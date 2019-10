«Hustlers» ser finanskrisen i 2008 fra strippeklubben.

Med et sprudlende rollegalleri og store doser varmt vennskap skildres livet på en Wall Street-nær strippeklubb før og etter bobla sprakk.

Det er en glitrende setting for et par velkoreograferte dansegodbiter, noen aldeles rå kostymer og noen treffsikre skråblikk på amerikansk forretningslogikk.

Jennifer Lopez trekker på sin stjernekraft og naturlige selvsikkerhet, og gjør en knallgod rolle som danseveteranen Ramona Vega.

ANMELDELSE: Terminator: Dark Fate – Når ikke opp til klassikerne den er tuftet på

«Hustlers» ser finanskrisen fra strippeklubben. (Foto: SF Studios)

Robin Hood-moral på ville veier

Filmen er basert på en artikkel i New York Magazine fra 2015, og forteller historien om en gruppe strippere som tenker kriminelt kreativt da arbeidssituasjonen endres drastisk til det verre etter finanskrisen.

Handlingen legger seg tett opptil Hollywoods velprøvde opptur/nedtur-maler, og ved første øyekast kan det virke som om filmen er på vei til å bli en ordinær samlebåndsfilm.

Men regissør Lorene Scafaria gjør selv klisjeene interessante med teft og stil, hun er rett og slett drivende god på å dyrke enkeltsceneners egenart.

Enten hun går for det overdådig stiliserte, varierer vinklene i ansiktsdialogene, eller stripper produksjonen ned til det håndholdte, så klarer hun å tilføre nerve og emosjonell dybde til både forslitte montasjeformer og dramatiske høydepunkt.

ANMELDELSE: Wild Rose – En stjerne er født

Vennskapet og behovet for vennskap er Hustlers store styrke. Her er Anabelle (Lili Reinhart), Ramona (Jennifer Lopez), Mercedes (Keke Palmer) og Destiny (Constance Wu). (Foto: SF Studios)

Wu og Lopez svinger godt sammen

Regissør Lorene Scafaria behandler strippeklubben som en arbeidsplass og ikke et utstillingsvindu i «Hustlers».

Den respekten gir både lunhet, troverdighet og sårhet til situasjonene som skildres, enten hun viser oss humørfylt garderobeprat eller det fordervede menneskesynet som kan blomstre i et VIP-rom uten kamera.

I senter for alt dette ligger to fengende prestasjoner av Constance Wu og Jennifer Lopez.

Det er deres vennskap som er filmens store styrke. Det skildres med mange vittige og koselige enkeltscener bygd for å underholde, men under den shoppeglade og pengejagende overflaten skjønner vi også virkelig behovet de to har for hverandres vennskap.

Sammen med flere fengende biroller, blant annet av Cardi B og Lili Reinhart, sørger «Hustlers» rollegalleri for at dette er humørfylt kinoselskap for vennegjengen.

Så lider filmen litt av at den ikke helt har manuset eller nysgjerrigheten til å problematisere sine svindleres handlinger og dybden i deres motivasjoner.

Den kommer aldri helt ut av “jeg trenger penger for å være fri”-giret, selv når dollarne fosser inn og forbrytelsene eskalerer.

Det gjør at «Hustlers» blir lettbent, på godt og vondt.

Litt for enkel til å bli en skikkelig toppfilm, men for meg tipper filmen opp til fem på terningen rett og slett fordi den virkelig svinger av stil og godt selskap.