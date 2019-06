Chris Hemsworth og Tessa Thompson går rett fra rollene som Thor og Valkyrie i «Avengers»-filmene til en ny serie. Det er imidlertid lite som tyder på at «Men in Black: International» kan bli en ny suksess. De er nemlig langt ifra et radarpar i en tidvis direkte kjedelig film, som aldri makter å matche den friske og frekke humoren fra originalfilmene med Will Smith og Tommy Lee Jones.

Regissør F. Gary Gray («The Fate of the Furious», «Straight Outta Compton», «Law Abiding Citizen») har riktignok skrudd sammen en effektfull film som ser forholdsvis pen ut, og som viderefører den fantasifulle miljøskildringen fra Barry Sonnenfelds filmer, men den uinspirerte historien forflytter de uinteressante figurene fra det ene stedet til det andre uten å skape noen spesiell spenning eller moro.

Selveste Steven Spielberg er en av flere produsenter av filmen og dette må være en av de svakeste han har hatt navnet sitt på. «Men in Black: International» er rett og slett for middelmådig til å fenge interesse.

Agent M (Tessa Thompson) og Agent H (Chris Hemsworth) har selvsagt fantasifulle våpen til rådighet i «Men in Black: International». (Foto: SF Studios)

Kamp om et farlig våpen

«Men in Black: International» har i det minste dekning for tittelen. Handlingen foregår i både London, Paris, Marrakech, Napoli og New York.

På sistnevnte sted er engasjerte Molly (Tessa Thompson) lysten på jobb som agent hos Men in Black, men sliter med å finne dem. I London er agent H (Chris Hemsworth) favoritten hos sjefen High T (Liam Neeson).

Deres veier krysses etter hvert, og deres første oppdrag utvikler seg til å bli en kamp med farlige romvesener om et mektig våpen. Problemet er at Men in Black kanskje har en muldvarp i sine egne rekker.

Blir for glatt og pen

Mollys vei inn i Men in Black er gammelt nytt for alle som har sett de tre første filmene, men fungerer som en grei introduksjon for de som opplever dette universet for første gang. Når hun endelig finner sammen med agent H, er det tydelig at Tessa Thompson og Chris Hemsworth er en dårlig match.

Det kollegiale forholdet virker påtatt og konstruert. De har ikke kjemi til å bli et spesielt underholdende filmpar. Spesielt Hemsworth virker som et uheldig valg. Han er riktignok en kjekkas av dimensjoner, og har fungert godt som Thor i Marvel-universet, men blir for glatt og pen i en rolle som krever større rekkevidde.

Tessa Thompson er en svært talentfull skuespiller, kjent fra blant annet «Creed», «Annihilation» og «Sorry To Bother You», men hennes prestasjon som Molly virker også merkelig blass og rutinepreget. Det kan mistenkes at både Thompson og Hemsworth er bundet av et manus der figurene rett og slett er underordnet den ytre dramatikken.

Agent H (Chris Hemsworth) og agent M (Tessa Thompson) kjemper mot utenomjordiske krefter i «Men in Black: International». (Foto: SF Studios)

Tam, kjedelig og repeterende

Filmen er full av fantasifulle kreaturer, omgivelser og hendelser, og da er det litt merkelig at den ikke pirrer eventyrlysten i større grad. Det kan være fordi historien virker svært tradisjonell, uten noen skarpe kanter.

Det mest vågale her, er at det stilles spørsmål om hvorfor det heter MEN in Black, akkurat som det nylig ble gjort på en lignende måte i «X-Men: Dark Phoenix». Og akkurat som med sistnevnte film, er det vanskelig å se hvordan «Men in Black: International» skal kunne fungere som et oppspark til videre eventyr i dette universet.

Filmen er ingen katastrofe, og kan med fordel konsumeres med store mengder cola og popkorn, men blir for tam, kjedelig og repeterende til å vekke mer enn et mildt og forbigående engasjement.