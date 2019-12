Prinsessene Anna og Elsa kommer igjen til å sette preg på småbarnsfamilienes tilværelse på godt og vondt. Godt, fordi «Frost II» viderefører magien fra den første filmen på en tilfredsstillende måte. Vondt, fordi dette er et kalkulert produkt som ikke tar noen sjanser. Filmen er også denne gangen like svulstig og pompøs som en Celine Dion-ballade, og historiefortellingen har en tendens til å falle tilbake på enkle konflikter og løsninger. Likevel skal det vanskelig la seg gjøre å forlate filmen uten å ha blitt underholdt. «Frost II» er kanskje en i overkant trygg og ufarlig film fra regissørene Chris Buck og Jennifer Lee, men man må bare beundre det bunnsolide artisteriet som ligger bak. LES: Dette er de 10 beste julefilmene ifølge oss i Filmpolitiet Prinsesse Elsa i den fortrollete skogen i «Frost II». (Foto: © 2019 Disney. All Rights Reserved) Historien starter med et tilbakeblikk fra da Anna og Elsa var barn. Faren deres, kong Agnar, forteller om en fortrollet skog i nord, der det samisk-inspirerte tundrafolket av ukjente årsaker gikk til angrep på de fredssøkende soldatene fra Arendelle. Nå hører prinsesse Elsa en lokkende stemme nordfra, samtidig som vettene som kontrollerer elementene luft, ild, vann og jord går til angrep. Anna, Elsa, Kristoffer, snømannen Olaf og reinsdyret Svein drar mot den fortrollete skogen i et forsøk på å redde Arendelle fra utslettelse.

Synger i verdensklasse De vakre, storøyde Disney-prinsessene har ikke mistet sin appell siden sist. Anna og Elsa er fremdeles sterke, spennende og dynamiske figurer, og er utmerkede protagonister for et bredt publikum. De er dessuten strålende dubbet av henholdsvis May Kristin Krispersen og Lisa Stokke, som både snakker og synger i verdensklasse. Historien som fortelles holder en mer gjennomsnittlig grei kvalitet, der de gamle hemmelighetene som avdekkes virker mer som konstruerte tilfeldigheter enn naturlige utviklinger av figurene. Likevel er det tilstrekkelig til å sette Frost-heltene i flere utfordrende situasjoner, som kan være litt skumle for de minste, samtidig som de er spennende nok for de litt eldre. Anmeldelse: «Jumanji: The Next Level» er en helt gjennomsnittlig Hollywood-maskin Honning-Maren, Mikkel og Yelena er tre av det samisk-inspirerte tundrafolket vi møter i «Frost II». (Foto: © 2019 Disney. All Rights Reserved) Som det har vært kommunisert i media, er tundrafolket i «Frost II» inspirert av gammel samisk kultur, både når det gjelder reindrift, bekledning, tradisjoner og deres forhold til naturen. Dessuten er en demning en sentral del av historien, som vekker visse assosiasjoner til kampen om Altavassdraget og generelle gnisninger mellom urbefolkning og moderne sivilisasjon. I det hele tatt er det vanskelig å se filmens frodige skildringer av storslått natur med snø, is, skog og fjell uten å tenke at dette ligner forholdsvis mye på Norge. Selvsagt har vi ingen eksklusivitet på denne typen topografi, men det er uansett en morsom tanke å tenke underveis. Anna og snømannen Olaf ombord i en båt av is i «Frost II». (Foto: © 2019 Disney. All Rights Reserved) En pen underholdningspakke «Frost II» har litt for mange låter i seg, igjen skrevet av Kristen Anderson-Lopez og Robert Lopez, og ikke alle holder like høy kvalitet. Jeg hører ingen ny «La den gå» eller «Skal vi lage snømann» her, men det finnes noen gullkorn, som for eksempel «I ukjent land» med Lisa Stokke og AURORA og «Å gå seg vill» med Torbjørn Harr (som igjen gir en utmerket stemme til Kristoffer). Noen av låtene sakker historien i stedet for å drive den fremover, og det er ikke bra, selv om prinsessetilhengerne trolig ikke vil la seg irritere. Enkelte av låtene lider under det faktum at den norske oversettelsen er nødt til å tilpasses engelskspråklige munnbevegelser. Dette må ha vært en enorm utfordring, og fører innimellom til noen åpenbare nødrim, men fungerer som oftest overraskende bra. Anmeldelse: «Knives Out» er et 99 prosent vellykket mordmysterium Det er lett å tenke på Norge når man ser landskapene i «Frost II». (Foto: © 2019 Disney. All Rights Reserved) Det trygge og forutsigbare omfavnes lidenskapelig i «Frost II». Selv om det kan se mørkt ut underveis, er det sjelden noen tvil om at det meste vil gå godt til slutt. Noe skuffer underveis, som noen unødvendige låter, vettenes manifestasjon, Annas mellomspill i en mørk hule, og den gjennomgående vitsen med Kristoffers mange mislykkede forsøk på å ta forholdet til Anna ett steg videre. Likevel føles dette som pirk. Disney-maskineriet har igjen produsert en pen underholdningspakke som i stor grad leverer det spennende, fargesprakende og musikalske eventyret man kommer for å oppleve. «Frost II» er ikke i nærheten av kvaliteten til selskapets beste animasjonsfilmer, men er akkurat god nok til å fortjene den uunngåelige suksessen. (Filmen har premiere 1. juledag og vises med både norsk, samisk og engelsk tale. Sjekk din lokale kino for detaljer!)

Om FILMEN Frost II

Slippdato: 25.12.2019

Regi: Chris Buck og Jennifer Lee

Utgiver: The Walt Disney Company

Originaltittel: Frozen II

Aldersgrense: 6

Sjanger: Animert, Eventyr



