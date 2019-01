Det er fullt mulig å la seg skremme av flere situasjoner og skildringer i “What Keeps You Alive”. Dette er nemlig en enkel og effektiv skrekkthriller, med en urovekkende stemning og gode rolleprestasjoner.

Filmen har også et ujevnt manus med noen lite troverdige elementer som frustrerer. Spesielt i siste halvdel skjer det en del ting som rett og slett blir for dumt, samtidig som spenningen med fordel kunne vært skrudd opp enda noen hakk.

“What Keeps You Alive” gjør ingenting du ikke har sett før, men har likevel noen fine grøss på lur, helt uten overnaturlige aspekter.

Jules (Brittany Allen) får en helt annen type hyttetur enn forventet i “What Keeps You Alive”. (Foto: Another World Entertainment)

Kamp for å overleve

Ekteparet Jackie (Hannah Emily Anderson) og Jules (Brittany Allen) skal feire sitt ett-års jubileum. De drar til ei hytte som tilhører Jackies familie, langt ute i skogen ved en innsjø.

Vel fremme blir de overrasket av en av Jackies gamle venninner som har hytte på den andre siden av innsjøen.

Det er da Jules får mistanke om at Jackie kanskje ikke er den hun trodde hun var, og plutselig blir det som skulle være en kjærlighetshelg til en kamp for å overleve.

Filmens introduksjon av ekteparet snubler litt. Man får en følelse av at de umulig kan ha kjent hverandre så lenge som det ene året de skal feire.

I løpet av kort tid kommer det frem flere opplysninger, blant annet en bjørnehistorie, som det er veldig merkelig at Jackie ikke skal ha fortalt kona si for lenge siden.

Historiens store vendepunkt kommer brått på, men er ikke spesielt uventet, siden man jo forstår at noe er nødt til å skje. Fra da av går filmen over i et thrillermodus med et greit spenningsnivå.

Jules (Brittany Allen) får mistanke om at kona Jackie (Hannah Emily Anderson) ikke er den hun trodde hun var i “What Keeps You Alive”. (Foto: Another World Entertainment)

Ukomplisert spenning

Den kanadiske regissøren og manusforfatteren Colin Minihan har laget flere lavbudsjetts skrekkfilmer med Stuart Ortiz under navnet The Vicious Brothers (selv om de ikke er brødre).

“What Keeps You Alive” har han regissert alene, og viser en god evne til oppbygging av skumle stemninger. Det er også en fin flyt i kameraføringen, blant annet i noen imponerende tagninger inne i huset, der vi flyter opp og ned mellom første og andre etasje.

Det er når spenningen er ment å være på topp at hans begrensninger kommer til syne. Det er komplett umulig å tro på noen jaktscener i skogen, der gjerningspersonen gjentatte ganger ikke ser sitt offer, selv om kameraet har begge innenfor rekkevidde, uten noen synlige hindre. Noen blodige klimaks har heller ikke helt den slagkraften en slik film burde ha.

Jules (Brittany Allen) får ikke kontakt med omverdenen i “What Keeps You Alive”. (Foto: Another World Entertainment)

Filmens to hovedfigurer er heldigvis greit spilt av både Hannah Emily Anderson (“Jigsaw”, “The Purge”, “Dark Phoenix”) og Brittany Allen. Sistnevnte spilte også i Colin Minihans to forrige filmer, “It Stains The Sand Red” og “Extraterrestrial” (de er også kjærester).

I tillegg til å ha den ene hovedrollen i “What Keeps You Alive”, er Allen også filmens komponist, kostymedesigner og en av produsentene. Dessverre for henne er figuren hennes nødt til å ta noen komplett uforståelige avgjørelser i løpet av filmen som går på bekostning av figurens troverdighet.

Det er en av flere grunner til at “What Keeps You Alive” ikke helt greier å oppfylle historiens potensial, men filmen underholder også med ukomplisert spenning og enkle sjangergrep.