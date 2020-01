Nei, «AJ and the Queen» er IKKE en bra serie. Men er du like glad i RuPaul Charles som meg, er serien verdt å se – om så bare for å få den daglige dosen glitter og glam.

RuPaul, for dem som ikke allerede kjenner til ikonet, er en velkjent dragartist som står bak den megapopulære realityserien «RuPaul’s Drag Race».

Og med drag kommer en saftig dose glitter, holdning og store parykker.

Det er nettopp denne bravuren, og det faktum at nesten hver scene ledes av RuPaul, som gjør «AJ and the Queen» til en «må se» for fansen.

I tillegg får vi gjensyn med flere av favorittartistene fra «RuPaul’s Drag Race», blant annet Jinx Monsoon, Trinity the Tuck, Latrice Royale og Chad Michaels for å nevne noen.

Latrice Royale spiller klubbeieren Fabergé Legs i «AJ and the Queen» (Foto: Beth Dubber/Netflix)

Trass og turnéliv i lunken blanding

Sammen med «Sex og Singelliv»-regissør Michael Patrick King har RuPaul skapt serien «AJ and the Queen». I serien møter vi dragartisten Robert Lee (RuPaul) og hans alter ego Ruby Red som legger ut på det som skulle vært hans siste USA-turné.

Planen var å åpne egen klubb og lene seg tilbake. Istedenfor blir Robert svindlet for alle de hardt tjente pengene sine.

Vi møter også det som er seriens forteller, gatebarnet AJ (Izzy G). AJ sniker seg med i bobilen Robert turnerer med, og nekter å dra noe sted før Robert lover å kjøre dem helt til Texas hvor AJs bestefar bor.

RuPaul spiller rollen som Robert Lee godt, og gir en dynamisk figur det er umulig å ikke like. AJ derimot er en brølende drittungeversjon av Elijah Wood, og man blir fort lei skrikingen.

Premissene er til stede for en likesidet modningsprosess hvor Robert lærer at andre også kan ha hatt det vondt i livet, og AJ lærer at man ikke alltid kan få viljen sin. Men slik blir det ikke. Man må vente til godt etter episode fem før noen som helst form for lærdom ser ut til å slå gjennom. Skrikingen tar aldri slutt dessverre.

AJ (Izzy G) og Robert Lee (RuPaul) turnerer gjennom USA i serien «AJ and the Queen»(Foto: Beth Dubber/Netflix)

Skuffende innhold med manglende budskap

Det er ikke til å stikke under stol at jeg ble skuffet.

Med RuPaul i hovedrollen er det lett å se for seg en noe mer dypsindig og meningsfull serie enn det som serveres her. Robert prøver, men nesten ethvert forsøk på livslærdom blir knust av en utakknemlig og høylytt AJ.

Det virker som «AJ and the Queen» ønsker å være en serie med budskap, men hva det skal være er vanskelig å forstå. Episodene havner raskt inn i en standardform med repeterende innhold. Det er lite som rettferdiggjør at hver episode er rundt 50 minutter lang.

Selv om serien i aller høyeste grad handler om Robert Lee og drives av hans USA-turné, er det AJ som har fortellerstemmen, til ytterligere forvirring om hva seriens handling egentlig er.

Historien strammer seg til når skurkene, Roberts svindler og ekskjæreste (Josh Segarra) og hans medsammensvorne Lady Danger (Tia Carrera), bestemmer seg for å følge etter Robert og AJ.

Dessverre blir det som er et forsøk på handling med tyngde fort fjollete, når skurkene er overtydelig fremstilt med øyelapp og sinneproblem, hopper på hotellsenger og drar rosa pistoler opp fra en juvelprydet veske.

Tia Carrere og Josh Segarra spiller de overkarikerte skurkene Lady Danger og Hector/Damien i «AJ and the Queen» (Foto: Beth Dubber/Netflix)

Deilig med mer RuPaul i monitor

Serien er lite engasjerende og har en vaklende handling med forsøk på dypsindighet som aldri slår gjennom. Seriens uttrykk får meg tidvis til å føle at det ikke er Netflix jeg strømmer fra, men Disney Channel.

Men med plenty av RuPaul-herlighet, vakre kjoler, strass og høye hæler som får deg til å undre på hva slags ankeltrening dragartistene gjennomgår for å ikke knekke sammen, klarer serien å ose en form for sjarm som jeg mistenker at bare en drag-fan kan nyte. Når jeg i tillegg får «lip-sync for your life»-vibben, kribler det ekstra godt i magen.

«AJ and the Queen» klarer dermed, til tross for elendig form og manglende driv, å hente seg såpass inn igjen at jeg ikke anser tiden min som fullstendig bortkastet. I det minste har jeg fått mer RuPaul i monitor.

Hele sesong 1 av «AJ and the Queen» er tilgjengelig på Netflix. Anmeldelsen er basert på hele sesongen.

