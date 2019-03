Det er så mange store navn tilknyttet Netflix-filmen “Triple Frontier” at interessen umiddelbart vekkes.

Ben Affleck, Oscar Isaac, Garret Hedlund, Charlie Hunnam og Pedro Pascal topper rollelista, manuset er skrevet av Mark Boal (“The Hurt Locker”, “Zero Dark Thirty”, “Detroit”) og J.C. Chandor (“Margin Call”, “All Is Lost”, “A Most Violent Year”). Sistnevnte har også regien.

Likevel hever “Triple Frontier” seg ikke over et ganske standard nivå for en men-on-a-mission-film, der lista er lagt av klassikere som “The Dirty Dozen”, “Kanonene på Navarone”, “Ørneredet”, “Predator” og “Redd Menig Ryan”.

Når det er sagt, er dette en lettkonsumert thriller som ikke bare består av skyteglad action. Hovedfigurene må også ta stilling til visse moralske og etiske utfordringer som kompliserer handlingsforløpet. “Triple Frontier” setter ikke dype spor, men er absolutt strømbar.

“Redfly” (Ben Affleck) setter fyr på omgivelsene i “Triple Frontier”. (Foto: Netflix)

Skal rane narkoboss

Fem tidligere soldater i en amerikansk spesialstyrke gjenforenes for å utføre et ran i Sør-Amerika. Akkurat hvor blir ikke spesifisert, men filmens tittel er trolig en referanse til “tres fronteras”, området der grensene mellom Brasil, Peru og Bolivia møtes.

“Pope” (Oscar Isaac) har fått informasjon om at en narkoboss skjuler seg i et hus dypt inn i jungelen med alle pengene sine. Han får med seg sine tidligere kolleger “Redfly” (Ben Affleck), “Ironhead” (Charlie Hunnam), Ben (Garrett Hedlund) og “Catfish” (Pedro Pascal), men både ranet og flukten etterpå går ikke helt etter planen.

De må kjempe for livet, samtidig som de må finne ut hvordan de skal komme seg over Andesfjellene til Peru, der en båt venter ved Stillehavet.

Anmeldelse: “Captain Marvel” er for svak til å hevde seg blant andre heltefilmer



Filmen inneholder flere effektive spenningssekvenser med god nerve, utført med skarpe smell, kraftige blodsprut og fartsfylte klipp. Like overbevisende er ikke de fem hovedfigurenes opptreden.

Jeg reagerer på at de tydeligvis planlegger ranet først når de ligger i kampklare posisjoner rett ved huset i jungelen, noe som bare skjer på film. I den virkelige verden ville dette selvsagt vært unnagjort lang tid i forveien på et helt annet sted.

Selv en sofagris som meg stusser også over at de oppfører seg svært uforsiktig både før, under og etter ranet, der viljen til å la seg bli både sett og hørt er merkelig stor. Det undergraver filmens påstand om at de skal være profesjonelle spesialsoldater av ypperste slag.

Jeg liker likevel den innarbeidede dynamikken mellom dem, som tyder på at de har jobbet sammen mange ganger tidligere, samt nyansene i personlighetene som skiller dem fra hverandre.

Garrett Hedlund, Oscar Isaac, Ben Affleck, Charlie Hunnam og Pedro Pascal spiller de fem hovedrollene i “Triple Frontier”. (Foto: Netflix)

Går ikke dypt inn i materien

Ved siden av å være en film med adekvate spenningselementer, reisen historien etter hvert også spørsmål om etikk og moral. Forutsetningene for de fem soldatenes selvpålagte oppdrag endres nemlig underveis, og de må ta inn over seg hvilke menneskelige kostnader og konsekvenser dette ranet medfører.

Fint skuespill av spesielt Oscar Isaac og Ben Affleck gjør det tydelig hvordan selv hardbarkede soldater kan ha en rettferdighetssans som trumfer pengemotiver. Mark Boals manus går imidlertid ikke veldig dypt inn i denne materien, men akkurat nok til at filmen blir mer enn “bare” en narkothriller.

Anmeldelse: “Leaving Neverland” maler et rystende bilde av Michael Jackson som overgriper

“Catfish” (Pedro Pascal) er klar til aksjon i “Triple Frontier”. (Foto: Netflix)

“Triple Frontier” har hatt en kronglete vei frem til ferdigstillelse. På ett tidspunkt skulle Kathryn Bigelow (“Near Dark”, “Strange Days”, “Point Break”, “The Hurt Locker”, “Zero Dark Thirty”, “Detroit”) ha regien (Mark Boal har skrevet manus til flere av hennes andre filmer).

Både Tom Hanks, Johnny Depp, Will Smith, Channing Tatum, Tom Hardy, Mahershala Ali og Mark Wahlberg har på ulike tidspunkt vært aktuelle for hovedrollene. Paramount droppet filmen, alle navn falt fra og Netflix kjøpte stumpene.

Sluttproduktet ble likevel slett ikke så verst. “Triple Frontier” er flott filmet av Roman Vasyanov (“End of Watch”, “Fury”, “Suicide Squad”) i et mektig landskap i både Hawaii og Colombia, og forteller en forholdsvis spennende historie med litt kjøtt på beinet.

Den er rutinert regissert av J.C. Chandor og de fem hovedrolleinnehaverne har nok stjernekraft til å gjøre filmen severdig på TV’n foran sofaen.