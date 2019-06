«City on a Hill» er en av seriene vi i Filmpolitiet har gledet oss mest til i 2019. Vi forventet oss en storbykrim med ran, mange barbesøk, harde never og røff gatesmarthet. Og denne Boston-serien innfrir på alle de punktene.

I tillegg får vi en saftig krimhistorie klekket ut i Ben Affleck og serieskaper Chuck MacLeans hode – det hele satt til starten av 90-tallet og løst basert på virkelige hendelser.

Kevin Bacon og Aldis Hodge spiller knakende godt i hovedrollene som FBI-agenten og statsadvokaten som vil renske opp i Bostons skitne rettssystem. Her svinger det sofadeilig av tidskoloritt, dialog og urban råskap.

Ambisjonsnivået ligger høyt i en serie som søker å favne et komplekst bilde av skitne politifolk, rasisme, korrupsjon, religion, ulike lokalsamfunn, familie og vinningskriminalitet. Men selv om «City on a Hill» tidvis sikter etter lettversjonen av sosialantropologien til «The Wire», så glemmer serien aldri at den først og fremst er bygd for å underholde.

Det går hardt for seg når ransmiljøet i Charlestown går løs på en pengetransport. (Foto: HBO Nordic, Showtime)

En skitten storbysymfoni

Vi introduseres for en brytningstid i Boston på starten av 90-tallet. Byen er rystet av politiets etterforskning av drapet på Carol DiMaiti Stuart – en sak med tydelige rasistiske undertoner. Byens rettssystem er preget av korrupsjon, og ransmiljøet i bydelen Charlestown blir stadig mer brutalt.

Disse lokale samfunnsproblemene, opprettholdt og beskyttet av flere lag med vennetjenester, utpressing og trusler, har fått det til å koke både i nabolag og blant dem som søker likhet og rettferdighet for loven. I denne hengemyren av lojalitetsbånd, moralske koder og opportunisme følger vi den småskitne FBI-agenten Jackie Rohr (Kevin Bacon) og den sinte statsadvokaten Decourcy Ward (Aldis Hodge). De leter etter muligheter til å sette opp en storjury for å rydde opp i byen, noe som fører dem sammen i jakten på ransmannen Frankie Ryan (Jonathan Tucker) og hans familie.

I denne ganske gjenkjennelige storbyfabelen, er det kledelig grått på alle sider av loven. Raneren er en hjertevarm familiemann, og FBI-agenten er en fordrukken og utro drittsekk. Denne viljen til å nyansere og vise fram flere sider, gir oss rollefigurer det er lett å bry seg om, og vi får dialoger som både skildrer og underholder.

“The bad understands” blir uttalt som en slags dyp sannhet som trengs for å forstå Boston som by. Og gjennom historiske anekdoter, poengterte miljøskildringer og kjærlighet til strikker som tøyes får serien fram noen av de mekanismene som skapte problemene for Boston. Samt flere av mekanismene som gjorde det så vanskelig å endre byen.

Ikke alle rollefigurene får nok å spille på, og vi møter en del relativt endimensjonale typer rundt om på politikontor og på byens kneiper. Men disse fjesene gjør det lett å drive historien framover, og deres tydelighet er med på å sette tempo og en velkjent skurkesmak til Chuck MacLeans serieverden.

Det går an å rynke skeptisk på nesen av en Boston-krim som har bandet Boston med «More Than A Feeling» og Bee Gees med «Massachusetts» på soundtracket allerede i første episode. Men i denne serien er byen den egentlige hovedpersonen, så da er det mulig å tilgi at det smøres såpass tykt på med de geografiske referansene.

Jenny Rohr (Jill Hennessy) og Jackie Rohr (Kevin Bacon) nærmer seg kokepunktet i et allerede tøyd ekteskap.(Foto: HBO Nordic, Showtime)

Passe sprø Bacon

FBI-agenten Jackie Rohr er en meget harry og selvsikker drittsekk. Og det er ikke lett å skulle lande en såpass drøy fyr på et sted hvor rollefiguren kan ha troverdighet og sjarm nok til å lede denne serien. Men det klarer Kevin Bacon.

Her trekker han vekselvis på sine kvaliteter som seriøs dramaskuespiller og på sine mest typete og karikerte trekk. Det gjør Jackie Rohr både menneskelig myk og passe sprø. Veteranskuespilleren klarer å skape en lastefull agent som ligger tett opptil filmklisjeen, men som likevel oppleves frisk og fengende. Og så er det ikke til å komme unna at Bacon passer som hånd i skinnhanske i en estetikk som dyrker solbriller i profil, utålmodig sigarettrøyking og fulle mannfolk som ramler ut i mørke bakgater.

Og det er stort sett mannfolka som er i bevegelse i Ben Affleck og Chuck MacLeans Boston-gater. Kvinnene er i større grad henvist til den hjemlige dramatikken, men der ligger også mye av seriens evne til å få fram dybden i byens sammensatte utfordringer. Det er provoserende å se hvordan den katolske kirke gjør det altfor vanskelig for en kvinne å kvitte seg med en elendig ektemann. Og den handlekraftige Cathy Ryan (Amanda Clayton) gjør hverdagslivet til ransbaserte familiehusholdninger i Charlestown til meget godt TV-selskap. Selve rettsprosessen ledes også på riktig papirspor av en munnrapp og kløktig etterforsker ved navn Rachel Behnam (Sarah Shahi), som ser ut til å bli en av seriens kuleste bekjentskap.

Det er deilig å leve i en TV-tid hvor slike kvalitetskrimserier ramler ned rundt fellesferien. For tre år siden var det «The Night Of» som gjorde New York, amerikanske rettssaler og et skarpt samfunnsblikk til topp sommerselskap. I år er «City on a Hill» og Boston på 90-tallet som blir min storbyferie.

Anmeldelsen er basert på 3 av 7 episoder. «City on a Hill» har førpremiere på strømmetjenesten HBO Nordic torsdag 13. juni, med ukentlige episoder fra mandag 24. juni.