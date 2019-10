Det er aldri helt bortkastet å se en film med Juliette Binoche i hovedrollen, heller ikke i «Forført». Den franske stjerna bruker sin teft, sin karisma og sine egenskaper som skuespiller i en rolle som krever en viss overtalelsesevne i forhold til publikum.

Selv om Binoche spiller solid, som hun alltid gjør, er det nemlig dessverre vanskelig å tro på den overordnede historien i filmen. Både det som foregår underveis og en stor avsløring mot slutten har noen litt for søkte tendenser til at man hverken greier å opparbeide det store engasjementet eller investere de store følelsene.

«Forført» er ikke en helt verdiløs affære, for den kommenterer mellommenneskelig kontakt i de sosiale mediers tidsalder, men hadde kanskje fungert bedre som en sjangertro thriller enn som et eksistensielt drama.

Anmeldelse: Joaquin Phoenix spiller sensasjonelt sterkt i «Joker»

Claire (Juliette Binoche) lurer Alex (François Civil) med en falsk Facebook-profil i «Forført». (Foto: Arthaus)

Lager falsk Facebook-profil

50 år gamle Claire (Juliette Binoche) forsøker å spionere på elskeren Ludo (Guillaume Gouix) ved å kontakte kameraten hans, Alex (François Civil), med en falsk Facebook-profil. Der er hun den nydelige 24-åringen Klara, som Alex blir hodestups forelsket i, uten å ha møtt henne.

Gjennom hele filmen ser vi hvordan Claire forteller hva som skjedde til psykologen Dr. Bormans (Nicole Garcia), og aner at utfallet ikke er helt godt. Tilbakeblikkene viser hvordan Claire spinner seg inn i et nett av løgner, der faren for at Alex avslører hennes egentlige identitet blir stadig større.



I overkant søkt og naivt

Det ligger selvsagt et spennende potensial i denne historien, men det gir ikke den rette uttellingen. At en ulidelig kjekk, åpenbart sosial og tilsynelatende oppegående ung mann skulle la seg lure så til de grader av en skrikende falsk Facebook-profil er i overkant søkt og naivt.

Det burde ringe mange bjeller hos ham lenge før historien tar en mer alvorlig vending, som gjør det vanskelig å tro på alvorlighetsgraden. Det gjør at alt av godt skuespill og effektivt skildret dramatikk er litt bortkastet, fordi man uansett ikke kjøper den store sammenhengen.

Det har garantert skjedd at noen har opprettet et Facebook-forhold til noen som ikke er den de gir seg ut for å være, men filmen greier ikke å overbevise om det som skjer mellom akkurat disse figurene.

Anmeldelse: Josefine Frida er imponerende god i «Disco»

Juliette Binoche og François Civil under innspillingen av «Forført». (Foto: Arthaus)

Ikke helt troverdig

Juliette Binoche er altså alltid verdt et kinobesøk, og her greier hun å formidle sårheten i en middelaldrende kvinnes desperasjon. Vi får tidlig i filmen vite at hun ble forlatt av mannen Gilles (Charles Berling), og aner at hun er i ferd med å miste fotfestet og gangsynet i sin ensomme tilværelse, selv med delt omsorg for deres to barn.

Man kan føle medlidenhet for Claire, og til en viss grad forstå hennes desperate forsøk på å oppnå kontakt ved å skape et virtuelt alter ego som en 24 år gammel kvinne med alle muligheter liggende åpne foran seg.

Det er bare det at «Forført» er basert på en situasjon som ikke er helt troverdig, noe som også gjelder historiens utgang, som inneholder en avsløring som forklarer mye, men gjør det nødvendig å himle med øynene.

Dersom regissør Safy Nebbou hadde dreid filmen mot thrillersjangeren, der man har større tilbøyelighet til å godta litt søkte fortellergrep, kunne den kanskje engasjert mer.