneren 3

Slippdato: 11.01.2019

Regi: Dean DeBlois

Utgiver: United International Pictures

Originaltittel: How To Train Your Dragon: The Hidden World

Aldersgrense: 6 år

Sjanger: Action, Animert, Barn, Familie, Komedie



Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.