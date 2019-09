Jeg sitter med en følelse av at det er helt riktige folk som har kommet sammen for å lage den meget ambisiøse og vellykkede animasjonsserien «Undone». De kreative hodene fra fantastiske «BoJack Horseman», Raphael Bob-Waksberg og Kate Purdy, har tatt med seg sin teft og sin vilje til å fortelle såre historier med sviende humor, vemod og spenning. Skuespillerne Bob Odenkirk («Breaking Bad») og Rosa Salazar (Alita i «Alita: Battle Angel») leverer stemmer, ansikt og bevegelse til hovedpersoner som gir hjerte og hjerne til en kompleks og fantasirik handling. Og Hisko Hulsing («Montage of Heck») har regi på en serie som smelter sammen virkelighetsnær rotoskopering (en animasjonsteknikk hvor utgangspunktet er realfilm) og kreative psykedeliske utskeielser. Den kombinasjonen får virkelig visualisert seriens lek med tidsreise, konspirasjoner og virkelighetsforståelse. Resultatet er en serie som sprudler av ideer, spørsmål og vilje til å bryte ny grunn. Tidvis litt krevende, ja. Men også full av vidunderlige stemninger, tanker og morsomme situasjoner. ANMELDELSE: The Dark Crystal: Age of Resistance – Et eventyrlig mesterverk Bob Odenkirk («Breaking Bad») kommer virkelig til live som død og konspirasjonsjagende far i Undone. Det skyldes bruken av rotoskopering hvor det strekes etter virkelige opptak av skuespilleren. (Foto: Amazon) Tidsreiser, konspirasjoner og personlige kriser Handlingen i serien er uvanlig omfattende, og mye av gleden er å oppdage hvordan ting utvides og henger sammen underveis. Kort fortalt. Hovedpersonen vår er 28 år gamle Alma (Rosa Salazar). Etter en alvorlig bilkrasj, blir hennes rekonvalesens forstyrret av hennes avdøde far (Bob Odenkirk) som vil avsløre en konspirasjon rundt sin egen død. Kast inn personlige kriser, kontroversiell forskning og noen veldig gjenkjennelige samlivsproblemer, så har vi noe av det «Undone» bruker som drivstoff. I tillegg til en fengende hovedperson og flere gode handlingstråder, er det imponerende hvor mye serien får ut av små sidespor. Selv noen velplasserte bisetninger kan få i gang store tankerekker rundt hvorfor vi velger de relasjonen vi velger, og hvilke behov vi egentlig prøver å fylle med menneskene vi omgir oss med. Seriens småfilosofiske betraktninger vil nok treffe ulikt hos publikum. «Undone» er nemlig en serie det er lett å putte sine egne grublerier og erfaringer inn i. Tap, traumer, usikkerhet, familiebekymring og familiehemmeligheter er gjenkjennelige tema som vi relaterer oss ulikt til. Og «Undone» har rikelig med nyanser, refleksjoner, spisse kommentarer og fremmedgjørende elementer som setter i gang publikums prosesser. ANMELDELSE: Barn – Engasjerende drama med gnistrende dialog Realistiske animasjoner blandes med det kaotiske og psykedeliske i en visuell lek med rollegalleriets virkelighetsforståelse. (Foto: Amazon) Animasjonsserier for voksne er i dytten Det lekes smart og imponerende med formspråket i animasjonsserier for voksne i USA om dagen. «Rick and Morty», «Animals», «Tales from the Tour Bus», «Son of Zorn» og «BoJack Horseman» er blant flere serier som de siste årene har tilført lek og særegne uttrykk til en sjanger tidligere dominert av satire og rå humor i klassikere som «The Simpsons», «Family Guy» og «South Park». Serieskaperne Raphael Bob-Waksberg og Kate Purdy fortsetter her å pløye ny mark. Og som de gjorde med «BoJack Horseman», så opplever jeg at de har klart å plassere «Undone» som noe helt eget og potensielt inspirerende i dagens ganske så stappfulle strømmelandskap. Forrige gang var det Netflix som satset på duoen, denne gangen er det konkurrenten Amazon som har investert i den litt smalere delen av sitt underholdningstilbud. Det er bare å takke for at vi, i hvert fall akkurat nå, lever i en tid hvor storselskapene tar disse regningene. Jeg har stor sans for den visuelle stilen i Undone. (Foto: Amazon) Kombinerer det beste fra to verdener Selv om rotoskopering er en over 100 år gammel teknikk, kjent fra blant annet «Take on Me»-videoen til a-ha og filmer som «Waking Life», så er dette ifølge produsentene i Amazon første gang teknikken brukes gjennomgående i en TV-serie. Og måten den realistiske stilen blandes med andre uttrykk svinger imponerende godt. En enkel ting er at stilen fra vignetten til «BoJack Horseman» er videreutviklet på fiffig vis. Her beveger bakgrunner og detaljer seg inn og ut, og skaper nye kulisser rundt faste holdepunkt. Men serien har også funnet en egenart som på mange måter kombinerer det beste fra to serieverdener i krysningspunktet mellom drama og surrealistisk fantasi. Gjennom å bruke innspilte scener som utgangspunkt for animasjonen, får Bob Odenkirk og Rosa Salazar skinne og spilt på hele sitt anselige register som skuespillere. Her får «Undone» noe av dramaseriens slagkraft gjennom mennesker som formidler med hele kroppen. Samtidig har regissør Hisko Hulsing skapt en fiksjonsverden som tar over der realfilmens formspråk møter vegger og fysikkens lover. Blant annet bruker han oljemalerier i sine bakgrunner til en dus og drømmende effekt. Her skildres indre sjeleliv, opplevelser og et par vitenskapelige teorier på en måte som blir både unik, vond, vakker og innsiktsfull. Det kan riktignok bli litt langtekkelig til tider. Bruken av repetisjon er et virkemiddel som tilfører mening og forklaring, men det tester også tålmodigheten. Etter fem av åtte episoder (som er det pressen fikk tilgang til for anmeldelser) er det veldig mye på gang i «Undone», og det meste begeistrer. Hvis de klarer å lande alt dette med svar og spørsmål som tilfredsstiller all tankevirksomheten de har virvlet opp underveis, så kan de ha skapt et lavmælt lite mesterverk. «Undone» har premiere på strømmetjenesten Amazon Prime Video fredag 13. september. Anmeldelsen er basert på 5 av 8 episoder.

Om SERIEN Undone

Slippdato: 13.09.2019

Sesong: 1

Regi: Hisko Hulsing

Utgiver: Amazon Prime Video

Serieskaper: Raphael Bob-Waksberg og Kate Purdy

Sjanger: Animert, Drama, Komedie, Krim, Overnaturlig, TV-Serie



