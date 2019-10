«Gemini Man» er en actionthriller som lener seg blytungt på sitt premiss: laboratoriumskapt klone jager originalsoldat.

Her blandes blockbusterlogikken til de konspirasjonsjagende Bourne-filmene og de globetrottende Mission Impossible-filmene til en formelsvak sjangerfilm som er direkte uinspirert i manus og rollefigurer.

Esset i ermet når det gjelder filmens lanseringsstrategi, er at «Gemini Man» vises i 3D+. Altså 3D-opplevelser i en ekstra høy bildefrekvens (60 FPS i 3D-utgaven).

Dette formatet skal visstnok “gi den mest realistiske og oppslukende filmopplevelsen noensinne”.

Teknologien fungerer som den skal, men foruten et visuelt fengende basketak der Will Smith banker Will Smith med crossmoped og knyttnever, er det lite som virkelig imponerer i kinosetet.

ANMELDELSE: Joker – en sensasjonelt sterk hovedrolle!

Henry Brogan (Will Smith) får hjelp av Danny (Mary Elizabeth Winstead) og Baron (Benedict Wong) når han jages av lyssky militærgjeng. (Foto: United International Pictures)

Konspirasjon uten spenning

Henry Brogan (Will Smith) er en helt fantastisk flink og supergod soldat som etter nok et vellykket snikskytteroppdrag bestemmer seg for å pensjonere seg.

Men så får han beskjed om at hans siste offer ikke var en terrorist, men en bioingeniør tilknyttet et superhemmelig militært kloneprosjekt.

Og før Brogan rekker å si makrellfiske, så blir han jaget verden rundt av en yngre utgave av seg selv.

I denne typen thrillere, som det finnes en god del av, er mye av glede å gruble på konspirasjonen innimellom all volden.

Her får vi dessverre ikke anledning til det.

Alt du trenger å vite om hvem som står bak og hva som er målet blir tydelig fra starten av.

Den største spenningen er egentlig knyttet til å se hvordan en digitalt forynget Will Smith ser ut i møtene med seg selv. Svaret er: Greit nok i actionsekvensene, ikke så greit på slutten.

ANMELDELSE: Aladdin – Fresh Prince i Agrabah

Ang Lee har fått til et par veldig kule actionsekvenser. Den beste involverer Will Smith og en crossmoped.(Foto: United International Pictures)

Ang Lee er en dyktig actionregissør

Premisset for «Gemini Man» har lokket mange Hollywood-helter til seg.

Ideen kom i 1997, året etter sauen Dolly ble klonet, og store navn som Tony Scott, Harrison Ford, Mel Gibson, Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallone skal til ulike tidspunkt ha vært knyttet til prosjektet.

Det skulle altså gå 22 år før filmen ble ferdig, og med unntak av litt for mange vitser om egen alder fra 51-årige Smith, er det ikke så ille å ende opp med Will Smith og Clive Owen i en Ang Lee-film.

Skuespillerne leverer på den der tilstedeværelsen store filmstjerner gjerne har, og sørger for at filmen tilfredsstiller basisbehovene for Hollywood-action.

Og Ang Lee («Snikende tiger, skjulte drage») viser at han fremdeles kan imponere med spektakulære slagsmål som i hvert fall glimtvis får matet det ferske 3D+-formatet med noen heftige enkeltscener.

Problemet er manuset. Som blant annet «Game of Thrones»-skaper David Benioff har vært med å flikke på. Det klarer ikke å bygge en fengende historie eller interessante problemstillinger rundt det veldig tydelige klonekonseptet.

Men til alle B-filmglade actionfans – det er nok popkornsmak her til at dere legge til «Gemini Man» på lista. Og det er jo en liten kinobegivenhet å sjekke ut hvordan 3D+ ser ut på kino.

Men ikke forvent mer enn et middelmådig påfyll av ting dere har sett gjort bedre før.

Med unntak av tohjulingsvolden – den var faktisk skikkelig god!

Denne anmeldelsen er basert på Gemini Man i 3D+. Filmen vises også i 2D (men da ikke i HFR).