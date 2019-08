«Ready or Not» er en ikke spesielt skummel skrekkfilm med mye gørr, en hel del moro og masse, masse blod.

Dette er filmen for deg som noen gang har lurt på om avrevet brudekjole, Converse-sko, hagle og patronbelte går godt sammen (svaret på det er for øvrig ja), men ikke for deg som kun ser på bryllupsnatta som noe purt og vakkert mellom to mennesker.

«Ready or Not» er nemlig historien om en blodtørstig svigerfamilie fra helvete som gjør bryllupsnatta til et ekte mareritt – og sånt blir det brukande underholdning av.

Mark O’Brien og Samara Weaving spiller det forelskede brudeparet i Ready or Not. (Foto: Twentieth Century Fox Norway).

En dødelig runde gjemsel

Grace (Samara Weaving) er overlykkelig over at hun endelig har blitt en del av familien til sin nye ektemann Alex Le Domas (Mark O’Brien). Men for å bli ordentlig innviet i den styrtrike og eksentriske familien, må hun delta i familietradisjonen om å spille et spill på bryllupsnatta.

Deretter tar ting en stygg vending da Grace trekker et veldig sjeldent kort fra familiens mystiske stokkemaskin. Nå må hun leke en helt spesiell runde med gjemsel, der konsekvensene for å tape er brutale.

Alex forsøker å hjelpe henne å gjemme seg i det gamle herskapshuset til familien, men i et hus med så mange rare kriker, kroker og skjulte ganger, er det fort gjort å gå feil.

Det viser seg at ikke alle familietradisjoner er like trivelige i Ready or Not. (Foto: Twentieth Century Fox Norway).

Sjarm og fandenivoldskhet

Samara Weaving er et umiddelbart godt bekjentskap i «Ready or Not». Hun spiller Grace med sjarm, humor og akkurat passe mengde fandenivoldskhet.

Gjennom det gigantiske huset følger vi henne på veien fra naiv og uskyldig brud, til handlekraftig kvinne med bein i nesa. Selvfølgelig med en stadig blodigere brudekjole på ryggen.

Som i alle skrekkfilmer i herskapshus med respekt for seg selv, så er filmens scenografi et spennende kapittel. Den overdådige innredningen, som er som en blanding av art deco, plantasjehus og jakthytte, er den perfekte kulissen for jakten som foregår innenfor dets fire vegger.

Herskapshuset i Ready or Not er den perfekte kulisse for en runde gjemsel. (Foto: Twentieth Century Fox Norway).

Slapp satire, men skarp ammunisjon

Det kan virke som om manusforfatterne Guy Busick og Ryan Murphy har skrevet filmen som en slags kritikk av hvordan de rike og entitled tar for seg i samfunnet, men satiren i «Ready or Not» er ikke særlig skarp.

Den slår litt kraftigere fra seg i sitt feministiske budskap om løsrivelse fra patriarkatet og kvinnens tradisjonelle rolle i ekteskapet som institusjon. Men det er som pur, tøysete underholdning at «Ready or Not» fungerer på sitt beste.

Regissørene Matt Bettinelli-Olpin og Tyler Gillett klarer å kombinere splatter og gørr med humor på en velfungerende måte. Med et herlig arsenal av gammeldagse jaktvåpen, og et knippe skuespillere som har god komisk timing med på laget, blir det ganske så artig.

Som for eksempel da den lettere nervøse svogeren til Alex stenger seg inne på do for å google «pact with the devil, real or not?» Eller som når den skyteglade og kokainrusa søstera, Emilie, er for rask på avtrekkeren for endte gang.

Samara Weaving er sjarmerende og morsom, med glimt i øyet i Ready or Not. (Foto: Twentieth Century Fox Norway).

Perfekt med en bøtte popkorn

Du kommer kanskje til å skvette noen få ganger av et par simple «jump scares» underveis i «Ready or Not», men skummel blir filmen aldri. Og det ligger heller ikke noe særlig spenning i hvordan det hele skal ende opp, for handlingen byr på få overraskelser.

Men liker du gørr og splatter er det uansett gøy å følge Grace sin blodige ferd gjennom Le Domas Mansion. Og med en bøtte popkorn i fanget i tillegg er det ingenting i veien for at «Ready or Not» skal bli et riktig så artig kinobesøk.