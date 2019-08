Filmfestivalen i Haugesund (NRK): Mange trodde at den tredje «Toy Story»-filmen satte et punktum for serien, men de fabelaktige figurene og det fantasifulle universet er selvsagt altfor godt til å stå ubrukt.

«Toy Story 4» er et overbevisende godt fortalt eventyr, der det i beste Pixar-tradisjon handler om mye mer enn den ytre handlingen. Her finner man underliggende tematikk som håp, lengsel, kjærlighet, livets veivalg, fremtidsangst og tilhørighet.

Det kan høres ut som mye på en gang, men et finjustert manus og leken regi gjør at historiefortellingen flyter som en drøm, samtidig som underholdningsfaktoren er svært høy.

Jeg drar mer enn gjerne tilbake til «Toy Story»-universet når som helst, og den fjerde filmen bekrefter årsakene til hvorfor denne serien er så høyt elsket. Man ler, man gråter og man føler seg som et litt bedre menneske etter å ha sett den.

Woody må lære «Gaffen» å være leke i «Toy Story 4» (Foto: © Disney/Pixar – All rights reserved)

Legger ut på redningsoppdrag

Woody, Buzz Lightyear og de andre lekene tilhører nå lille Bonnie, som kanskje ikke er like interessert i dem som Andy var.

Når hun lager seg en egen leke av en plastgaffel, får de store utfordringer. «Gaffen» forsvinner nemlig på en bobiltur, og Woody legger ut på et redningsoppdrag der han møter en av sine gamle venner, porselensdukken Bo Peep, som nå er en fri leke.

Han stifter også bekjentskap med dukken Gabby Gabby, som sammen med sine skumle buktalerdukkevenner utviser en spesiell interesse for Woody, eller rettere sagt, en del av ham.

Denne filmen handler om mye på en gang, men det er til filmskapernes honnør at de er i stand til å fortelle alt uten at det på noe tidspunkt virker uklart eller forvirrende.

Manuset er skrevet av Andrew Stanton («Toy Story» 1, 2, 3, «Monsterbedriften», «Oppdrag Nemo») og Stephany Folsom («Star Wars: Resistance» og den kommende «The Lord of the Rings»-serien), og de makter å følge flere tråder i handlingen uten at de ulike delene går på bekostning av hverandre.

Josh Cooley debuterer som spillefilmregissør, men har hatt flere andre funksjoner i Pixar i 15 år. Han greier tilsynelatende uten større problemer å veve historiens deler sammen til en helhet som morer og underholder like mye som den beveger med ettertenksomme sidespor og betraktninger.

Buzz Lightyear flyr høyt i «Toy Story 4» (Foto: © Disney/Pixar – All rights reserved)

Norsk dubbing av ypperste klasse

«Toy Story 4» vises med både norsk og engelsk tale på kino. Som alltid er det kanskje mest attraktivt å høre stemmene som figurene faktisk er bygget rundt, først og fremst Tom Hanks som Woody og Tim Allen som Buzz Lightyear.

Det er likevel mange som av praktiske årsaker ser den med norsk tale, og dubbingen er heldigvis av ypperste klasse. Det mest spennende med denne filmen, var om Anders Bye kunne tåle sammenligningen med avdøde Åsleik Engmark, som var Woodys stemme i de tre første.

Bye forsøker heldigvis ikke å kopiere Engmark, men har funnet sin egen måte å stemmelegge rollen på som passer figuren veldig fint. Den «norske» Woody har et vennlig, søkende, hjertevarmt og tiltalende vesen.

Andre figurer dubbes flott av blant andre Sven Nordin, Cathrine Bang Norum, Siri Nilsen og Hans Marius Hoff Mittet, og gjør at savnet av originalstemmene ikke er nevneverdig.

Woody møter dukken Gabby Gabby i «Toy Story 4» (Foto: © Disney/Pixar – All rights reserved)

Noen kan kanskje mene at Pixar melker sine suksesser i for stor grad med en fjerde «Toy Story»-film. Jeg mener ikke det, til tross for en erkjennelse av at «Toy Story 4» i bunn og grunn byr på «mer av det samme», og må finne seg i å vurderes som et lite hakk svakere enn de tre forgjengerne.

Det er bare det at historiene om disse lekene er så godt fortalte, så varme, så menneskelige og så morsomme at «mer av det samme» er ønskelig. Her blir man underholdt med strålende situasjonskomikk, overraskende mørk dramatikk og noen geniale spenningssekvenser, samtidig som historien formidler universelle tanker og følelser som er høyst menneskelige.

Å få alt dette inn i en underholdningspakke på en time og førti minutter er intet mindre enn en bragd, og alt sammen er selvsagt vidunderlig animert etter alle kunstens regler. «Toy Story 4» er kanskje et passende punktum for serien, men om Pixar på et eller annet tidspunkt skulle annonsere en femte film, er det ikke vanskelig å takke ja til det.

(Filmen vises på Den norske filmfestivalen i Haugesund og får Norgespremiere 6. september)