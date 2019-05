“Ansiktet” vant juryprisen under filmfestivalen i Berlin, og det er lett å se hvorfor juryen falt for den. Malgorzata Szumowska har nemlig skrevet og regissert en liten, men fascinerende historie som kaster et skråblikk på kultur, kjærlighet og fremtidsutsikter på den polske landsbygda. Med både humor og sårhet forteller hun om et konservativt samfunn i skjæringspunktet mellom årelange tradisjoner og den nye tids økonomiske utfordringer. Vi ser hvordan bakstreverske innbyggere farges av religion og tradisjoner på den ene siden, og moderne mediedekning og reality-TV på den andre. Deler av historien sklir over i lett absurde øyeblikk som kanskje ikke tilfører den sentrale tematikken noe spesielt av verdi, men krydrer fortellerstilen på en måte som gjør den visuelt interessant. “Ansiktet” er en fin film med solid skuespill og godt gjennomført miljøskildring. Anmeldelse: All humor kollapser katastrofalt i “The Hustle” Jacek (Mateusz Kosciukiewicz) tar en tur med bikkja i “Ansiktet”. (Foto: Another World Entertainment) Noe forandrer alt Filmen gir en sjarmerende introduksjon av den langhåra rockeren Jacek (Mateusz Kosciukiewicz), som ser ut til å leve et enkelt ungdomsliv uten større bekymringer. Han jobber på konstruksjonen av en diger Jesus-statue i bygda, en utrolig historie i seg selv, men ellers har han ingen spesielle ambisjoner, til familiens fortvilelse. Han forlover seg med kjæresten Dagmara (Malgorzata Gorol), men like etter skjer det noe som forandrer alt. Jacek kastes ut i en limbotilværelse, og filmen skildrer effektivt hvordan annerledeshet fører til mistenksomhet og utenforskap. Filmens trailer:

Skaper merkbare kontraster “Ansiktet” er filmet av Michal Englert på en ganske spesiell måte. Det er nemlig tatt i bruk et uvanlig snevert dybdefokus, slik at kun en forholdsvis smal vertikal stripe til enhver tid er skarp, mens alt rundt er uskarpt. Det gir en veldig stilig effekt, som av og til kanskje kan virke noe overdrevent kraftig. Samtidig symboliserer disse bildene dette bygdesamfunnets trangsynthet og de små mulighetene som ligger for en ung mann som Jacek i bygda. Det visuelle filmspråket er åpenbart godt gjennomtenkt, og skaper merkbare kontraster mellom de billedskjønne omgivelsene og de ikke fullt så vakre personkarakteristikkene man finner der. Anmeldelse: Spenningen i “Stalker” burde ha vært skrudd opp flere hakk Dagmara (Malgorzata Gorol) får mye å tenke på i “Ansiktet”. (Foto: Another World Entertainment) Interessant skildring Mateusz Kosciukiewicz spiller godt som Jacek, selv om det er en uforklarlig forskjell på hvordan figuren fremstår før og etter historiens sentrale hendelse. Man kan tenke seg hva årsaken kan være, men her kunne Malgorzata Szumowska og hennes medmanusforfatter Michal Englert (ja, fotografen) kanskje vært litt tydeligere på hva som ligger bak. Det forhindrer ikke “Ansiktet” fra å være en interessant skildring av den polske landsbygdas vanskelige tilnærming til moderne tider. Filmen gjør det klinkende klart at de fremdeles baserer sitt samfunn på gamle verdier, der religion står sterkt, samtidig som rasisme og fremmedfrykt florerer. Denne frykten får også Jacek stifte et nært bekjentskap med, for filmen viser godt hvordan han blir en fremmed blant sine egne.

Om FILMEN Ansiktet

Slippdato: 17.05.2019

Regi: Malgorzata Szumowska

Utgiver: Another World Entertainment

Originaltittel: Twarz

Aldersgrense: 9

Sjanger: Drama



