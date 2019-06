34 år etter grunnleggelsen av det japanske animasjonsselskapet Studio Ghibli, kommer endelig deres første film på kino i Norge. «Laputa – Himmelslottet» (1986) er en vakker film om vennskap, miljø og menneskets ødeleggende natur. Her får du både spektakulær robotaction, hjertevarmende rollefigurer og en sår og vemodig stemning. Filmskaperen Hayao Miyazakis grenseløse fantasi og lekne animasjon gjør dette til en eventyrlig filmopplevelse. Anmeldelse: «Min nabo Totoro» – Japansk animasjonsfilm på sitt beste! Sheeta og Pazu får et sterkt vennskap i Laputa – Himmelslottet. (Foto: Studio Ghibli). Den mytiske byen i skyene Miyazaki var inspirert av «Gullivers Reiser» da han skrev manuset for «Laputa – Himmelslottet». Ghiblis film er satt til et steampunk-univers i en futuristisk virkelighet, der vi møter unggutten Pazu. Når den mystiske jenta Sheeta faller fra himmelen over den lille gruvelandsbyen der Pazu bor, tar livet hans en ny vending. Sheeta bærer på en magisk krystall som har vært i familien hennes i generasjoner. En krystall både hæren og en gjeng med helsprø luftpirater er ute etter. De slår opp et vennskap som vokser seg sterkt i løpet av filmen. Sammen legger de ut på eventyr for å finne myten Sheetas krystall er knyttet til – Laputa – en øy høyt oppe i skyene. Anmeldelse: «Chihiro og heksene» – Gjør deg klar for en åpenbaring av et eventyr! Sheeta faller fra himmelen, rett i armene på Pazu i Laputa – Himmelslottet. (Foto: Studio Ghibli). Aktuell tematikk To ting som står sterkt i Hayao Miyazakis filmkatalog er hans kamp for naturen og hans kjærlighet for flyvemaskiner. I «Laputa – Himmelslottet» kommer begge til sin fulle rett. Filmen har et tydelig øko-budskap. På Laputa lever naturen i symbiose med den eldgamle, men suverene teknologien, men denne harmonien blir forstyrret av menneskers grådighet og voldelighet. Miyazaki forteller denne historien med et vemod som gjør det umulig å ikke bli grepet, menneskets ødeleggelse av naturen er en tragedie. I dag, over tretti år etter filmens opprinnelige premiere, er denne tematikken dessverre fortsatt brennende aktuell. Anmeldelse: «Prinsesse Mononoke» – Et glitrende vakkert rop om naturvern. Natur og teknologi i skjønn forening i Laputa – Himmelslottet. (Foto: Studio Ghibli). Fantasifull animasjon Oppe i dette alvoret leker også Miyazaki seg med artige rollefigurer og sprell, som for eksempel den driftige piratkapteinen Dola, som ved første øyekast virker grådig og egoistisk, men som har et varmt hjerte på innsiden. Og ikke minst viser Miyazaki en barnlig glede og kreativitet når det kommer til de diverse luftskipene og flyvemaskinene som dukker opp. Filmskaperens forkjærlighet for alt som flyr skinner virkelig gjennom i den fantasifulle animasjonen, og «Laputa – Himmelslottet» er proppfull av actionfylte sekvenser i lufta som er en fryd å følge med på. Som i de aller fleste Studio Ghibli-filmer er det komponist Joe Hisaishi som har laget musikken til filmen. Det vakre og stemningsskapende lydsporet er med å gjøre «Laputa – Himmelslottet» til noe helt spesielt. Hisaishi understreker Miyazakis økologiske budskap med en sårhet i komposisjonen, mens de mer actionfylte sekvensene får luft under vingene av den energiske og lekne musikken. Hvis du er en kinogjenger med forkjærlighet for animasjonskunst, så må du ikke la sjansen til å se dette eventyret på det store lerretet gå fra deg. «Laputa – Himmelslottet» settes opp på kino i Norge både på originalspråket, og med norsk tale. Anmeldelsen er basert på den japanske originalen.

Om FILMEN Laputa – Himelslottet

Slippdato: 28.06.2019

Regi: Hayao Miyazaki

Utgiver: Studio Ghibli, Arthaus

Originaltittel: Tenkû no shiro Rapyuta

Sjanger: Action, Animert, Eventyr, Sci-fi



Hei! Les dette før du skriver en kommentar:

Vi vil gjerne ha engasjerte debattanter og setter pris på konstruktive bidrag til samtalen. Det er lov å være kritisk eller uenig, men hold deg til tema og vær saklig i dine begrunnelser (husk at det er lett å bli misforstått). Personangrep og trakassering er ikke greit - slike innlegg blir slettet. Vi vil også gjerne at du bruker ditt fulle navn når du kommenterer. Takk for dine bidrag, hilsen oss i P3 Filmpolitiet.