Dwayne Johnson har vist seg å være en stødig leverandør av familievennlig underholdning gjennom flere år, og gjør det igjen i oppfølgerfilmen «Jumanji: The Next Level».

Den har de samme milde kvalitetene som den første hadde for to år siden, som igjen betyr at dette er uforpliktende og lettfordøyelig eventyraction, der hverken hjerte eller hjerne blir satt på de store prøvene.

Man blir bare sånn passe engasjert, men samtidig drives handlingen fremover i et tempo som er høyt nok til at man heller ikke rekker å kjede seg.

«Jumanji: The Next Level» er derfor en helt gjennomsnittlig Hollywood-maskin som treffer høyt og bredt nok til at Dwayne Johnson kan glise hele veien til banken.

To spillfigurer (Dwayne Johnson og Kevin Hart) møter farlige utfordringer i «Jumanji: The Next Level». (Foto: SF Studios)

Må overvinne skummel fiende

Den unge vennegjengen fra den første filmen samles til juleferie, men Spencer (Alex Wolff) dukker ikke opp. Det viser seg at han har forsvunnet inn i det mystiske Jumanji-spillet, og nå må vennene følge etter for å redde ham.

Der inntar de igjen sine spillfigurer, spilt av Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart og Awkwafina, men ikke nødvendigvis med samme rollefordeling som sist.

Spillet fører dem gjennom farlige situasjoner i både jungel, ørken og høye fjell, og de må overvinne en skummel fiende for å komme seg ut av Jumanji, nemlig Jurgen The Brutal (Rory McCann).

Også denne filmen retter kjærlige spark mot dataspillenes hang til kunstige situasjoner og karikerte figurfremstillinger.

Regissør Jake Kasdan («Bad Teacher», «Sex Tape», «Jumanji: Welcome to the Jungle») utnytter mulighetene dette gir til å fortelle en historie full av løsrevne utfordringer og problemstillinger.

Derfor kan denne filmen skilte med alt fra flukt fra farlige strutser og slåssing mot horder av bots med dårlig AI til høythengende akrobatikk på hengebroer.

Oppfinnsomheten er høy, samtidig som man nikker anerkjennende til åpenbare referanser til irriterende spillmekanikk.

Kevin Hart, Dwayne Johnson, Jack Black and Karen Gillan i må finne veien gjennom et øde landskap i «Jumanji: The Next Level». (Foto: SF Studios)

Traust og enkel underholdning

Det morsomste ved «Jumanji: The Next Level», er hvordan den leker med miksen av figurene.

Vennegjengen fra den virkelige verden får nemlig nye roller i spillverden, samtidig som både Spencers bestefar Eddie (Danny DeVito) og hans gamle kompanjong Milo (Danny Glover) uforvarende blir med på ferden.

Det gjør for eksempel at Dwayne Johnson må ta frem sin indre DeVito, mens Kevin Hart får imitere Danny Glover. Dette er en morsom utvikling som beriker persongalleriet.

Spencer (Alex Wolff) spiller dataspill med bestefaren Eddie (Danny DeVito) i «Jumanji: The Next Level». (Foto: SF Studios)

«Jumanji: The Next Level» forsøker ikke å revolusjonere noe som helst, men nøyer seg med å være traust og enkel underholdning for hele familien.

Det er lett å avfeie en slik film som tull og tøys, men Dwayne Johnson og Co vet hva de gjør, og presterer en jevn eventyrfilm som lykkes med å matche og videreutvikle den første filmens sjarm og energi.

Siden scenene fra filmens virkelige verden foregår rundt juletider, kan man kanskje til og med kalle dette en julefilm som en slags tilleggsbonus!