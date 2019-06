«Booksmart» er den perfekte high school-filmen for 2019! Regissør Olivia Wilde tar i bruk sjangerens klassiske arketyper og virkemidler, satt inn i en moderne kontekst som speiler tenåringers navigeringer rundt vennskap, kjærlighet, seksualitet og fremtidsfrykt.

Filmen er både rasende morsom, bedårende søt og forbausende sår på samme tid, med hovedrolleinnehaverne Beanie Feldstein og Kaitlyn Dever som et særdeles sterkt tospann man både kan le og gråte med.

«Booksmart» er en overbevisende regidebut fra skuespiller Olivia Wilde, med store mengder positiv energi og fortellerglede, og et stort hjerte for figurene og deres små og store utfordringer.

Gigi (Billie Lourd) og Amy (Kaitlyn Dever) på en litt merkelig yachtfest i «Booksmart». (Foto: Francois Duhamel / Annapurna Pictures)

På jakt etter en fest

Dagen før de er ferdige på high school innser skolevenninnene Molly (Beanie Feldstein) og Amy (Kaitlyn Dever) at de har satset feil.

De har holdt seg unna all festing og moro for å fokusere på skolen, men nå forstår de at det har vært forgjeves, og har en eneste kveld igjen til å gjøre opp for det.

Filmen følger deres innholdsrike odyssé gjennom Los Angeles på jakt etter en avgangsfest med de kule folka, og på veien skildres Molly og Amys vennskap, kjærlighetsliv, ambisjoner og usikkerheten de føler på for tiden etter high school.

Det er noe tidløst over filmens skildring av ungdomslivet i skjæringspunktet mellom tankeløs fest og moro og seriøse tanker om en stadig nærmere forestående fremtid. Historien er godt forankret i 2019, men hovedtrekkene kunne passet inn i hvilket som helst av de siste fire-fem tiårene.

Manusforfatterne Emily Halpern, Sarah Haskins, Susanna Fogel og Katie Silberman treffer godt med sine skildringer av ungdomslivets prøvelser og fallgruver.

Man har kanskje sett mye av dette tidligere i high-school-klassikere som «Clueless», «Election» og «Fast Times at Ridgemont High», men «Booksmart» er oppdatert i form og innhold, slik at den føles frisk og energisk, selv om den åpenbart er tuftet på velkjente sjangerfilmer.

Tanner (Nico Hiraga) skaper liv og røre i skolekorridoren i «Booksmart». (Foto: Francois Duhamel / Annapurna Pictures)

Full av små, søte og såre øyeblikk

Filmen har også en del til felles med «Superbad», der Beanie Feldsteins bror Jonah Hill fikk sitt gjennombrudd.

Lillesøster viser seg å være like morsom og karismatisk i en rolle som når noen emosjonelle dybder med troverdig gjenklang, som for eksempel når Molly oppdager at hun har følelser for den tøysete kjekkasen Nick (Mason Gooding).

Det gjør også inntrykk å se Kaitly Devers rolle som lesbiske og uerfarne Amy når hun famlende forsøker å tilnærme seg skater-jenta Ryan (Victoria Ruesga). Filmen er full av små, søte og såre øyeblikk som vekselvis varmer hjerterota og masserer lattermuskelen, av og til begge deler på en gang.

Nick (Mason Gooding), «Triple A» (Molly Gordon) og Tanner (Nico Hiraga) beriker persongalleriet i «Booksmart». (Foto: Francois Duhamel / Annapurna Pictures)

«Booksmart» er en sikker og veldreid regidebut fra Olivia Wilde, kjent fra roller i filmer som «Tron: Legacy», «Cowboys & Aliens», «Her» og «Rush».

Filmen hennes har en viril og anarkistisk form som gjør den konstant underholdende, samtidig som det ligger noe ekte bak high school-humoren, som gir både historien og figurene en velkommen dybde.

Man går kanskje ikke fra filmen med en ny forståelse for tenåringsliv anno 2019, men med en anelse av at prøvelsene, konfliktene og utfordringene stort sett er de samme som de alltid har vært. «Booksmart» formidler dette morsomt, lekent og livlig.