Satans onde hjelpere må også følge med i tiden, og i «Countdown» forsøker en av dem seg på apputvikling.

«Countdown» er nemlig appen som forteller deg når du skal dø. Og hvis du forsøker å holde deg trygg for å unngå dødstidspunktet ditt, kommer dødsdemonen Ozhin og plager deg til appen får rett.

Dette anstrengt tidsaktuelle appremisset, som låner litt tidspress fra «The Ring», kunne kanskje vært et morsomt utgangspunkt for en skremmegyser med sans for fjollete tullball og noen smarte samfunnsobservasjoner.

Det blir det dessverre aldri, og til tross for et par tilløp til humør, er «Countdown» særdeles lettglemte greier.

Elizabeth Lail spiller hovedrollen Quinn Harris på enkleste sjangervis. (Foto: SF Studios)

Simpel demondigitalisering

Sykepleieren Quinn Harris (Elizabeth Lail) møter en pasient som er livredd.

Han har lastet den nye appen som teller ned til når du dør – og tidspunktet som nærmer seg sammenfaller med pasientens operasjon.

Dødsklokken viser seg selvsagt å være aldeles riktig, men det oppdager Quinn og kollegene hennes først etter at hele gjengen har lastet ned svineriet. Lest brukervilkårene før de trykte «jeg godtar» har de heller ikke.

Herfra og ut, er det stort sett skremming, mer skremming og litt etterforskning.

Filmens tilholdssted på den overnaturlige siden av sjangeren gir regissør Justin Dec muligheter til å tukle med gravitasjonskrefter, sviktende elektrisitet og heslige demonoppsyn.

Han er glad i seigpining av sitt kinopublikum, noe som gjør at oppladningen til de voldsomme «bø»-ene er i overkant saktegående. De er ubehagelige – for all del, men ikke særlig originale, fengende eller visuelt interessante.

Og så hjelper det heller ikke at hverken appen eller demonens motivasjoner blir utforsket utover sine aller enkleste funksjoner – så romslig med plass i forklaringshullene på denne.

Har du hørt den om presten, appbrukerne og demonen? Countdown har tilløp til humor, men benytter seg ikke av rollegalleriets potensial til skrekkfjas og fanteri. (Foto: SF Studios)

Får lite ut av et lovende birollegalleri

Omtrent midtveis i filmen åpner handlingen seg opp, og vi blir introdusert for det som kunne blitt en kul demonkjempende gjeng.

Quinn møter på den handlekraftige Matt (Jordan Calloway), som også prøver å kvitte seg med appen. Og i deres jakt på en løsning treffer de på den demonelskende presten John (P.J. Byrne), og den sløve og munnrappe hackeren Derek (Tom Segura).

Her nærmer «Countdown» seg et humørfylt og mysteriumsløsende «Buffy the Vampire Slayer»-landskap, der både rollefigurene og demonen som skurk begynner å ligne på noe kult og deilig okkult.

Dessverre forlates den stilen og tonen ganske kjapt, og erstattes med et generisk oppgjør i sjangerslitte sykehusomgivelser. En siste akt som gjøres grusomt langtekkelig ved at ett minutt med nedtelling på appen tilsvarer omtrent fem minutt for publikum.

Det er sjeldent nitti lettbente skrekkminutter har føltes så trege i kinomørket.

